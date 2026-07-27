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    Peugeot Rifter "Made in Türkiye" etiketiyle Bursa'da üretilecek

    Peugeot'nun sevilen hafif ticari araç modeli Rifter, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilecek. Peugeot, yerli üretimle elini güçlendirecek.

    Peugeot Rifter 'Made in Türkiye' etiketiyle Bursa'da üretilecek Tam Boyutta Gör
    Peugeot, profesyonellerin ve ailelerin uzun yıllardır tercih ettiği Rifter modelini Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor. Rifter, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda “Made in Türkiye” etiketiyle üretilecek. Böylece Peugeot, hâlihazırda Bursa’da üretilen Expert Van ve Expert Traveller modellerinin ardından Rifter’ı da yerli üretim ürün gamına ekleyecek. 

    "Yerli üretim avantajı ile pazarda güçleneceğiz"

    İlk kez 1996 yılında Partner adıyla yollara çıkan Rifter, yerli üretimin sağlayacağı güçle Türkiye pazarındaki konumunu daha da ileri taşımaya hazırlanıyor. Rifter’ın Türkiye’de üretilecek olmasının marka açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, “Peugeot’nun hafif ticari araç alanındaki 30 yıllık deneyimini temsil eden Rifter modelimizin Bursa’daki Tofaş fabrikamızda üretilecek olması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Yerli üretimin sağlayacağı lojistik ve tedarik avantajlarıyla hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

    2003’ten bugüne 213 bin 921 adetlik başarı

    Peugeot Rifter 'Made in Türkiye' etiketiyle Bursa'da üretilecek Tam Boyutta Gör
    Peugeot’nun Türkiye’deki C segmenti hafif ticari araç yolculuğu Partner ile başladı. Marka, 2019 yılında Rifter’ın pazara sunulmasına kadar bu segmentte Partner adıyla yer aldı. Peugeot, 2003 yılından bugüne Partner, Partner Tepee, Rifter ve Partner Van modellerinden oluşan C segmentinde toplam 213 bin 921 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 174 bin 756 adedini kombi van modelleri oluştururken, panel van modellerinin toplam satışı 39 bin 165 adede ulaştı.

    2019 yılında Rifter ve Partner Van adıyla Türkiye’de satışa sunulan modeller ise bugüne kadar toplam 84 bin 556 kullanıcıyla buluştu. Bu dönemde 67 bin 404 adet Rifter ve 17 bin 152 adet Partner Van satışı gerçekleştirildi.

    Rifter’ın Bursa’da üretilecek olması, Peugeot’nun Türkiye’deki hafif ticari araç operasyonları açısından yeni bir dönemin başlangıcını oluşturuyor. Yerli üretimin sağlayacağı tedarik ve lojistik avantajlarıyla marka hem profesyonel müşteriler hem de geniş aileler için sunduğu ürün gamını daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

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