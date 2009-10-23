Peter Schneider: Nokia N900'ün dağıtımına kasım ayında başlanacak

Nokia'nın Maemo işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu N900, bir kaç ay önce teknoloji meraklılarının huzuruna sunulmuş ve telefonun çıkış tarihi olarak ekim ayı işaret edilmişti.
Ancak ekim ayında Nokia cephesinden herhangi bir gelişme olmaması üzerine Maemo cihazlarının pazarlama müdürü Peter Schneider, telefonun kasım ayından itibaren dağıtımına başlanacağını duyurdu ve 300 tane telefonun yazılım geliştiricilere dağıtıldığını, yazılımcılardan geri bildirimin beklediğini sözlerine ekledi. Anlaşılan, Nokia işini şansa bırakmamaya kararlı. Gün verilmediği için en kötü ihtimalle kasım sonu - aralık başı gibi N900'ün yaygınlaşacağını düşünebiliriz. Nokia'nın yeni amiral gemisinin detaylarını kısaca özetleyecek olursak quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği, 110.9 x 59.8 x 18 mm ebatlarında - 181 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarım, Maemo 5 işletim sistemi, ARM Cortex A8 600 MHz işlemci, 3.5 inç 480x800 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 MP kamera, 848x480@25 FPS video kaydı, WI-FI, GPS ve FM radyo göze çarpıyor.
http://talk.maemo.org/showthread.php?p=355093#post355093 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam, kusura bakma. Benim aklımda ay isimleri büyük yazılır diye kalmış. Kusura bakma lütfen.
@Figure ;
Cihazı beğenene, görünüşü için alanlara birşey demiyorum. Saygım sonuz. Ama sırf birilerine hava atmak için yemesinden - içmesinden kısan, cep telefonu gibi gerizekâlı ötesi bir teknolojiyi sündüre sündüre hava atmalarından, bu denli geliştirmelerinden tiksinir oldum.
Taşınabilir ve kişisel iletişim şahane birşey, iyi ki var. Ama resim, video çekmek için , müzik dinlemek için cep telefonu almak bana hâla saçmalık geliyor.
Alırım 200TL'nin altına bir T9'lu cep telefonu, mis gibi yazıyla iletişimimi sağlarım. Acil birşey olur, "Alo" derim, kapatırım. Güzel bir mp3 oynatıcı alırım, en iyi şekilde müziğimi dinlerim. İyi bir SLR benzeri veya SLR fotoğraf makinası alırım, deliler gibi en kaliteli en iyi şekilde resmimi çekerim. Yanımda çok eşya bulundurmak zorunda kalacağım ama, katlanırım. Param varsa tabi. Ki, bu cihazı alacak param varsa, aynı paraya en iyi şekilde ihtiyaçlarımı gideririm.
Yemesinden - içmesinden kısan, birilerine hava atmak için telefon alanlardan yemin billah tiksiniyorum. İşte onlar insancıktır. POP müzik ve bu dünyevi yapıyla beraber gelen "pahalı, zengin gösterişi" olan bir ELEKTRONİK cihazı alma gibi amacı olan "düşünebilen" hayvanlara insancık derim işte, insan diyemem...
İşte bunları üst seviyeye çekmek ve daha fazlasını istemek demek N900 demek. Tabi şu an için kağıt üzerinde.
türkçe değil Türkçe
şakaydı
milletin açığını bulmaktan kendi hatalarımızı göremiyoruz ..
Bu arada bu telefonda N97 den farklı ne var işletim sistemi dışında ??
insancıklar derken biraz daha düşünmeni tavsiye ediyorum... herkesin hayalinde en iyi telefon wardır...
ayrıca gerçekten nokia 2 milyar ister bu telefondan
Sanırım kişileri karıştırdınız. ''İnsancıklar'' tabirini kullanmadım çünkü.
Ayrıca, n95 gibi bu telefonun hayaliyle yanıp tutuşan insancıklar çok olacaktır diye düşünüyorum.
Selamlar,
Yazım kurallarına göre cümle içerisinde geçen ay isimleri küçük harfle başlar. Fakat ay isimlerinin önünde herhangi bir sayı bulunuyorsa büyük harfle başlatılır.
Bknz;
turkcebilgi.net/...
Ne demek yahu bu? Bu cihazları beğenenlere niye hakaret ediyorsun şimdi?
Geçenlerde bir konudada dediğim gibi Bu telefone 2000 lira bayılacağıma 500-600 liralık bir telefon alırım geri kalanınada laptop almak en mantıklısı gibi geliyor bana bilmiyorum belkide ben yanlış düşünüyorum.