Philips Moving Sound serisi tanıtıldı: Retro tasarım, modern ses teknolojisi

Tam Boyutta Gör Philips Moving Sound serisi, markanın 1980’li yıllardaki ikonik ses ürünlerinden ilham alarak geliştirdiği yeni nesil hoparlör ve kulaklık modelleriyle resmi olarak duyuruldu. Kablosuz bağlantı teknolojileri, yapay zeka destekli ses çözümleri ve taşınabilirlik odaklı tasarım anlayışıyla öne çıkan seri; iki farklı Bluetooth hoparlör, bir kulak üstü kulaklık ve bir true wireless kulaklık modelinden oluşuyor. Ürünlerin tamamının 2026 yılının ikinci çeyreğinde küresel pazarda satışa sunulması planlanıyor.

Retro tasarım ile güncel ses teknolojisinin buluşması

Serinin en dikkat çeken modellerinden biri olan MS80 kod adlı hoparlör, klasik boombox formunu modern donanımlarla birleştiriyor. 140W toplam çıkış gücüne sahip olan cihaz, iki adet 12,7 santimetrelik woofer ve iki adet 19 mm tweeter ile donatılmış durumda. Bu yapı, özellikle düşük ve yüksek frekanslar arasında dengeli bir ses üretimi sunmayı amaçlıyor. Ek olarak çift pasif radyatör desteği, bas performansını artırarak geniş alanlarda daha dolgun bir ses deneyimi sağlıyor.

MS80 modelinde Bluetooth 6.0 desteği bulunurken, Auracast teknolojisi sayesinde birden fazla cihazla eş zamanlı ses paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu özellik, özellikle açık alan kullanımlarında veya grup etkinliklerinde hoparlörün kullanım senaryolarını genişletiyor. IP67 sertifikası ise cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığını garanti altına alıyor. 24 saate kadar pil ömrü sunan model, taşınabilirlik açısından da iddialı bir konumda yer alıyor. Üzerinde yer alan dahili ekranın eski kaset çalarlardan ilham alan animasyonlu grafikler göstermesi ise tasarımın retro kimliğini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Serinin daha kompakt hoparlörü olan MS60, taşınabilirlik ile performans arasında denge kurmayı hedefliyor. 60W çıkış gücüne sahip olan cihaz, bir woofer, bir tweeter ve bir pasif radyatörden oluşan daha sade bir ses mimarisi sunuyor. Philips’in "gerçek stereo akustik mimari" olarak tanımladığı bu yapı, özellikle küçük ve orta ölçekli alanlarda dengeli bir stereo deneyim sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Moving Sound Bass+ adı verilen ses işleme teknolojisi, düşük frekansları yazılımsal olarak güçlendirerek daha zengin bir dinleme deneyimi sunuyor.

MS60 modeli de tıpkı daha büyük kardeşi gibi Bluetooth 6.0, Auracast ve IP67 sertifikası gibi özellikleri destekliyor. 24 saatlik pil ömrü, günlük kullanımda uzun süreli performans sağlarken, kompakt boyutları sayesinde cihazın taşınabilirliği artırılmış durumda. Her iki hoparlör modelinin de akıllı telefonları şarj edebilme özelliğine sahip olması, bu ürünleri yalnızca ses cihazı olmaktan çıkarıp çok amaçlı taşınabilir çözümler haline getiriyor. Ayrıca Philips Entertainment uygulaması üzerinden kontrol edilebilmeleri, kullanıcı deneyimini yazılım tarafında da destekliyor.

Tam Boyutta Gör Kulaklık tarafında ise MS1 kod adlı kulak üstü model, hafif tasarımı ve hibrit kullanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Hem Bluetooth üzerinden kablosuz kullanım hem de USB-C kablo desteği sunması, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor. 40 mm sürücülerle donatılan model, özellikle günlük müzik dinleme ve medya tüketimi için dengeli bir ses performansı hedefliyor. Yapay zeka destekli mikrofon sistemi ise görüşmeler sırasında arka plan gürültüsünü azaltarak daha net bir iletişim sunmayı amaçlıyor. 26 saatlik pil ömrü, cihazın uzun süreli kullanımını destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Serinin true wireless kulaklık modeli olan MS3 ise daha gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda. Hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi, dış ortam seslerini analiz ederek kullanıcıya daha izole bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Uzamsal ses desteği, özellikle video ve oyun içeriklerinde daha geniş bir ses sahnesi oluştururken, çoklu bağlantı özelliği aynı anda birden fazla cihaza bağlanmayı mümkün kılıyor. Auracast desteği ise kulaklık tarafında da paylaşım deneyimini sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör MS3 modelinde toplam dokuz mikrofon yer alıyor. Bunların altısı aktif gürültü engelleme için kullanılırken, üçü yapay zeka destekli ses işleme ile konuşma netliğini artırmaya odaklanıyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam 42 saate kadar pil ömrü sunulması, cihazı uzun yolculuklar ve yoğun kullanım senaryoları için uygun hale getiriyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarj ile iki saate kadar kullanım sağlanabilmesi, mobil kullanıcılar için pratik bir avantaj sunuyor. IP54 sertifikası ise kulaklığın günlük kullanımda ter ve sıçramalara karşı dayanıklılığını garanti altına alıyor.

Philips’in Moving Sound serisi, nostaljik tasarım unsurlarını modern donanım ve yazılım özellikleriyle harmanlayarak farklı kullanıcı segmentlerine hitap eden bir ürün ailesi oluşturuyor. Özellikle Auracast ve Bluetooth 6.0 gibi yeni nesil bağlantı teknolojilerinin bu segmentte yaygınlaşması, markalar arasındaki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor. Son olarak serinin fiyatlandırması MS80 için 350 €, MS60 için 180 €, MS1 için 35 € ve MS3 için 80 € olarak açıklanmış durumda.

