Perplexity, 19 yapay zekâ modelini tek sistemde toplayan Perplexity Computer'ı tanıttı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ dünyası bugün ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botları etrafında şekilleniyor ama son dönemde yaşananlar, sektörün geleceğinin bu sohbet botlarından ziyade "AI ajanı" olarak tanımlanan dijital yardımcılar olacağını gösteriyor. Başlangıçta soru-cevap odaklı çalışan büyük dil modelleri, yavaş yavaş kod yazabilen, veri analiz edebilen, internette araştırma yapabilen ve hatta görsel üretebilen otonom sistemlere evriliyor.

Yapay zekâ alanında dikkat çekici işler yapan Perplexity de şimdi bu yönde önemli bir adım atıyor. Şirket, bugüne kadar birbirinden kopuk araçlarda sunulan kabiliyetleri bir araya toplayan yeni ürününü tanıttı. “Perplexity Computer” adını taşıyan bu yeni ürün, yapay zekâyı bulut üzerinde çalışan bütünleşik bir “bilgisayar”a dönüştürmeyi hedefliyor.

Perplexity Computer, Aynı Anda 19 Farklı Yapay Zekâ Modelini Orkestre Ediyor

Şirketin Max abonelerine (aylık 200 dolar) sunulan Perplexity Computer, aynı anda 19 farklı yapay zekâ modelini orkestre eden bir yapı üzerine kurulu. Perplexity CEO'su Aravind Srinivas, LinkedIn paylaşımında bu yaklaşımı “Bir model akıl yürütür, bir diğeri kod yazar, bir başkası metin üretir” sözleriyle özetliyor. Yani tek bir modele her işi yaptırmak yerine, her alt görevi o konuda en iyi performansı veren modele devreden bir “çoklu model orkestrasyonu” söz konusu. Kullanıcılar isterlerse belirli alt görevler için spesifik modeller atayabiliyor. Şirket buna “sofistike token yönetimi” adını veriyor. Bu yaklaşım, hem maliyet hem de performans optimizasyonu açısından önemli çünkü her modelin işlem kapasitesi (token bütçesi), hız ve doğruluk dengesi farklılık gösteriyor.

Perplexity Computer’ın iddiası yalnızca model sayısıyla sınırlı değil. Sistem; bir dosya sistemi, CLI (komut satırı) araçları, gerçek zamanlı internet erişimi olan bir tarayıcı ve harici servis entegrasyonları ile entegre çalışıyor. Srinivas’a göre yapay zekânın bir dosya sistemi ve tarayıcıyla birlikte çalışması, onu fiilen “bulutta çalışan bir bilgisayar”a dönüştürüyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Şubat 2026) 2 gün önce eklendi

Sistem, bir projeyi baştan sona araştırma, tasarlama, kodlama, dağıtıma alma ve yönetme kapasitesine sahip. Yalnızca öneri sunan bir yapay zekâdan ziyade, doğrudan aksiyon alan ve araç kullanan otonom bir yapı hedefleniyor. Bu yönüyle Perplexity Computer, bugün AI ajanı kavramını en iyi yansıtan ürünlerden biri olacak gibi görünüyor.

İlk etapta yalnızca Max abonelerine açılan sistemin, yük testleri tamamlandıktan sonra Pro abonelere de sunulması planlanıyor. Ürün şu an web üzerinden ve oturum açılarak kullanılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Perplexity Computer, 19 yapay zekâ modelini tek sistemde topluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: