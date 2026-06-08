Persona 6 resmen duyuruldu, Persona 4 Revival 2027’de geliyor

Persona 6
Atlus, Persona 6’nın Xbox konsolları ve PC platformu için çıkacağını doğruladı. Ayrıca yapım şu anda Xbox ve Microsoft Store üzerinden istek listesine eklenebiliyor.
Fragmanda yer alan Xbox Play Anywhere ve Xbox Game Pass logoları ise oyunun piyasaya sürüldüğü gün abonelik hizmetine dahil olacağını ortaya koyuyor. Böylece Persona 6, çıkış gününde doğrudan Xbox Game Pass kütüphanesine katılacak.
Xbox tarafından paylaşılan açıklamaya göre Persona 6, serinin yeni oyuncularına da hitap edecek şekilde tasarlanmış bağımsız bir hikaye sunacak. Yapımda günlük yaşam unsurları, yeni karakterler ve doğaüstü olayların iç içe geçtiği yeni bir macera yer alacak.
Persona 4 Revival çıkış tarihi açıklandı
Xbox Games Showcase kapsamında Persona 6’nın yanı sıra Persona 4 Revival için de yeni bir fragman yayınlandı. Atlus, remake projesinin 18 Şubat 2027 tarihinde çıkacağını duyurdu.
Oyun, Persona 6’da olduğu gibi ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacak.
Atlus, Persona 4 Revival için ön sipariş kampanyasını da duyurdu. 17 Şubat 2027 tarihine kadar ön sipariş veren oyuncular, P3R & P5R Extra BGM Set adlı özel müzik paketine sahip olacak.Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/persona-4s-remake-persona-4-revival-gets-a-new-trailer-and-a-release-date/ https://www.videogameschronicle.com/news/persona-6-announced-xbox-games-showcase-2026/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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