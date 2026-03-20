    Perplexity Health: Apple Health verileriniz artık yapay zekayla analiz ediliyor

    Perplexity Health, Apple Health ve diğer kaynaklardan gelen verileri birleştirerek tıbbi sorulara yanıt veriyor. İşte sağlık verileri üzerinden çalışan bir asistana dönüşen teknolojinin detayları:

    Perplexity Health ile Apple Health verileri yapay zekaya açılıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketi Perplexity, sağlık teknolojileri alanındaki varlığını genişleten yeni ürünü Perplexity Health’i tanıttı. Şirketin duyurusuna göre bu sistem, kullanıcıların Apple Health başta olmak üzere farklı sağlık platformlarından gelen verilerini bir araya getirerek tıbbi sorulara yanıt üretebiliyor. Yeni özellik, özellikle ABD’deki Pro ve Max abonelerine sunulmaya başlandı. Perplexity Health, laboratuvar sonuçları, tıbbi kayıtlar ve giyilebilir cihaz verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş sağlık içgörüleri sağlamayı hedefliyor.

    Perplexity Health, farklı sağlık verilerini tek merkezde nasıl topluyor

    Perplexity Health’in temel iddiası, dağınık halde bulunan sağlık verilerini tek bir merkezde toplayarak anlamlı hale getirmek. Günümüzde kullanıcılar sağlık verilerini akıllı saatler, mobil uygulamalar ve hastane sistemleri gibi farklı platformlarda tutuyor. Bu parçalı yapı, özellikle uzun vadeli sağlık takibi söz konusu olduğunda bütüncül bir değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Perplexity’nin sunduğu çözüm, bu verileri tek bir panelde birleştirerek zaman içindeki değişimleri izlemeyi mümkün kılıyor. Biyobelirteçlerdeki eğilimlerin takip edilmesi, klasik sağlık uygulamalarına kıyasla daha geniş bir perspektif sunuyor.

    Sistem, kullanıcı bir sağlık sorusu sorduğunda yalnızca genel tıbbi bilgilerle değil, aynı zamanda kişisel sağlık geçmişiyle ilişkilendirilmiş yanıtlar üretiyor. Bu yaklaşım, bir doktorun hastasını değerlendirirken geçmiş kayıtları incelemesine benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak burada süreç, yapay zeka tarafından otomatik olarak yürütülüyor. Özellikle kronik hastalık takibi veya yaşam tarzı değişikliklerinin etkisini gözlemlemek isteyen kullanıcılar için bu tür bir analiz, standart uygulamalara göre daha derin bir içgörü sağlayabilir.

    Perplexity Health, şirketin Perplexity Computer olarak adlandırdığı yapay zeka ajanı altyapısıyla da entegre çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde sistem, yalnızca sorulara yanıt vermekle kalmıyor; aynı zamanda kullanıcı verilerine dayalı fitness ve beslenme planları da oluşturabiliyor. Geleneksel fitness uygulamaları genellikle sabit şablonlar sunarken bu model, bireysel veriye dayalı dinamik planlama sunmayı hedefliyor.

    Veri kaynakları açısından bakıldığında sistemin kapsamı oldukça geniş tutulmuş durumda. Apple Watch üzerinden toplanan verilerin Apple Health aracılığıyla entegrasyonu sağlanırken, Fitbit, Ultrahuman ve Withings gibi diğer giyilebilir cihaz ekosistemleri de destekleniyor. Bunun yanı sıra 1,7 milyondan fazla sağlık hizmeti sağlayıcısından gelen elektronik sağlık kayıtlarının sisteme dahil edilebilmesi, platformun yalnızca tüketici cihazlarıyla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Şirket, Oura ve Function entegrasyonlarının da yakında ekleneceğini belirtiyor.

    Perplexity, bu sistemin doğruluğunu artırmak için klinik kılavuzlar ve hakemli dergiler gibi üst düzey tıbbi literatürden yararlandığını ifade ediyor. Ayrıca ürün geliştirme sürecinde doktorlar, araştırmacılar ve sağlık teknolojisi uzmanlarından oluşan bir danışma kurulunun yer aldığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, yapay zeka tabanlı sağlık çözümlerinde sıkça tartışılan güvenilirlik sorununa karşı alınmış bir önlem olarak değerlendirilebilir. Özellikle yanlış yönlendirme riskinin yüksek olduğu sağlık alanında, kanıta dayalı tıp standartlarının referans alınması kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

    Gizlilik ve veri güvenliği konusu ise sistemin en hassas noktalarından biri. Perplexity, sağlık verilerinin şifrelendiğini, sıkı erişim kontrolleri uygulandığını ve kullanıcıların verilerini istedikleri zaman yönetip silebildiklerini belirtiyor. Şirket ayrıca bu verilerin yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılmadığını ve üçüncü taraflara satılmadığını vurguluyor. Bu tür açıklamalar, özellikle kişisel sağlık verilerinin ticari kullanımı konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde kullanıcı güvenini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

