Perplexity, Comet AI tarayıcısını herkesin kullanımına açtı

Perplexity Comet AI tarayıcısı
Firmanın bir süredir kullanımda olan Comet AI tarayıcısı sadece 200$ ödeme gerektiren Perplexity Max abonelerine sunuluyordu. Bu haftadan itibaren tarayıcının tüm kullanıcıların erişimine açıldığı haberi geldi.
Milyonlarca kişinin ön kayıt olduğu tarayıcı Perplexity AI sohbet motorunu varsayılan arama motoru olarak kullanıyor. Kullanıcılar kenar çubuğundan arama motoruna soru sorabiliyor, sayfaları özetleyebiliyor, mail gönderme ya da navigasyon kontrolü gibi işlemler yapabiliyor.
Perplexity yakın zamanda tarayıcının mobil sürümünü de yayınlayacağını duyurdu. Ayrıca entegre bir AI asistanı da yolda. Firma masa üstü tarayıcısının her zaman ücretsiz olarak sunulacağını da belirtti.
