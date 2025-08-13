Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Perovskit teknolojisiyle iç mekan güneş panellerinde verimlilik rekoru

    İç mekanlar için geliştirilen perovskit bazlı güneş hücreleri, mevcut teknolojilere göre altı kat daha yüksek verimlilik artışı sergiledi. Ayrıca dayanıklılık konusunda da devasa bir adım atıldı.

    Perovskit teknolojisi iç mekan güneş panellerinde rekor kırıyor Tam Boyutta Gör
    İç mekanlarda kullanılan küçük elektronik cihazların enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirilen yeni nesil güneş hücreleri, perovskit teknolojisi sayesinde mevcut çözümlerden altı kat daha fazla enerji üretti. Bu teknoloji hem verimlilik hem de dayanıklılık açısından büyük ilerleme kaydederek milyarlarca batarya değişim ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

    İç mekanda perovskit devrimi

    Evlerde, ofislerde ve fabrikalarda kullanılan uzaktan kumandalar, klavyeler, duman dedektörleri ve sensörler gibi cihazlar çoğunlukla sürekli aydınlatılmış alanlarda bulunuyor. Ancak bu cihazların enerji ihtiyaçları genellikle bataryalara bağlı ve bu bataryaların değiştirilmesi hem maliyetli hem zahmetli hem de çevre açısından zararlı bir süreç. Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bu sorun daha da büyüyor.

    Bu noktada, iç mekan ışığını enerjiye dönüştürebilen güneş panelleri veya güneş hücreleri özüm olarak öne çıkıyor. Fakat bugüne kadar piyasada bulunan iç mekan güneş hücreleri ya yüksek maliyetli ya da verimlilik açısından yetersiz kaldığı için yaygınlaşamadı.

    İşte bu soruna Çin ve İsviçre’den araştırmacıların oluşturduğu uluslararası bir ekip yeni bir çözüm getirdi. Geliştirilen perovskit bazlı güneş hücreleri, mevcut tüm ticari ürünlerden daha yüksek verim ve uzun ömür sunuyor.

    Perovskitin en önemli dezavantajına çözüm

    Perovskit teknolojisi iç mekan güneş panellerinde rekor kırıyor Tam Boyutta Gör
    Perovskit, düşük maliyeti ve belirli ışık dalga boylarını seçerek emme özelliğiyle özellikle dış mekan güneş panellerinde umut vadeden bir malzeme. Ancak bu teknolojinin önündeki en büyük engel, malzemenin yapısındaki küçük kusurların zamanla performansı düşürmesi.

    Araştırma ekibi, bu sorunu üç aşamalı bir kimyasal yöntemle çözdü. Rubidyum klorür ekleyerek perovskit kristallerinin daha düzenli büyümesini sağladı ve kusurların sayısını azalttı. Ayrıca yeni iki organik amonyum tuzu ile malzemenin iyonlarının ayrışmasını engelleyerek stabilite de artırıldı.

    Yüksek performans ve dayanıklılık elde edildi

    Yapılan testlerde perovskit bazlı iç mekan güneş hücreleri, yaklaşık 1000 lüks parlaklıktaki (iyi aydınlatılmış bir ofis ortamı) ışığın yüzde 37.6’sını elektriğe dönüştürebiliyor. Bu oran, piyasadaki en iyi iç mekan güneş hücrelerinden yaklaşık altı kat daha yüksek.

    Yeni hücreler, dayanıklılık testlerinde de etkileyici performans sergiledi. 100 günü aşkın süre boyunca verimlerinin yüzde 92’sini korurken, işlenmemiş hücrelerde bu oran yüzde 76’ya kadar düştü. 55°C’de 300 saat süren yoğun ışık altında bile yeni hücreler yüzde 76 verimle çalışmaya devam ederken kontrol grubundaki hücrelerin verimi yüzde 47’ye geriledi.

    [bkzdh=194840

    Araştırmacılar, bu hücrelerin iç mekanlarda küçük elektronik cihazları beş yıl veya daha uzun süre kesintisiz çalıştırabileceğini belirtiyor. Ekip aynı zamanda geliştirdikleri bu teknolojiyi seri üretime geçirme ve ticari uygulamalara entegre etme konusunda endüstri ortaklarıyla görüşmelerine başladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2. el modem fiyatları türk telekom invictus parfüm muadili fiorino paket sıralaması ayı insanla ilişkiye girer mi epa teknoloji güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum