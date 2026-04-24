Peugeot’dan geleceğin ön gösterimi: İşte modellerin yeni yüzü

Peugeot modellerinin yeni yüzü
Concept 6, büyük sedan segmentinin geleceğine yönelik bir tasarım çalışması olarak öne çıkıyor. Shooting brake formuna yaklaşan akıcı gövde yapısı, markanın grand tourer mirasına gönderme yaparken; zarafet ve sportifliği aynı gövdede buluşturuyor. Tasarım dili, Fransız estetiğini modern oranlarla birleştirerek daha duygusal bir sedan yaklaşımı sunuyor.
Yeni konseptler aynı zamanda Peugeot’nun gelecekte Çin’de üretilecek ve buradan global pazarlara ihraç edilecek büyük sedan ve SUV modellerinin ön izlemeleri niteliğinde. Bu üretim sürecinde Dongfeng Motor Corporation ile iş birliği öne çıkıyor ve araçların Wuhan tesisinde üretileceği belirtiliyor.
Kaynakça https://www.media.stellantis.com/em-en/peugeot/press/peugeot-at-the-2026-beijing-international-auto-show https://cochespias.net/foros/debate/peugeots-concepts-2026/#post-423084