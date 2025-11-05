Peugeot, fütüristik konsept aracı Polygon'un ilk görselini paylaştı

Üretim versiyonunda elbette bazı detaylar sadeleşecek, ancak konseptin monolitik silueti ve aerodinamik yüzey tasarımı, Peugeot’nun yeni tasarım döneminin temel çizgilerini oluşturacak.
Polygon’un iç mekânı da markanın geleceğini temsil ediyor. Konsept, 2023’teki Inception konseptinde ilk kez görülen dikdörtgen biçimli Hypersquare direksiyon ile donatılmış. Bu direksiyon, Peugeot’nun ilk kez kullandığı steer-by-wire sistemini barındırıyor.
Peugeot CEO’su Alain Favey, bu sistemin “i-Cockpit hikayesinin bir sonraki adımı” olduğunu belirtiyor. Favey’e göre yeni yapı, çeviklik ve benzersiz sürüş hissi sağlayacak. Bu direksiyonun ilerleyen dönemde markanın diğer modellerinde de kullanılacağı doğrulandı.
Polygon konsepti, Stellantis grubunun yeni STLA Small platformunu temel alıyor. Yeni platform hem hibrit hem de tamamen elektrikli güç ünitelerine uygun olsa da yeni Peugeot 208’in tamamen elektrikli olacağı düşünülüyor.
Mevcut içten yanmalı motorlu Peugeot 208 ise CMP platformunda üretilmeye devam edecek. Çünkü Peugeot, elektrikli modellere odaklanmış olsa da müşterilerine “enerji seçimi konusunda özgürlük tanımayı” sürdüreceğini belirtiyor.
Yeni nesil 208'in, gelecek yılın sonunda tanıtılması ve Corsa ile birlikte İspanya'daki Zaragoza fabrikasında üretilmesi bekleniyor.