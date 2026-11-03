Phantom Blade Zero daha şimdiden 2026'nın en çok satan oyunlarından biri oldu

Yılın en çok oyunları listesinde şu anda zirvede Resident Evil: Requiem, NBA 2k27 ve 007: First Light bulunuyor. Resident Evil: Requiem, 8.5 milyon kopya satarak hâlâ liderliğini koruyor. Ancak Phantom Blade Zero'nun sadece üç günde 4 milyona ulaşması, yıl bitmeden arayı kapatabileceğine işaret ediyor.
Öte yandan Black Myth Wukong'dan sonra Phantom Blade Zero'nun da bu denli başarılı olması, Çin'den çıkan büyük ölçekli (AAA) oyunların da artık Batılı rakipleri kadar iddialı olabileceğini açıkça gösteriyor.
Phantom Blade Zero Yılın Oyunu Olmaya Aday
Phantom Blade Zero, özellikle dövüş mekanikleri ve akıcı animasyonlarıyla hem eleştirmenleri hem de oyuncuları etkilemeyi başarmış durumda. Bugün itibarıyla oyunun MetaCritic'teki eleştirmen puanı 88 ki bu da Phantom Blade Zero'yu 2026'nın en yüksek puan alan oyunlarından biri yapıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Phantom Blade Zero'nun yılın oyunu adaylarından biri olmasına neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz.
Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: