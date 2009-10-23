Peter Schneider: Nokia N900'ün dağıtımına kasım ayında başlanacak

Nokia'nın Maemo işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu N900, bir kaç ay önce teknoloji meraklılarının huzuruna sunulmuş ve telefonun çıkış tarihi olarak ekim ayı işaret edilmişti.

Ancak ekim ayında Nokia cephesinden herhangi bir gelişme olmaması üzerine Maemo cihazlarının pazarlama müdürü Peter Schneider, telefonun kasım ayından itibaren dağıtımına başlanacağını duyurdu ve 300 tane telefonun yazılım geliştiricilere dağıtıldığını, yazılımcılardan geri bildirimin beklediğini sözlerine ekledi. Anlaşılan, Nokia işini şansa bırakmamaya kararlı. Gün verilmediği için en kötü ihtimalle kasım sonu - aralık başı gibi N900'ün yaygınlaşacağını düşünebiliriz. Nokia'nın yeni amiral gemisinin detaylarını kısaca özetleyecek olursak quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği, 110.9 x 59.8 x 18 mm ebatlarında - 181 gram ağırlığında QWERTY klavyeli tasarım, Maemo 5 işletim sistemi, ARM Cortex A8 600 MHz işlemci, 3.5 inç 480x800 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 MP kamera, 848x480@25 FPS video kaydı, WI-FI, GPS ve FM radyo göze çarpıyor.