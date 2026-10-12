Peugeot RCZ geri döndü! 500 beygir güç ve katı hal batarya

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Peugeot, tasarımıyla hafızalarda yer edinen RCZ’yi tamamen elektrikli bir konseptle yeniden yorumladı. Peugeot RCZ Vision adını taşıyan model; 500 beygirlik motoru, katı hal bataryası ve elektronik direksiyon sistemiyle markanın gelecekteki spor otomobillerine yönelik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Orijinal RCZ’nin çift bombeli tavanı gibi karakteristik detaylarını koruyan konsept, Peugeot’nun Feline Future adlı yeni tasarım dilini yansıtıyor. Dört kişilik otomobil, performansın yanı sıra enerji verimliliği ve uzun yol konforuna da odaklanıyor.

500 beygir güç, 600 km menzil

Tam Boyutta Gör RCZ Vision, STLA One modüler platformunu temel alan yeni bir mimari üzerinde geliştirilmiş. Konseptte 500 beygir güç üreten elektrik motoru görev yaparken 600 km’ye ulaşan menzil açıklanıyor.

Peugeot’nun verimlilik hedefi ise WLTP karma kullanım döngüsünde 100 km’de 11,5 kWsa tüketim. Henüz nihai onay süreci tamamlanmayan bu değer için aerodinamik tasarım, ağırlığın azaltılması ve gelişmiş elektrik mimarisi birlikte değerlendiriliyor.

Konseptin en dikkat çekici bileşeni, Factorial Energy iş birliğiyle geliştirilen katı hal batarya. Yalnızca 110 mm kalınlığındaki batarya, yüksek enerji yoğunluğu sayesinde küçük bir hacimde daha fazla enerji depolamayı amaçlıyor. İnce yapı, otomobilin alçak tavan çizgisinin korunmasına da imkân tanıyor.

1.000 voltluk elektrik mimarisi üzerine kurulan RCZ Vision’da hızlı şarj için de iddialı bir hedef bulunuyor. Konsept, bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80’e 10 dakikada doldurabilecek şekilde tasarlanmış.

RCZ’nin çift bombeli tavanı geri geldi

Tam Boyutta Gör Alçak ve geniş gövdesi, belirgin omuz çizgileri ve akıcı yüzeyleriyle dikkat çeken RCZ Vision, orijinal modelin silüetini daha fütüristik detaylarla buluşturuyor.

Ön bölümde Peugeot’nun üç pençeli ışık imzası yatay bir düzenle yeniden yorumlanıyor. Ultra ince LED farlara aydınlatmalı Peugeot logosu, tampon boyunca uzanan RCZ grafiği ve detaylı hava girişleri eşlik ediyor.

Orijinal RCZ’nin en belirgin tasarım unsurlarından olan çift bombeli tavan, konseptte de korunuyor. Geniş cam yüzeyler ve ince tavan kemerleri, otomobilin akıcı görünümünü tamamlıyor.

Arka bölümde üç pençeli aydınlatmalar ve ihtiyaç duyulduğunda devreye giren aktif spoyler bulunuyor. Dövme alüminyum jantların çapı ise önde 21, arkada 22 inç. İnce kollu jant tasarımıyla ağırlığın azaltılması da hedefleniyor.

Şeffaf ekranlı yeni i-Cockpit

Tam Boyutta Gör RCZ Vision’ın kabininde, Hypersquare direksiyon kontrolünü şeffaf Micro LED ekranlarla birleştiren yeni nesil i-Cockpit kullanılıyor.

Hypersquare’in hemen üzerindeki ekran, sürüş bilgilerini sürücünün görüş alanında sunuyor. Sürücüye doğru hafifçe çevrilen dikey merkezi ekran ise navigasyon ve multimedya işlevlerini üstleniyor. Ekranların gösterdiği içerikler kişiselleştirilebiliyor veya görüntü tamamen kapatılarak daha sade bir kokpit görünümü elde edilebiliyor.

Konseptte, yeni nesil E-208’de kullanılması planlanan Hypersquare’in seri üretim versiyonuna yer veriliyor. Üzerindeki 4 halka biçimli kontrol alanı, sürücünün ellerini direksiyondan ayırmadan temel araç işlevlerini yönetmesini sağlıyor.

Direksiyon ve frenler elektronik olarak kontrol ediliyor

Tam Boyutta Gör RCZ Vision’da steer-by-wire teknolojisi kullanılıyor. Direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı ortadan kaldıran sistem, yönlendirmeyi elektronik olarak gerçekleştiriyor.

Direksiyon oranı hıza göre değiştirilebiliyor. Böylece düşük hızlarda daha az direksiyon hareketiyle manevra yapılması, yüksek hızlarda ise daha dengeli tepkiler elde edilmesi amaçlanıyor. Peugeot’nun açıklamasına göre, geleneksel sistemlerde yaklaşık 3 tur gerektiren bir uçtan diğer uca direksiyon hareketi, RCZ Vision’da yaklaşık 1 turda tamamlanabiliyor. Yol kaynaklı titreşimler de sistem tarafından filtrelenebiliyor.

Şehrin minik elektriklisi geri döndü: Karşınızda yeni Smart #2 4 sa. önce eklendi

Konsept, aynı zamanda Peugeot’nun brake-by-wire teknolojisini kullanan ilk otomobili olarak tanıtılıyor. Fren pedalı komutlarının elektronik olarak iletildiği bu sistemle daha hassas fren tepkileri ve rejeneratif frenlemenin daha verimli yönetilmesi hedefleniyor.

Peugeot’nun “Seviye 2++” olarak adlandırdığı sürüş destek paketi de uygun koşullarda şehir içi ve otoyolda eller serbest kullanıma yönelik işlevler içeriyor. Bu özellikler, sürücünün gözetimini gerektiren destek sistemleri kapsamında sunuluyor.

RCZ Vision, şimdilik Peugeot’nun tasarım ve teknoloji yaklaşımını sergileyen bir konsept niteliğinde. Paylaşılan açıklamada modelin seri üretime geçişine ilişkin bir takvim bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Peugeot RCZ geri döndü! 500 beygir güç ve katı hal batarya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: