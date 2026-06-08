Persona 6 resmen duyuruldu, Persona 4 Revival 2027’de geliyor

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Tam Boyutta Gör Atlus’un uzun süredir merakla beklenen yeni rol yapma oyunu Persona 6, Xbox Games Showcase 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Yaklaşık on yıldır yeni bir ana seri oyunu bekleyen hayranlar için ilk kısa tanıtım videosu da yayınlandı. Ancak oyunun çıkış tarihi veya çıkış dönemi konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Persona 4’ün yeniden yapımı Persona 4 Revival’ın çıkış tarihi açıklandı.

Persona 6

Atlus, Persona 6’nın Xbox konsolları ve PC platformu için çıkacağını doğruladı. Ayrıca yapım şu anda Xbox ve Microsoft Store üzerinden istek listesine eklenebiliyor.

Fragmanda yer alan Xbox Play Anywhere ve Xbox Game Pass logoları ise oyunun piyasaya sürüldüğü gün abonelik hizmetine dahil olacağını ortaya koyuyor. Böylece Persona 6, çıkış gününde doğrudan Xbox Game Pass kütüphanesine katılacak.

Xbox tarafından paylaşılan açıklamaya göre Persona 6, serinin yeni oyuncularına da hitap edecek şekilde tasarlanmış bağımsız bir hikaye sunacak. Yapımda günlük yaşam unsurları, yeni karakterler ve doğaüstü olayların iç içe geçtiği yeni bir macera yer alacak.

Persona 4 Revival çıkış tarihi açıklandı

Xbox Games Showcase kapsamında Persona 6’nın yanı sıra Persona 4 Revival için de yeni bir fragman yayınlandı. Atlus, remake projesinin 18 Şubat 2027 tarihinde çıkacağını duyurdu.

Oyun, Persona 6’da olduğu gibi ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacak.

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamalara göre Persona 4 Revival, klasik rol yapma oyununu tamamen yeniden yorumlayan kapsamlı bir yeniden yapım olacak. Yapımda geliştirilmiş görseller, yenilenmiş oynanış mekanikleri, modern tasarım anlayışı ve çeşitli yaşam kalitesi iyileştirmeleri bulunacak. Ayrıca anime tarzındaki ara sahneler ve üç boyutlu sinematik sekanslar da güncellenmiş şekilde oyuncuların karşısına çıkacak.

Atlus, Persona 4 Revival için ön sipariş kampanyasını da duyurdu. 17 Şubat 2027 tarihine kadar ön sipariş veren oyuncular, P3R & P5R Extra BGM Set adlı özel müzik paketine sahip olacak.

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Persona 6 resmen duyuruldu, Persona 4 Revival 2027’de geliyor

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