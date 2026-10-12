Yapay zeka Microsoft'un yazılım kalesini vurdu: Excel ve Word açık kaynak oldu

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Tam Boyutta Gör Adobe uygulamalarına ücretsiz ve açık kaynaklı alternatifler sunan ArtCraft projeleriyle tanınan Brandon Thomas isimli geliştirici şimdi de Microsoft Office araçlarına da alternatifler geliştirmeye başladı. Claude ile geliştirilen uygulamaları Excel, PowerPoint ve Word'ün işlevlerini yeniden oluşturmayı hedefliyor.

Office’e açık kaynak rakip

Microsoft Office uygulamalarına alternatif olarak hazırlanan üç yeni proje de ücretsiz olarak GitHub'da yayımlanmış durumda. Claude ile geliştirilen GridCraft, DeckCraft ve WordCraft sırasıyla Excel, PowerPoint ve Word’e alternatif olarak konumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Thomas'ın Adobe uygulamalarına alternatif geliştiren projeleri kısa sürede ilgi görürken yeni araçlar bu koleksiyonu genişletiyor. Projelerin temel hedefi ise yaygın kullanılan profesyonel yazılımların işlevlerini ücretsiz ve farklı işletim sistemlerinde çalışabilecek alternatiflerle sunmak.

Abonelik modeli eleştiriliyor

Tam Boyutta Gör Thomas'ın geliştirdiği uygulamalar, büyük yazılım şirketlerinin abonelik politikalarına yönelik eleştirilerin de bir parçası olarak görülüyor. Microsoft Office ve Adobe'nin sunduğu paketlerde kullanıcılar, ihtiyaç duydukları araçların yanında kullanmadıkları özellikler için de ödeme yapabiliyor. Açık kaynaklı alternatifler ise kullanıcıların yazılımı ücretsiz edinmesine, kaynak kodunu incelemesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmasına imkan tanıyor.

Tam Boyutta Gör Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi ücretsiz araçlar benzer bir alternatif sunsa da tarayıcı tabanlı çalışma modeli, yazılımı yerel olarak kullanmak ve kontrol etmek isteyen kullanıcılar açısından yeterli görünmüyor.

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ArtCraft projelerinin öne çıkan özelliklerinden biri de Windows, macOS ve Linux desteği. Özellikle Linux kullanıcıları, bazı ticari uygulamaları çalıştırmak için ek uyumluluk katmanlarına veya Windows emülasyonuna ihtiyaç duyabiliyor. ArtCraft ekibi, farklı işletim sistemlerinde benzer bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Sırada Autodesk olabilir

ArtCraft'ın Discord topluluğunda yeni yazılım önerileri de gündeme geliyor. Özellikle 3D baskı ve mühendislikle ilgilenen kullanıcılar Autodesk ürünlerine alternatif geliştirilmesini istiyor. Ancak Autodesk araçlarının geliştirme planına alındığına ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan yeni uygulamaların mevcut ticari yazılımlarla aynı seviyeye ulaştığını söylemek için henüz çok erken. Projelerin önemli bir bölümü geliştirme aşamasında ve hedefledikleri yazılımların tüm özelliklerini karşılamıyor.

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