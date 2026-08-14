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    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda!

    Philips OneUp, temiz ve kirli suyu birbirinden ayıran akıllı teknolojisiyle klasik paspasları tedavülden kaldırıyor. Kablosuz kullanım kolaylığıyla temizlik rutininizi hızlandırıyor.

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar süpürgeleriyle sektöre yön veren Philips bu deneyimini elektrikli moplara taşıyor. Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop, geleneksel paspas ve kovalarla vedalaşıp evde pratik bir şekilde paspas yapmanıza yardımcı oluyor. Philips OneUp özellikleri ve avantajları neler? Mop deneyiminde neleri değiştiriyor? Tüm detaylar bu inceleme yazımızda.

    Temiz ve kirli suyu ayırıyor

    Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop, oda oda kova dolaştırmak istemeyenlere hitap ediyor. Kirli suyu içine çeken temiz su sistemiyle birlikte “kirli suyu zemine yayma” problemini ortadan kaldırıyor ve daha hijyenik temizlik yapıyor.

    Baştan sona zahmetsiz temizlik deneyimi sunan Philips OneUp’u kullanmak oldukça kolay. Fiş ve kablo derdi olmadan kolay bir şekilde evin her odasına taşınır, 360 derece dönen başlığıyla mobilya altlarına ve köşe kenarlarına erişir.

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör

    Tasarım: Hafif, modern ve kablosuz

    Philips OneUp, teknoloji meraklılarını memnun edecek şekilde modern ve minimal tasarıma sahip. Sadece 1,9 kilogram ağırlığıyla kolay bir şekilde taşınıyor, ağır su kovası taşıma derdini ortadan kaldırıyor. 

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör

    Cihazın üzerinde iki adet düğme ve pil seviyesini gösteren LED ekran mevcut. Bir düğmeyle açılıp kapanıyor, diğer düğmeyle de mopun ıslaklık seviyesi 2 kademeli olarak ayarlanıyor. Kafa karışıklığı yaratacak herhangi bir karmaşık sistem yok. En hoşuma giden yanı ise cihazın yan tarafındaki USB-C portu üzerinden şarj olması oldu. Kutunun içerisinden şarj için adaptör ve kablo çıkıyor. Dilerseniz telefon, tablet, kulaklık, bilgisayar vs. için kullandığınız USB-C şarj aletiyle de OneUP’ı şarj edebilirsiniz.

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör

    OneUp teknolojisi: Her zaman temiz su

    Şimdi gelelim temizlik performansına. Philips’in OneUp teknolojisi sayesinde temiz suyu zemine uygularken eş zamanlı olarak kirli suyu zeminden emiyor. Ayrı su hazneleri sayesinde temiz ve kirli su asla birbirine karışmıyor. Zeminin her zaman temiz suyla silinmesini sağlıyor. Bu yöntem Philips'in zemin temizleyicisiyle birlikte bakterilere karşı %99,99 etkili* temizlik sunuyor. 360 derece dönen başlığı, hafif yapısı ve kablosuz olması sayesinde evin her yerine hijyen ulaştırıyor.

    *Belirli bir test alanında E.coli ve S. aureus örnekleriyle test edilmiştir.

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör

    Philips OneUp, süpürme yapmıyor. Bu nedenle süpürme yaptıktan sonra sert zemindeki lekeleri çıkarmak için OneUp’ı kullanıyoruz. Laminant, parke, seramik ve taş yüzey gibi tüm sert zeminlere uygun şekilde tasarlanmış. 

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör

    Philips OneUp ile birlikte bir adet temizlik kartuşu geliyor. Deterjan görevi gören bu kartuş sayesinde yerde biriken yağ, leke, yapışkan kir, ince toz ve günlük kirler temizleniyor. Bu kartuş, yoğunlaştırılmış formülüyle 40 kullanıma kadar kullanım ömrüne sahip. OneUp’ın özel tasarlanan pedi temizliğin etkisini artırıyor. Yerdeki günlük kir ve lekelerin yanı sıra dökülen sıvıları temizleme konusunda da oldukça başarılı performans veriyor. Kirli su haznesine biriken suları görünce siz de bu cihazın performansına şaşıracaksınız.

    İz bırakmayan temizlik

    Peki OneUp arkasında iz bırakıyor mu? Hayır; OneUp’ın özel tasarlanan pedi zeminin çok hızlı kurumasını sağlıyor. Böylece ıslak zeminin toz çekerek kirlenmesi engelleniyor.

    Çamaşır makinesinde yıkanabilir ped

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör

    OneUp’ın mikrofiber pedleri tekrar kullanılabilir şekilde tasarlanmış. Temizlik sonrasında çamaşır makinesinde yıkayarak 6 aya kadar ped değiştirme derdi olmadan OneUp ile temizlik yapılabilir. Hem maliyet avantajı sağlıyor hem de daha az atık oluşturuyor.

    OneUp’ın temiz su haznesi 281 ml, kirli su haznesi 178 ml kapasiteye sahip. Tam şarjla 70 dakika boyunca temizlik yapıyor. Yaptığımız testlerde tek su haznesiyle 70 m2 alanı temizleyebildiğini gördük. Su haznesini kolayca doldurarak temizliğe kaldığınız yerden zahmetsiz bir şekilde devam edebilirsiniz. Tam şarjla 125 m2’ye kadar daireler için yeterli temizlik süresini sunuyor.

    Çok sessiz

    Philips OneUp, beklentilerimin çok altında bir ses seviyesine sahip. Cihaz çalışırken yalnızca ufak bir titreşim sesi kadar ses çıkıyor. Günün her saatinde hiçkimseyi rahatsız etmeden paspas yapılabilir.

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör
    OneUp’ın deterjan kartuşu 40 kullanıma kadar dayanabiliyor. Philips bu miktarın 3 şişe standart deterjana denk temizlik sağladığını belirtiyor. Klasik temizlik ürünlerine göre daha uzun ömrü sayesinde sürekli deterjan alma derdini ortadan kaldırıyor. Bu kartuşları Philips’in web sitesinde satın alabilirsiniz.

    Philips OneUp 5000 Serisi Artıları

    • Temiz ve kirli suyu ayıran sistem
    • Bakterilere karşı 99.9% etkili*
    • Kablosuz ve Hafif tasarım (1.9 kg)
    • 70 dakikaya kadar pil ömrü
    • USB-C şarj desteği
    • 360° dönen başlık ile kolay manevra
    • Çamaşır makinesinde yıkanabilir pedler

    *Belirli bir test alanında E.coli ve S. aureus örnekleriyle test edilmiştir

    Philips OneUp 5000 Serisi Eksileri

    • Süpürme özelliği yok

    Sonuç: Zaman kazandırıyor

    Philips OneUp Elektrikli Mop İncelemesi: Klasik paspaslara veda! Tam Boyutta Gör
    Philips OneUp 5000 Serisi, paspası pratik hale getirerek size hem zaman kazandırıyor hem de hijyen sunuyor. OneUp’ı kullandıktan sonra geleneksel paspasın ne kadar uğraştırıcı olduğunu anlıyorsunuz. Ağır kovayı oda oda taşımak, kirli suyu uzun süre kullanmak ve temizlik sonrasında paspas temizliğine vakit harcamak tarihe karışıyor.

    Temizlik yaparken priz arama derdi olmaması ve cihazın hafif yapısı sayesinde bir odayı bitirip diğerine geçmek çok kolay. Pil performansı da beklentiyi karşılıyor; tek şarjla uzun süre temizlik yapabilmesi özellikle geniş evlerde önemli bir avantaj.

    Sert zeminlerde gerçekten etkileyici sonuç veriyor. Günlük süpürme sonrası temizliğinizi Philips OneUp ile yaparak kirli yüzeyi ortadan kaldırabilir ve zeminin parlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca 360 derece dönen başlık sayesinde koltuk altları ve dar köşelerde klasik paspasla uğraşmaya gerek kalmadan hızlıca ilerlemek mümkün oluyor.

    Genel olarak Philips OneUp 5000 Serisi yalnızca “paspasın elektrikli hali” değil; temizlik sürecini daha hijyenik ve pratik hale getiren akıllı bir çözüm. Eğer evinizde sert zemin ağırlıklı bir kullanım varsa ve klasik paspasla uğraşmaktan sıkıldıysanız, OneUp sunduğu temizlik performansıyla fiyatını hak eden ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

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