Petrol devinden otomobil üreticilerine ders verecek hibrit motor: Süper hibrit DHE!

İçten yanmalı motorların geleceğinin tartışıldığı bir dönemde hayata geçirilen proje, motor sporları konusunda uzman Fransız Pipo Moteurs tarafından prototip haline getirildi. 1.6 litrelik, üç silindirli ve elektrik destekli turboşarja sahip bu ünite, karmaşık teknolojiler yerine "maliyet odaklı retro-teknoloji" yaklaşımını benimsiyor.
DHE'nin en dikkat çekici özellikleri
Motor, ayrı bir silindir kapağı gerektirmeyen tek parça dökümden oluşuyor ve yalnızca 175 parçaya sahip. Bu sayı rakiplerine göre oldukça düşük bir parça miktarını temsil ediyor. Sürtünmeyi en aza indirmek için krank mili ve biyel kolları gibi parçalarda rulmanlı yataklar kullanılmış. Ayrıca su pompası gibi yardımcı aksamlar tamamen elektrikli hale getirilmiş.
Motorun silindir yapısı 88 mm çap ve 101 mm strok değerlerine sahip olacak şekilde optimize edilirken, verimli yanmayı destekleyen modern bir yanma odası ve doğrudan enjeksiyon teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Bu yapı sürtünmeyi ve mekanik karmaşıklığı azaltarak verimliliği artırmayı hedeflemekte.
%35'e varan yakıt tasarrufu
Motorun termal verimliliğinin %41-42 seviyelerinde olduğu ve yakıt tüketiminde mevcut sistemlere göre %25 ile %35 arasında bir tasarruf sağlayabileceği belirtilmiş. Mevcut prototiplerde 13:1 olan sıkıştırma oranının, gelecekte 15:1 seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Hedef, hibrit güç aktarma sisteminin maliyetinde yaklaşık %25'e varan bir düşüş sağlamak. Aramco, batarya ve elektrikli araç teknolojilerindeki uzmanlığından yararlanmak için dünya devi BYD ile de bir ortaklık yürütüyor.