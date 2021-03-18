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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi

    Perseverance gezgini Mars'taki ilk toz şeytanı fotoğrafını çekti. Daha önce Opportunity ve Curiosity'nin çektiği toz şeytanı fotoğrafları kadar net değil ancak yine de ilginç bir görüntü sunuyor.
    18 Mart 2021, 01:37 (11 sa.)
    210
    2
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi
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    NASA'nın geçtiğimiz ay Mars'a indirdiği yeni gezgini Perseverance, Kızıl Gezegen'deki ilk toz şeytanını görüntüledi. Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde toz şeytanının yüzeydeki hareketini görme fırsatı yakalıyoruz.

    Perseverance resmi Twitter hesabından atılan tweet'te,"Toz şeytanı görüntüledim. Aşağıdaki iyileştirilmiş/işlenmiş görüntüde, robotik kolumun arkasında biraz ötede görebilirsiniz. Toz şeytanı sağdan sola doğru ilerliyor ve yolu üzerinde küçük toz hortumları oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

    Toz şeytanları Mars'ın yüzeyinde bolca görülen bir fenomen. Daha önce Opportunity ve Curiosity gibi uzay araçları da toz şeytanı fotoğrafları yakalamış ve Dünya'yla paylaşmıştı. Perseverance'ın ilk toz şeytanı görüntüsünün çok net olduğu söylenemez, ancak yine de oldukça ilginç bir görüntü sunuyor.

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    'Dalaz' ismiyle de bilinen küçük Mars hortumları tıpkı Dünya'da olduğu gibi, yükselen ve dönen sıcak havadan dolayı oluşuyor. Hava yeterince hızlı dönmeye başladığında yüzeyden küçük kum taneleri topluyor ve sonucunda toz şeytanları oluşmuş oluyor. 

    2,9 milyar dolarlık maliyetle geliştirilen Perseverance projesinde NASA'nın en büyük amacı "Mars'ta yaşam var mıydı?" sorusuna yanıt vermek olacak. Perseverance gezgini bu doğrultuda, bundan milyarlaca yıl önce nehirler ve göllerle kaplı olduğu bilinen Jezero Krateri'ne indirilmişti. 

    Perseverance görevinde ayrıca Mars helikopteri Ingenuity, karbondioksiti oksijene çeviren MOXIE cihazı ve Mars'tan Dünya'ya toprak getirme hedefinin ilk adımlarının atılması gibi dikkat çeken bazı diğer noktalar da bulunuyor.

    Perseverance, tıpkı büyük abileri Opportunity ve Curiosity gibi uzun yıllar Mars'ta görev yapacak.

    Opportunity'nin 2016'da çektiği toz şeytanı görüntüsü:

    Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi
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