Yapay zeka Microsoft'un yazılım kalesini vurdu: Excel ve Word açık kaynak oldu

Office’e açık kaynak rakip
Microsoft Office uygulamalarına alternatif olarak hazırlanan üç yeni proje de ücretsiz olarak GitHub'da yayımlanmış durumda. Claude ile geliştirilen GridCraft, DeckCraft ve WordCraft sırasıyla Excel, PowerPoint ve Word’e alternatif olarak konumlanıyor.
Abonelik modeli eleştiriliyor
ArtCraft projelerinin öne çıkan özelliklerinden biri de Windows, macOS ve Linux desteği. Özellikle Linux kullanıcıları, bazı ticari uygulamaları çalıştırmak için ek uyumluluk katmanlarına veya Windows emülasyonuna ihtiyaç duyabiliyor. ArtCraft ekibi, farklı işletim sistemlerinde benzer bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.
Sırada Autodesk olabilir
ArtCraft'ın Discord topluluğunda yeni yazılım önerileri de gündeme geliyor. Özellikle 3D baskı ve mühendislikle ilgilenen kullanıcılar Autodesk ürünlerine alternatif geliştirilmesini istiyor. Ancak Autodesk araçlarının geliştirme planına alındığına ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.
Öte yandan yeni uygulamaların mevcut ticari yazılımlarla aynı seviyeye ulaştığını söylemek için henüz çok erken. Projelerin önemli bir bölümü geliştirme aşamasında ve hedefledikleri yazılımların tüm özelliklerini karşılamıyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/software/microsoft-office/creator-of-free-adobe-clones-unveils-open-source-microsoft-office-excel-powerpoint-and-word-replications-autodesk-tools-and-other-subscription-based-services-may-come-next https://getartcraft.com/apps/gridcraft https://getartcraft.com/apps/wordcraft https://getartcraft.com/apps/deckcraft Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel bir ürün lakin bu tip sistemler kapalı devre olması gerekiyor.Açık devre sistemlerde sistemde dolaşan su panelleri korozyondan zamanla çürütür.