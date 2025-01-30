Philips, 2025 model OLED+ TV'lerini tanıttı: 3700 nite kadar parlaklık!

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Tam Boyutta Gör Philips, son teknolojiyle donatılmış üst seviye OLED+950 ve OLED+910 TV'lerini tanıttı. 65 inç ve 77 inç boyutlara sahip OLED+950 Eylül ayında, 55 inç, 65 inç ve 77 inç seçenekleriyle satışa sunulacak OLED+910 ise Haziran ayında satışa sunulacak.

Philips OLED+950 ve OLED+910 özellikleri

Her iki modelin de kalbinde, görüntü kalitesini iyileştirmek için yapay zekayı kullanan 9. Nesil P5 AI Dual Engine işlemcisi yer alıyor. İşlemci, içeriği gerçek zamanlı olarak analiz ederek renkleri, kontrastı ve keskinliği ayarlayarak görüntülerin daha canlı ve gerçekçi görünmesini sağlıyor. Televizyonlarda renk doğruluğunu ve parlaklığı iyileştirmek için benzersiz dört katmanlı tandem RGB tasarımını kullanan META Technology 3 OLED paneller bulunuyor. DCI-P3 renk gamının %99,5'ini gösterebilen TV'ler, ​​normal kullanımda 350 nit, HDR içeriklerde ise 3700 nit maksimum parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör TV'lerin öne çıkan özelliklerden biri de gelişmiş yansıma kontrolü. META 3.0 paneli, ekrandaki yansımaların %99'undan fazlasını engelleyerek izleme deneyimini arttırıyor. Ayrıca, yeni panel tasarımı güç tüketimini %20'ye kadar azaltarak televizyonları daha enerji verimli hale getiriyor.

İnternet yayınları TV ekranlarını ele geçiriyor 1 hf. önce eklendi

Philips televizyonlarına oyuncular için de yeni özellikler ekledi. Güncellenen Oyun Çubuğu artık popüler oyunları otomatik olarak algılayarak kaydettiğiniz ayarları hatırlıyor. Böylece tekrar ayar yapmak için uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca, oyun içi haritaları büyütmenize ve yeniden konumlandırmanıza olanak tanıyan bir mini harita yakınlaştırma özelliği ve rekabetçi oyunlarda daha iyi görünürlük için gelişmiş bir renk yardımcı modu da sunuluyor.

Televizyonlar ses konusunda da iddialı. OLED+950 modelinde özel bir bas sürücüsüne sahip 70 W gücünde 2.1 ses sistemi yer alırken, OLED+910 ön tarafa bakan hoparlörler ve arka subwoofer içeren Bowers & Wilkins 3.1 ses sistemiyle bunu bir adım öteye taşıyor. Her iki modelde de, ekranda yer alan görüntüye uyumlu renkleri televizyonun etrafına ynasıtan dört taraflı Ambilight özelliği yer alıyor.

En son Google TV işletim sistemiyle çalışacak olan TV'lerin fiyatları henüz açıklanmadı.

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