Perplexity Computer mobile geldi: AI ajanı artık doğrudan telefondan yönetilebiliyor

Tam Boyutta Gör Perplexity AI, yapay zekâ alanında dikkat çekici işlere imza atmaya devam ediyor. Bulut tabanlı AI ajanı "Computer"ı Şubat ayı sonunda yayınlayan şirket, bu sabah duyurduğu "Personal Computer" ile bu doğrudan kullanıcının kendi cihazında çalıştırılabilir hâle getirdi. OpenClaw'a rakip olacak bu yeni platformuyla dikkat çeken Perplexity AI, akşam saatlerinde dikkat çekici bir duyuru daha yaptı. Perplexity Computer, artık mobil cihazlardan da kullanılabilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, hangi cihaz üzerinde çalıştırıldığından bağımsız olarak yapay zekâ ajanlarını artık iPhone üzerinden yönetebiliyorlar. İlk aşamada sadece iOS'a yönelik olarak kullanıma sunulan mobil versiyon, yakında Android'e de gelecek.

Perplexity Computer ile cihazlararası kullanım mümkün hâle geliyor

Perplexity Computer sistemi artık mobil erişim desteğine de sahip olduğu için kullanıcılar bilgisayarlarında başlattıkları görevleri telefon üzerinden takip edebiliyor, süreçleri uzaktan yönetebiliyor ve en önemlisi yeni komutlar verebiliyor. Özellikle bu son kısım, bugün piyasada olan benzer sistemlerde (OpenClaw vb.) rastlamadığımız bir özellik.

Bu cihazlararası yapı sayesinde kullanıcılar örneğin masaüstünde başlatılan bir araştırmayı da içerik üretimini daha sonra telefon üzerinden kontrol edebiliyor. Sistem cihazlar arasında senkronize çalışarak görevlerin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlıyor.

4 gün önce eklendi

Perplexity Computer Nasıl Çalışıyor?

Perplexity Computer, bulut tabanlı bir yapay zekâ ajanı mantığıyla çalışıyor. Sistem, kullanıcının verdiği komutları yerine getirmek için gerekli adımları kendi içinde planlayarak farklı uygulamalar ve web servisleriyle etkileşime geçebiliyor. Bu yaklaşım, açık kaynaklı OpenClaw (eski adıyla Moltbot) gibi projeleri akla getiriyor. Ancak Perplexity’nin çözümü, bulut altyapısı sayesinde görevleri cihazdan bağımsız şekilde sürdürebilmesi ve entegre ekosistemiyle öne çıkıyor.

