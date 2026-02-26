Giriş
    Perplexity, 19 yapay zekâ modelini tek sistemde toplayan Perplexity Computer'ı tanıttı

    Perplexity, 19 yapay zekâ modelini tek bir sistemde birleştiren Perplexity Computer'ı tanıttı. Projeleri uçtan uca yürütebilen bu yapı, "bulutta çalışan bir bilgisayar" olarak tanımlanıyor.

    Perplexity, 19 yapay zekâ modelini tek sistemde toplayan Perplexity Computer'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ dünyası bugün ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botları etrafında şekilleniyor ama son dönemde yaşananlar, sektörün geleceğinin bu sohbet botlarından ziyade "AI ajanı" olarak tanımlanan dijital yardımcılar olacağını gösteriyor. Başlangıçta soru-cevap odaklı çalışan büyük dil modelleri, yavaş yavaş kod yazabilen, veri analiz edebilen, internette araştırma yapabilen ve hatta görsel üretebilen otonom sistemlere evriliyor.

    Yapay zekâ alanında dikkat çekici işler yapan Perplexity de şimdi bu yönde önemli bir adım atıyor. Şirket, bugüne kadar birbirinden kopuk araçlarda sunulan kabiliyetleri bir araya toplayan yeni ürününü tanıttı. “Perplexity Computer” adını taşıyan bu yeni ürün, yapay zekâyı bulut üzerinde çalışan bütünleşik bir “bilgisayar”a dönüştürmeyi hedefliyor.

    Perplexity Computer, Aynı Anda 19 Farklı Yapay Zekâ Modelini Orkestre Ediyor

    Şirketin Max abonelerine (aylık 200 dolar) sunulan Perplexity Computer, aynı anda 19 farklı yapay zekâ modelini orkestre eden bir yapı üzerine kurulu. Perplexity CEO'su Aravind Srinivas, LinkedIn paylaşımında bu yaklaşımı “Bir model akıl yürütür, bir diğeri kod yazar, bir başkası metin üretir” sözleriyle özetliyor. Yani tek bir modele her işi yaptırmak yerine, her alt görevi o konuda en iyi performansı veren modele devreden bir “çoklu model orkestrasyonu” söz konusu. Kullanıcılar isterlerse belirli alt görevler için spesifik modeller atayabiliyor. Şirket buna “sofistike token yönetimi” adını veriyor. Bu yaklaşım, hem maliyet hem de performans optimizasyonu açısından önemli çünkü her modelin işlem kapasitesi (token bütçesi), hız ve doğruluk dengesi farklılık gösteriyor.

    Perplexity Computer’ın iddiası yalnızca model sayısıyla sınırlı değil. Sistem; bir dosya sistemi, CLI (komut satırı) araçları, gerçek zamanlı internet erişimi olan bir tarayıcı ve harici servis entegrasyonları ile entegre çalışıyor. Srinivas’a göre yapay zekânın bir dosya sistemi ve tarayıcıyla birlikte çalışması, onu fiilen “bulutta çalışan bir bilgisayar”a dönüştürüyor.

    Sistem, bir projeyi baştan sona araştırma, tasarlama, kodlama, dağıtıma alma ve yönetme kapasitesine sahip. Yalnızca öneri sunan bir yapay zekâdan ziyade, doğrudan aksiyon alan ve araç kullanan otonom bir yapı hedefleniyor. Bu yönüyle Perplexity Computer, bugün AI ajanı kavramını en iyi yansıtan ürünlerden biri olacak gibi görünüyor.

    İlk etapta yalnızca Max abonelerine açılan sistemin, yük testleri tamamlandıktan sonra Pro abonelere de sunulması planlanıyor. Ürün şu an web üzerinden ve oturum açılarak kullanılabiliyor.

