Peugeot 308 şekil değiştiriyor: Gövde tipi tamamen değişiyor

408'in ikonik tasarımı 308'e evriliyor
Markanın CEO’su Alain Favey ve Tasarım Başkanı Matthias Hossann, kompakt sınıftaki üç modellerini (308, 308 SW ve 408) yenilerken sadece standart kasa tiplerini güncellemekle kalmayacaklarını duyurdu.
Yeni 308 Fastback, bazı açılardan Lamborghini Urus’u andıran agresif hatlarıyla öne çıkan ağabeyi 408 Fastback’ten ilham alacak. Yaklaşık 4,4 metre uzunluğunda tasarlanması beklenen araç; yerden yüksek yapısı, coupe benzeri süzülen tavan çizgisi ve geniş bagaj hacmiyle dikkat çekecek.
Peugeot’nun "Feline Future" adını verdiği yeni tasarım dili, 308 Fastback’te Polygon konseptinden izler taşıyacak. Dikey aslan pençesi LED'ler yerini, 80'lerin efsanevi Peugeot 205 GTi modeline gönderme yapan yatay üç şeritli ışık imzasına bırakacak. Kutu formlu SUV'lara kıyasla çok daha aerodinamik olan Fastback gövde tipi, menzil tarafında ciddi bir verimlilik avantajı sunacak.
STLA One platformu ve Steer-by-Wire teknolojisi
Lansman için tarih verildi
Fransız devinin 24 aylık hızlı geliştirme süreçlerine geçmesine rağmen ilk C-Fastback modelinin 2029'un sonunda, diğer versiyonların ise 2030 yılında yollara çıkması planlanıyor. Ancak Peugeot, önümüzdeki Paris Motor Show'da bu yeni konseptin ilk ön gösterimini yaparak otomobil severlere sürpriz yapabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: