Philips uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklığını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Philips tarafından piyasaya sürülen Philips TAT1269 yeni tam kablosuz kulaklık modeli bütçesini düşünen ancak belirli seviyede standartlardan da taviz vermeyen tüketicilere alternatif olmayı amaçlıyor.

Philips TAT1269 özellikleri ve fiyatı

Philips TAT1269 tam kablosuz kulaklık modeli 13mm kompozit sürücüler sayesinde derin bass ve temiz üst frekans sunuyor. Tek kulaklık ile kullanım için mono mod yer alırken dahili mikrofon ile ses asistanı desteğine de sahip.

B&O Beo Grace özellikleri ve fiyatı 4 gün önce eklendi

Bluetooth 5.4 ile gecikmeleri en aza indiren ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık kutusu ile toplamda 40 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile de 100 dakikalık süre elde ediliyor.

Kulaklık belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kendini kapatırken uç kısımlardaki LED bildirimler de bağlantı konusunda kullanıcıyı uyarıyor. Düşük batarya uyarısı da verebilen Philips TAT1269 tam kablosuz kulaklık modeli 23$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Philips TAT1269 kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: