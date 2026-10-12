Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Peugeot tarihinin en güçlüsü: 816 beygirlik E-T16 tanıtıldı

    Peugeot, 816 beygirlik elektrikli konsepti E-T16’yı tanıttı. 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlayan model, yeni nesil E-208’in tasarımına ve direksiyon teknolojisine ilişkin ipuçları sunuyor.

    Peugeot tarihinin en güçlüsü: 816 beygirlik E-T16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Peugeot, efsanevi 205 T16’nın Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki başarılarını tamamen elektrikli bir konseptle kutluyor. 816 beygir gücündeki Peugeot E-T16 Concept, performansıyla dikkat çekerken yeni nesil E-208’in tasarımına ve teknolojilerine ilişkin de ipuçları veriyor.

    205 T16’nın 1985 ve 1986 yıllarında kazandığı şampiyonlukların 40. yılı anısına geliştirilen konsept, Peugeot’nun “Hyperhatch” olarak tanımladığı bir sınıfta konumlanıyor. Peugeot Sport imzasını taşıyan model, markanın yeni Feline Future tasarım dilini yansıtan ilk otomobil olma özelliğine de sahip.

    0-100 km/s hızlanması 2,5 saniye

    Peugeot E-T16 Concept’te biri ön, ikisi arka aksta olmak üzere 3 elektrik motoru görev yapıyor. Toplam 816 beygir güç üreten bu sistem sayesinde konsept, Peugeot tarihinin en güçlü otomobili unvanını alıyor. Beygir başına 2 kilogramın altında ağırlık/güç oranına sahip model, 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede, 0-300 km/s hızlanmasını ise 16 saniyede tamamlıyor.

    Peugeot tarihinin en güçlüsü: 816 beygirlik E-T16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tork yönlendirme sistemi, motorların ürettiği torku yol tutuş koşullarına göre hem ön ve arka akslar hem de arka tekerlekler arasında anlık olarak dağıtıyor. Güç aktarımı, tork dağılımı ve süspansiyon ayarlarını değiştiren 3 hazır sürüş modu bulunuyor. Bunlar arasında pist kullanımına yönelik Track modu da yer alıyor. Sürücü ayrıca 4. modu kendi tercihlerine göre yapılandırabiliyor.

    Frenleme tarafında dört tekerlekte de 380 mm çapında diskler kullanılıyor. Ralli otomobillerinden esinlenen dikey hidrolik el freniyle donatılan konseptin Michelin lastikleri önde 275 mm, arkada ise 315 mm genişliğinde.

    85 kWsa batarya ve 400 km menzil

    800 voltluk elektrik mimarisi üzerine geliştirilen E-T16 Concept, 85 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP’ye göre 400 km’ye varan menzil sunuyor. Açıklanan verilere göre bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması, hızlı şarjla 15 dakikadan kısa sürüyor.

    Peugeot tarihinin en güçlüsü: 816 beygirlik E-T16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Peugeot Sport mühendisleri, yüksek performansın uzun süre korunabilmesi için bataryanın soğutma sistemine de odaklanmış. Hücreleri alt yüzeylerinden soğutan geleneksel çözümler yerine yan yüzeylerden soğutma uygulanıyor. Bu sistemle yoğun kullanım sırasında bataryanın aşırı ısınmasının ve buna bağlı güç kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    205 T16’dan izler, yeni E-208’den ipuçları

    E-T16 Concept’in tasarımı, 205 T16’ya yapılan göndermelerle Peugeot’nun gelecekte kullanacağı çizgileri bir araya getiriyor. Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann’a göre konsept, yeni nesil E-208’in hatlarını daha uç gövde oranlarıyla yeniden yorumluyor.

    Markanın üç pençeli ışık imzası, ön ve arka tarafta yatay bir düzenle karşımıza çıkıyor. İnce aydınlatma şeritlerine ışıklandırılmış Peugeot logosu eşlik ediyor. Geniş çamurluklar, 3 büyük hava girişine sahip ön tampon ve belirgin hava çıkışları da konseptin agresif görünümünü tamamlıyor.

    Peugeot tarihinin en güçlüsü: 816 beygirlik E-T16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Arka bölümde yere basma kuvvetini artırmaya yönelik ayarlanabilir aerodinamik kanatçıklar ve çift difüzörlü bir yapı bulunuyor. Kedi kulağı formundaki arka kanat da tasarımın dikkat çeken detayları arasında.

    Winchester Mat Gri gövde rengi, orijinal 205 T16’nın gri tonlarına gönderme yapıyor. Gövde boyunca uzanan aydınlatmalı kırmızı şerit ise klasik modelin kırmızı çizgisinin güncel bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor.

    205 T16’ya yapılan göndermeler görsel detaylarla sınırlı kalmıyor. Arka gövde bölümü açılarak iki elektrik motorunu ve süspansiyon bileşenlerini ortaya çıkarıyor. Orijinal otomobilde içten yanmalı motora hava sağlayan yan hava girişinin bulunduğu bölüm ise bu kez şarj bağlantısını ve kapı açma mekanizmasını barındırıyor.

    Yeni nesil E-208’de de kullanılacak direksiyon

    Peugeot tarihinin en güçlüsü: 816 beygirlik E-T16 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekândaki en önemli yenilik, Hypersquare direksiyon kontrolünü içeren yeni nesil i-Cockpit. Peugeot 3008 ve 5008’deki panoramik ekran düzenini devam ettiren 21 inçlik kavisli HD ekran, dijital gösterge paneliyle multimedya sistemini tek bir yüzeyde birleştiriyor.

    Ekranın altında ise geleneksel yuvarlak direksiyonun yerini alan Hypersquare bulunuyor. Peugeot’nun dayanıklılık yarışlarında kullandığı 9X8 Hypercar’dan esinlenen bu kontrol ünitesi, direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı ortadan kaldıran steer-by-wire, yani elektronik direksiyon sistemiyle çalışıyor.

    Hypersquare’in merkezinde ilk kez özelleştirilebilir bir ekran da kullanılıyor. Bu ekranda hız ve tur süresi gibi bilgiler görüntülenebiliyor. Üzerindeki kontroller ise temel araç işlevlerine tek parmakla erişim sağlıyor. Peugeot, Hypersquare sisteminin gelecekteki E-208’de de kullanılacağını belirtiyor.

    Peugeot E-T16 şimdilik bir konsept olsa da yeni tasarım dili, Hypersquare direksiyonu ve i-Cockpit düzeniyle markanın gelecekteki seri üretim modellerine dair önemli bir ön gösterim niteliğinde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Profil resmi
    ThepianisT 4 saat önce

    Güzel bir ürün lakin bu tip sistemler kapalı devre olması gerekiyor.Açık devre sistemlerde sistemde dolaşan su panelleri korozyondan zamanla çürütür.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kupon store p0303 arıza kodu watch dogs türkçe yama google workspace yöneticinizi ve/veya ağ yöneticisi kısıtlamalarınızı kontrol edin "+90 850 220 0000"

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C61
    Realme C61
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum