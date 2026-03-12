90 saniyede cold brew hazır: Philips Baristina Bar Pro 500 tanıtıldı

Philips Baristina Bar Pro 500 tam otomatik kahve makinesi
Philips, makineyi kompakt form faktörüyle tasarlamış. 19 cm genişliğinde ve yaklaşık bir dizüstü bilgisayar kadar yer kaplayan bu kahve makinesi, küçük mutfaklar, ofis masaları veya kahve köşeleri için uygun. Gövdesi, modern ve üst düzey görünüm kazandıran soğuk tonlu metal kaplama ve köknar ağacı detaylarına sahip.
Bar Pro 500, Philips tarafından geleneksel metal öğütücülerden 2.3 kat daha sert olduğu iddia edilen %100 seramik diskli bir öğütücüye sahip. Bu, kahve çekirdeği aromasını koruyor. BeanSync 2.0 sistemi, kavrulma seviyesine (koyu, orta veya açık) göre ekstraksiyon ayarlarını otomatik olarak kalibre ediyor.
Tam otomatik kahve makinesi, espresso, lungo ve buzlu kahve dahil olmak üzere altı özelleştirilebilir kahve seçeneği sunuyor. Ayarlanabilir sertlik ve 70 ml'den 200 ml'ye kadar fincan boyutu mevcut. 1.2 litrelik su tankı ve 170 gramlık çekirdek haznesi ile birden fazla servis için yeterli kapasiteye sahip. Philips, kahve telvesinin iç bileşenleri tıkamasını önleyen kuru-ıslak ayırma sistemini kullanıyor.
Philips Baristina Bar Pro 500 kahve makinesi fiyatı
Philips Baristina Bar Pro 500, Çin’de 3.419 yuan (498 dolar) fiyatla satışa sunuldu.
Philips Baristina Bar Pro 500 özellikleri
- AuraPress soğuk demleme teknolojisi
- 16 bar basınç sistemi
- Seramik diskli öğütücü
- BeanSync 2.0 otomatik kalibrasyon sistemi
- Espresso, lungo ve freddo dahil 6 farklı kahve çeşidi
- 70 - 200 ml arası fincan boyutları
- 1.2 litrelik su tankı
- 170 g kahve çekirdeği haznesi
- Kuru-ıslak ayırma
- Kahve telvesi için hızlı atma sistemi
