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Tam Boyutta Gör 29 Ekim'de çıkan ve oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanan Phantom Blade Zero, beklentilerin bile üzerine çıkan bir başlangıç yaptı. Oyunun daha ilk günden Steam'de 800 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşması, satışların oldukça hızlı başladığını göstermişti. Dün paylaşılan rakamlarla birlikte o tablo daha da netleşti. İlk 72 saat içinde 4 milyondan fazla kopya satan Phantom Blade Zero, daha şimdiden 2026'nın en çok satan oyunlarından biri oldu.

Yılın en çok oyunları listesinde şu anda zirvede Resident Evil: Requiem, NBA 2k27 ve 007: First Light bulunuyor. Resident Evil: Requiem, 8.5 milyon kopya satarak hâlâ liderliğini koruyor. Ancak Phantom Blade Zero'nun sadece üç günde 4 milyona ulaşması, yıl bitmeden arayı kapatabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Black Myth Wukong'dan sonra Phantom Blade Zero'nun da bu denli başarılı olması, Çin'den çıkan büyük ölçekli (AAA) oyunların da artık Batılı rakipleri kadar iddialı olabileceğini açıkça gösteriyor.

Phantom Blade Zero Yılın Oyunu Olmaya Aday

Phantom Blade Zero, özellikle dövüş mekanikleri ve akıcı animasyonlarıyla hem eleştirmenleri hem de oyuncuları etkilemeyi başarmış durumda. Bugün itibarıyla oyunun MetaCritic'teki eleştirmen puanı 88 ki bu da Phantom Blade Zero'yu 2026'nın en yüksek puan alan oyunlarından biri yapıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Phantom Blade Zero'nun yılın oyunu adaylarından biri olmasına neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz.

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Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.

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Phantom Blade Zero, 2026'nın en çok satan oyunlarından biri oldu

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