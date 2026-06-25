Petrol devinden elektrikli otomobil hamlesi: 10 dakikada şarj, 1 kWsa ile 10 km

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Elektrikli araç pazarındaki rekabet, geleneksel enerji devlerinin de oyuna dahil olmasıyla yepyeni bir boyuta taşınıyor. Sektörde dikkat çeken son hamle, küresel petrol devi Shell tarafından geldi. Şirketin resmi olarak duyurduğu yeni elektrikli otomobil konsepti, sadece 10 dakikalık şarj süresiyle geleneksel içten yanmalı motorların yakıt dolum hızına meydan okuyor. Üstelik 1 kWsa enerjiyle 10 km yol kat etmeyi sağlayan verimlilik hedefi de dikkat çekici.

1 kWsa enerjiyle 10 km yol

Tam Boyutta Gör Triple 10 adı, aracın ulaşmayı hedeflediği üç önemli kriterden geliyor. Bunlar; 1 kWsa enerjiyle 10 kilometre yol kat edebilmek, üretimden kullanım ömrünün sonuna kadar toplam 10 ton CO2 eşdeğeri karbon ayak izine sahip olmak ve yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj seviyesine 10 dakikadan kısa sürede ulaşabilmek.

Shell'in açıkladığı verilere göre araç, yüzde 10'dan yüzde 80'e şarjını yalnızca 9 dakika 54 saniyede tamamlayabiliyor. Üstelik bu süreye ulaşmak için ultra yüksek güçlü istasyonlara ihtiyaç duyulmuyor. Konsept araç, günümüzde yaygın olarak kullanılan 175 kW DC hızlı şarj cihazlarıyla bu performansı sergiliyor.

Elbette burada batarya kapasitesi ve menzil değerini de bilmek önemli ancak o konuda henüz bilgi verilmemiş. Ancak %10'dan yüzde 80'e şarjın menzile 245 km eklediği bilgisi kritik. Buradan yola çıkarak kompakt modelin toplam 350 km menzil sunmasını ve 35 kWsa civarında bir batarya kapasitesine sahip olmasını bekleyebiliriz.

Şirket, Triple 10'un çevre dostu yapısına da dikkat çekiyor. Hafif gövde yapısı, optimize edilmiş batarya kapasitesi ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı sayesinde aracın yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan emisyonların Avrupa'daki tipik elektrikli otomobillere kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaltılabileceği belirtiliyor. Ayrıca aracın tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şarj edilmesi öngörülüyor.

Yeni nesil termal yönetim sistemi

Konseptin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yeni nesil termal yönetim sistemi. Shell, aracın tüm güç aktarma organlarının sıcaklığını tek devreli sadeleştirilmiş bir soğutma mimarisiyle kontrol edebildiğini ve bunun gerçek kullanım koşullarındaki en zorlu hızlı şarj senaryolarında dahi başarıyla test edildiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bu sistemin merkezinde Shell Recharge Thermal Fluid adı verilen yeni bir sıvı bulunuyor. Dielektrik özelliklere sahip bu sıvı, batarya hücrelerinin doğrudan sıvı içerisine daldırılarak soğutulmasına imkan tanırken motor ve güç elektroniği bileşenlerinin de dolaylı olarak soğutulmasını sağlıyor. Shell'e göre bu teknoloji daha hızlı şarj, daha hafif sistemler ve daha yüksek verimlilik elde edilmesinin önünü açıyor.

Şirket, Triple 10'un günümüzdeki birçok elektrikli otomobile kıyasla toplam enerji verimliliğinde yüzde 30'un üzerinde iyileşme sağladığını iddia ediyor. Ayrıca daha az modül kullanılan batarya tasarımı, sadeleştirilmiş paket mimarisi ve yeni termal sıvı teknolojisi sayesinde batarya maliyetinin de yaklaşık yüzde 25 azaltıldığı belirtiliyor.

Teknik detaylar henüz sınırlı olsa da aracın elektrik motoru ve güç ünitesinin Empel Systems tarafından geliştirildiği, batarya sistemi ve entegrasyon çalışmalarının ise RML tarafından yürütüldüğü açıklandı.

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Tasarım tarafında Triple 10, kompakt boyutlu beş kapılı bir hatchback olarak öne çıkıyor. Dikey ön tasarım, boydan boya uzanan LED ışık şeridi, dijital yan aynalar, gövdeyle bütünleşik kapı kolları ve aerodinamik jant kapakları dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. İç mekânda ise sade bir tasarım anlayışı ve döner tip vites seçicisi bulunuyor.

Shell'in yeni konsepti, elektrikli otomobillerde daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik ve daha hızlı şarj hedeflerinin aynı anda gerçekleştirilebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Triple 10'un seri üretime dönüşüp dönüşmeyeceği bilinmese de şirketin geliştirdiği teknolojilerin gelecekteki elektrikli araçlarda kullanılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

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Petrol devi ezber bozdu: 10 dk'da şarj olan elektrikli otomobil

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