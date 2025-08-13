Perovskit teknolojisiyle iç mekan güneş panellerinde verimlilik rekoru

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İç mekanlarda kullanılan küçük elektronik cihazların enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirilen yeni nesil güneş hücreleri, perovskit teknolojisi sayesinde mevcut çözümlerden altı kat daha fazla enerji üretti. Bu teknoloji hem verimlilik hem de dayanıklılık açısından büyük ilerleme kaydederek milyarlarca batarya değişim ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

İç mekanda perovskit devrimi

Evlerde, ofislerde ve fabrikalarda kullanılan uzaktan kumandalar, klavyeler, duman dedektörleri ve sensörler gibi cihazlar çoğunlukla sürekli aydınlatılmış alanlarda bulunuyor. Ancak bu cihazların enerji ihtiyaçları genellikle bataryalara bağlı ve bu bataryaların değiştirilmesi hem maliyetli hem zahmetli hem de çevre açısından zararlı bir süreç. Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bu sorun daha da büyüyor.

Bu noktada, iç mekan ışığını enerjiye dönüştürebilen güneş panelleri veya güneş hücreleri özüm olarak öne çıkıyor. Fakat bugüne kadar piyasada bulunan iç mekan güneş hücreleri ya yüksek maliyetli ya da verimlilik açısından yetersiz kaldığı için yaygınlaşamadı.

İşte bu soruna Çin ve İsviçre’den araştırmacıların oluşturduğu uluslararası bir ekip yeni bir çözüm getirdi. Geliştirilen perovskit bazlı güneş hücreleri, mevcut tüm ticari ürünlerden daha yüksek verim ve uzun ömür sunuyor.

Perovskitin en önemli dezavantajına çözüm

Tam Boyutta Gör Perovskit, düşük maliyeti ve belirli ışık dalga boylarını seçerek emme özelliğiyle özellikle dış mekan güneş panellerinde umut vadeden bir malzeme. Ancak bu teknolojinin önündeki en büyük engel, malzemenin yapısındaki küçük kusurların zamanla performansı düşürmesi.

Araştırma ekibi, bu sorunu üç aşamalı bir kimyasal yöntemle çözdü. Rubidyum klorür ekleyerek perovskit kristallerinin daha düzenli büyümesini sağladı ve kusurların sayısını azalttı. Ayrıca yeni iki organik amonyum tuzu ile malzemenin iyonlarının ayrışmasını engelleyerek stabilite de artırıldı.

Yüksek performans ve dayanıklılık elde edildi

Yapılan testlerde perovskit bazlı iç mekan güneş hücreleri, yaklaşık 1000 lüks parlaklıktaki (iyi aydınlatılmış bir ofis ortamı) ışığın yüzde 37.6’sını elektriğe dönüştürebiliyor. Bu oran, piyasadaki en iyi iç mekan güneş hücrelerinden yaklaşık altı kat daha yüksek.

Yeni hücreler, dayanıklılık testlerinde de etkileyici performans sergiledi. 100 günü aşkın süre boyunca verimlerinin yüzde 92’sini korurken, işlenmemiş hücrelerde bu oran yüzde 76’ya kadar düştü. 55°C’de 300 saat süren yoğun ışık altında bile yeni hücreler yüzde 76 verimle çalışmaya devam ederken kontrol grubundaki hücrelerin verimi yüzde 47’ye geriledi.

Araştırmacılar, bu hücrelerin iç mekanlarda küçük elektronik cihazları beş yıl veya daha uzun süre kesintisiz çalıştırabileceğini belirtiyor. Ekip aynı zamanda geliştirdikleri bu teknolojiyi seri üretime geçirme ve ticari uygulamalara entegre etme konusunda endüstri ortaklarıyla görüşmelerine başladı.

