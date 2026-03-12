Giriş
    90 saniyede cold brew hazır: Philips Baristina Bar Pro 500 tanıtıldı

    Philips, yeni tam otomatik kahve makinesi Baristina Bar Pro 500'ü piyasaya sürdü. Makine, gelişmiş soğuk ekstraksiyon teknolojisiyle cold brew (soğuk demleme) süresini 90 saniyeye düşürüyor.

    Philips Baristina Bar Pro 500 kahve makinesi Tam Boyutta Gör
    Cold brew kahve için ideal süre 12-24 saat arasındadır. Yeni Philips Baristina Bar Pro 500, yenilikçi soğuk demleme teknolojisi sayesinde bu süreyi 90 saniyeye kadar düşürüyor. Klasik espressoyu da sıfır ön ısıtma sistemiyle bir dakikada hazır hale getirebiliyor. Philips’in yeni tam otomatik kahve makinesi, ilk olarak Çin’de satışa çıktı.

    Philips Baristina Bar Pro 500 tam otomatik kahve makinesi

    Philips tam otomatik kahve makinesi Baristina Bar Pro 500 Tam Boyutta Gör
    Philips Bar Pro 500, yüksek basınçlı ekstraksiyon, düşük akışlı geçirgenlik ve düşük sıcaklıkta demlemeyi bir araya getiren AuraPress düşük sıcaklıklı soğuk ekstraksiyon teknolojisine sahip. Bu sistem, SCAA Golden Cup standardını karşılayan pürüzsüz ve aromatik soğuk demleme kahve yapıyor. Makine ayrıca, zengin krema ve dengeli lezzetler için kararlı ekstraksiyon sağlayan 16 Bar pompa basınç sistemine sahip.

    Philips, makineyi kompakt form faktörüyle tasarlamış. 19 cm genişliğinde ve yaklaşık bir dizüstü bilgisayar kadar yer kaplayan bu kahve makinesi, küçük mutfaklar, ofis masaları veya kahve köşeleri için uygun. Gövdesi, modern ve üst düzey görünüm kazandıran soğuk tonlu metal kaplama ve köknar ağacı detaylarına sahip.

    Bar Pro 500, Philips tarafından geleneksel metal öğütücülerden 2.3 kat daha sert olduğu iddia edilen %100 seramik diskli bir öğütücüye sahip. Bu, kahve çekirdeği aromasını koruyor. BeanSync 2.0 sistemi, kavrulma seviyesine (koyu, orta veya açık) göre ekstraksiyon ayarlarını otomatik olarak kalibre ediyor.

    Tam otomatik kahve makinesi, espresso, lungo ve buzlu kahve dahil olmak üzere altı özelleştirilebilir kahve seçeneği sunuyor. Ayarlanabilir sertlik ve 70 ml'den 200 ml'ye kadar fincan boyutu mevcut. 1.2 litrelik su tankı ve 170 gramlık çekirdek haznesi ile birden fazla servis için yeterli kapasiteye sahip. Philips, kahve telvesinin iç bileşenleri tıkamasını önleyen kuru-ıslak ayırma sistemini kullanıyor.

    Philips Baristina Bar Pro 500 kahve makinesi fiyatı

    Philips Baristina Bar Pro 500, Çin’de 3.419 yuan (498 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

    Philips Baristina Bar Pro 500 özellikleri

    • AuraPress soğuk demleme teknolojisi
    • 16 bar basınç sistemi
    • Seramik diskli öğütücü
    • BeanSync 2.0 otomatik kalibrasyon sistemi
    • Espresso, lungo ve freddo dahil 6 farklı kahve çeşidi
    • 70 - 200 ml arası fincan boyutları
    • 1.2 litrelik su tankı
    • 170 g kahve çekirdeği haznesi
    • Kuru-ıslak ayırma
    • Kahve telvesi için hızlı atma sistemi
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 3 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

