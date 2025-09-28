Philips uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklığını duyurdu

Philips TAT1269 özellikleri ve fiyatı
Philips TAT1269 tam kablosuz kulaklık modeli 13mm kompozit sürücüler sayesinde derin bass ve temiz üst frekans sunuyor. Tek kulaklık ile kullanım için mono mod yer alırken dahili mikrofon ile ses asistanı desteğine de sahip.
Bluetooth 5.4 ile gecikmeleri en aza indiren ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık kutusu ile toplamda 40 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile de 100 dakikalık süre elde ediliyor.
Kulaklık belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kendini kapatırken uç kısımlardaki LED bildirimler de bağlantı konusunda kullanıcıyı uyarıyor. Düşük batarya uyarısı da verebilen Philips TAT1269 tam kablosuz kulaklık modeli 23$ civarında bir fiyat etiketine sahip.
