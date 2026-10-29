Phantom Blade Zero daha ilk günden 500 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştı

Çin merkezli S-Game tarafından geliştirilen Phantom Blade Zero, ilk aşamada PC ve PlayStation 5'e yönelik olarak satışa sunuldu. Sony ile yapılan anlaşma gereği oyun konsol tarafında belirli bir süre boyunca (1 yıl olduğu söyleniyor) PlayStation'a özel kalacak.
Phantom Blade Zero Yılın En Yüksek Puan Alan Oyunlarından Biri Oldu
Phantom Blade Zero, özellikle dövüş mekanikleri ve akıcı animasyonlarıyla hem eleştirmenleri hem de oyuncuları etkilemeyi başarmış durumda. Zira paylaşılan ilk yorumlarda genelde oyunun bu yönü ön plana çıkıyor.
Bugün itibarıyla oyunun MetaCritic'teki eleştirmen puanı 88 ki bu da Phantom Blade Zero'yu 2026'nın en yüksek puan alan oyunlarından biri yapıyor.
Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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