Philips Moving Sound serisi tanıtıldı: Retro tasarım, modern ses teknolojisi

Retro tasarım ile güncel ses teknolojisinin buluşması
Serinin en dikkat çeken modellerinden biri olan MS80 kod adlı hoparlör, klasik boombox formunu modern donanımlarla birleştiriyor. 140W toplam çıkış gücüne sahip olan cihaz, iki adet 12,7 santimetrelik woofer ve iki adet 19 mm tweeter ile donatılmış durumda. Bu yapı, özellikle düşük ve yüksek frekanslar arasında dengeli bir ses üretimi sunmayı amaçlıyor. Ek olarak çift pasif radyatör desteği, bas performansını artırarak geniş alanlarda daha dolgun bir ses deneyimi sağlıyor.
MS80 modelinde Bluetooth 6.0 desteği bulunurken, Auracast teknolojisi sayesinde birden fazla cihazla eş zamanlı ses paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu özellik, özellikle açık alan kullanımlarında veya grup etkinliklerinde hoparlörün kullanım senaryolarını genişletiyor. IP67 sertifikası ise cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığını garanti altına alıyor. 24 saate kadar pil ömrü sunan model, taşınabilirlik açısından da iddialı bir konumda yer alıyor. Üzerinde yer alan dahili ekranın eski kaset çalarlardan ilham alan animasyonlu grafikler göstermesi ise tasarımın retro kimliğini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Serinin daha kompakt hoparlörü olan MS60, taşınabilirlik ile performans arasında denge kurmayı hedefliyor. 60W çıkış gücüne sahip olan cihaz, bir woofer, bir tweeter ve bir pasif radyatörden oluşan daha sade bir ses mimarisi sunuyor. Philips’in "gerçek stereo akustik mimari" olarak tanımladığı bu yapı, özellikle küçük ve orta ölçekli alanlarda dengeli bir stereo deneyim sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Moving Sound Bass+ adı verilen ses işleme teknolojisi, düşük frekansları yazılımsal olarak güçlendirerek daha zengin bir dinleme deneyimi sunuyor.
MS60 modeli de tıpkı daha büyük kardeşi gibi Bluetooth 6.0, Auracast ve IP67 sertifikası gibi özellikleri destekliyor. 24 saatlik pil ömrü, günlük kullanımda uzun süreli performans sağlarken, kompakt boyutları sayesinde cihazın taşınabilirliği artırılmış durumda. Her iki hoparlör modelinin de akıllı telefonları şarj edebilme özelliğine sahip olması, bu ürünleri yalnızca ses cihazı olmaktan çıkarıp çok amaçlı taşınabilir çözümler haline getiriyor. Ayrıca Philips Entertainment uygulaması üzerinden kontrol edilebilmeleri, kullanıcı deneyimini yazılım tarafında da destekliyor.
Serinin true wireless kulaklık modeli olan MS3 ise daha gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda. Hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi, dış ortam seslerini analiz ederek kullanıcıya daha izole bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Uzamsal ses desteği, özellikle video ve oyun içeriklerinde daha geniş bir ses sahnesi oluştururken, çoklu bağlantı özelliği aynı anda birden fazla cihaza bağlanmayı mümkün kılıyor. Auracast desteği ise kulaklık tarafında da paylaşım deneyimini sürdürüyor.
Philips'in Moving Sound serisi, nostaljik tasarım unsurlarını modern donanım ve yazılım özellikleriyle harmanlayarak farklı kullanıcı segmentlerine hitap eden bir ürün ailesi oluşturuyor. Özellikle Auracast ve Bluetooth 6.0 gibi yeni nesil bağlantı teknolojilerinin bu segmentte yaygınlaşması, markalar arasındaki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor. Son olarak serinin fiyatlandırması MS80 için 350 €, MS60 için 180 €, MS1 için 35 € ve MS3 için 80 € olarak açıklanmış durumda.
