90 saniyede cold brew hazır: Philips Baristina Bar Pro 500 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Cold brew kahve için ideal süre 12-24 saat arasındadır. Yeni Philips Baristina Bar Pro 500, yenilikçi soğuk demleme teknolojisi sayesinde bu süreyi 90 saniyeye kadar düşürüyor. Klasik espressoyu da sıfır ön ısıtma sistemiyle bir dakikada hazır hale getirebiliyor. Philips’in yeni tam otomatik kahve makinesi, ilk olarak Çin’de satışa çıktı.

Philips Baristina Bar Pro 500 tam otomatik kahve makinesi

Tam Boyutta Gör Philips Bar Pro 500, yüksek basınçlı ekstraksiyon, düşük akışlı geçirgenlik ve düşük sıcaklıkta demlemeyi bir araya getiren AuraPress düşük sıcaklıklı soğuk ekstraksiyon teknolojisine sahip. Bu sistem, SCAA Golden Cup standardını karşılayan pürüzsüz ve aromatik soğuk demleme kahve yapıyor. Makine ayrıca, zengin krema ve dengeli lezzetler için kararlı ekstraksiyon sağlayan 16 Bar pompa basınç sistemine sahip.

Philips, makineyi kompakt form faktörüyle tasarlamış. 19 cm genişliğinde ve yaklaşık bir dizüstü bilgisayar kadar yer kaplayan bu kahve makinesi, küçük mutfaklar, ofis masaları veya kahve köşeleri için uygun. Gövdesi, modern ve üst düzey görünüm kazandıran soğuk tonlu metal kaplama ve köknar ağacı detaylarına sahip.

Bar Pro 500, Philips tarafından geleneksel metal öğütücülerden 2.3 kat daha sert olduğu iddia edilen %100 seramik diskli bir öğütücüye sahip. Bu, kahve çekirdeği aromasını koruyor. BeanSync 2.0 sistemi, kavrulma seviyesine (koyu, orta veya açık) göre ekstraksiyon ayarlarını otomatik olarak kalibre ediyor.

Tam otomatik kahve makinesi, espresso, lungo ve buzlu kahve dahil olmak üzere altı özelleştirilebilir kahve seçeneği sunuyor. Ayarlanabilir sertlik ve 70 ml'den 200 ml'ye kadar fincan boyutu mevcut. 1.2 litrelik su tankı ve 170 gramlık çekirdek haznesi ile birden fazla servis için yeterli kapasiteye sahip. Philips, kahve telvesinin iç bileşenleri tıkamasını önleyen kuru-ıslak ayırma sistemini kullanıyor.

Philips Baristina Bar Pro 500 kahve makinesi fiyatı

Philips Baristina Bar Pro 500, Çin’de 3.419 yuan (498 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

Philips Baristina Bar Pro 500 özellikleri

AuraPress soğuk demleme teknolojisi

16 bar basınç sistemi

Seramik diskli öğütücü

BeanSync 2.0 otomatik kalibrasyon sistemi

Espresso, lungo ve freddo dahil 6 farklı kahve çeşidi

70 - 200 ml arası fincan boyutları

1.2 litrelik su tankı

170 g kahve çekirdeği haznesi

Kuru-ıslak ayırma

Kahve telvesi için hızlı atma sistemi

