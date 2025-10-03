Giriş
    Perplexity, Comet AI tarayıcısını herkesin kullanımına açtı

    Apple’ın da bir süredir gündeminde olan yapay zekâ şirketi Perplexity, daha fazla kitleye ulaşabilmek adına geliştirdiği Comet AI tarayıcısını herkesin kullanımına açtı. 

    Perplexity Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekâ platformları arasındaki rekabet başka bir boyuta taşınmaya başladı. Anthropic kullanıcılarına üst düzey bir kodlama aracı sunarken OpenAI ise alışveriş tavsiyeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Perplexity ise kendi tarayıcısı ile kitlesini genişletmeye çalışıyor. 

    Perplexity Comet AI tarayıcısı

    Firmanın bir süredir kullanımda olan Comet AI tarayıcısı sadece 200$ ödeme gerektiren Perplexity Max abonelerine sunuluyordu. Bu haftadan itibaren tarayıcının tüm kullanıcıların erişimine açıldığı haberi geldi. 

    Milyonlarca kişinin ön kayıt olduğu tarayıcı Perplexity AI sohbet motorunu varsayılan arama motoru olarak kullanıyor. Kullanıcılar kenar çubuğundan arama motoruna soru sorabiliyor, sayfaları özetleyebiliyor, mail gönderme ya da navigasyon kontrolü gibi işlemler yapabiliyor. 

    Perplexity yakın zamanda tarayıcının mobil sürümünü de yayınlayacağını duyurdu. Ayrıca entegre bir AI asistanı da yolda. Firma masa üstü tarayıcısının her zaman ücretsiz olarak sunulacağını da belirtti. 
     

