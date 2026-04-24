Peugeot’dan geleceğin ön gösterimi: İşte modellerin yeni yüzü

Tam Boyutta Gör Peugeot, Pekin Otomobil Fuarı’nda Concept 6 ve Concept 8 adını verdiği iki yeni konsept modelini tanıttı. Söz konusu konseptler, Fransız markanın sedan ve SUV segmentlerindeki gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

Peugeot modellerinin yeni yüzü

Concept 6, büyük sedan segmentinin geleceğine yönelik bir tasarım çalışması olarak öne çıkıyor. Shooting brake formuna yaklaşan akıcı gövde yapısı, markanın grand tourer mirasına gönderme yaparken; zarafet ve sportifliği aynı gövdede buluşturuyor. Tasarım dili, Fransız estetiğini modern oranlarla birleştirerek daha duygusal bir sedan yaklaşımı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Concept 8 ise markanın büyük SUV segmentindeki geleceğini temsil ediyor. Daha sade ve aerodinamik bir tasarım anlayışına sahip olan model, verimlilik ve performans odaklı bir yapı ortaya koyuyor. Güçlü duruşu ve geniş gövde oranlarıyla hem dinamizm hem de kullanım alanı açısından daha iddialı bir SUV vizyonu çiziyor.

Yeni konseptler aynı zamanda Peugeot’nun gelecekte Çin’de üretilecek ve buradan global pazarlara ihraç edilecek büyük sedan ve SUV modellerinin ön izlemeleri niteliğinde. Bu üretim sürecinde Dongfeng Motor Corporation ile iş birliği öne çıkıyor ve araçların Wuhan tesisinde üretileceği belirtiliyor.

