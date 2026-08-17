Peugeot 308 şekil değiştiriyor: Gövde tipi tamamen değişiyor

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında geleneksel C-segmenti hatchback modelleri kan kaybetmeye devam ediyor. Ford'un ikonik modeli Focus'un fişini çekmesi ve Volkswagen Golf’ün pazar payı kaybetmesi karşısında Peugeot geri adım atmıyor. Fransız üretici, geleneksel SUV’lardan daha verimli, hatchback’lerden daha kullanışlı ve her ikisinden çok daha şık olan yeni nesil 308 Fastback projesiyle ezber bozmaya hazırlanıyor.

408'in ikonik tasarımı 308'e evriliyor

Markanın CEO’su Alain Favey ve Tasarım Başkanı Matthias Hossann, kompakt sınıftaki üç modellerini (308, 308 SW ve 408) yenilerken sadece standart kasa tiplerini güncellemekle kalmayacaklarını duyurdu.

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Yeni 308 Fastback, bazı açılardan Lamborghini Urus’u andıran agresif hatlarıyla öne çıkan ağabeyi 408 Fastback’ten ilham alacak. Yaklaşık 4,4 metre uzunluğunda tasarlanması beklenen araç; yerden yüksek yapısı, coupe benzeri süzülen tavan çizgisi ve geniş bagaj hacmiyle dikkat çekecek.

Tam Boyutta Gör Stellantis grubu içinde küresel büyüme görevi verilen Peugeot, yüksek sürüş pozisyonuna sahip bu iddialı Fastback modeliyle özellikle Türkiye, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında satışlarını patlatmayı hedefliyor.

Peugeot’nun "Feline Future" adını verdiği yeni tasarım dili, 308 Fastback’te Polygon konseptinden izler taşıyacak. Dikey aslan pençesi LED'ler yerini, 80'lerin efsanevi Peugeot 205 GTi modeline gönderme yapan yatay üç şeritli ışık imzasına bırakacak. Kutu formlu SUV'lara kıyasla çok daha aerodinamik olan Fastback gövde tipi, menzil tarafında ciddi bir verimlilik avantajı sunacak.

STLA One platformu ve Steer-by-Wire teknolojisi

Tam Boyutta Gör Yeni nesil 308 Fastback, Stellantis’in tamamen elektrik odaklı ancak hibrit motorlara da izin veren STLA One platformu üzerinde yükselecek. Bataryanın doğrudan araç tabanı olarak görev yaptığı cell-to-body yapısı sayesinde ağırlık önemli ölçüde düşürülecek. Bu mühendislik, aracın WLTP standartlarında 700 km'nin üzerinde elektrikli menzil sunmasını sağlayacak. Steer-by-wire teknolojisi ise direksiyon mili ile ön aks arasındaki mekanik bağı ortadan kaldırarak kabin içinde devasa bir yaşam alanı açacak.

Lansman için tarih verildi

Fransız devinin 24 aylık hızlı geliştirme süreçlerine geçmesine rağmen ilk C-Fastback modelinin 2029'un sonunda, diğer versiyonların ise 2030 yılında yollara çıkması planlanıyor. Ancak Peugeot, önümüzdeki Paris Motor Show'da bu yeni konseptin ilk ön gösterimini yaparak otomobil severlere sürpriz yapabilir.

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Peugeot 308 şekil değiştiriyor: Gövde tipi tamamen değişiyor

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