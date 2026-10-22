PHP açığından etkilenen ülkeler ve siteler açıklandı: İşte liste

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İnternetin önemli bir bölümüne güç veren PHP programlama dilinde ortaya çıkan iki kritik güvenlik açığı, dünya genelinde acil önlemler alınmasına neden oldu. Yapay zekâ destekli araştırmalarla ortaya çıkarılan açıkların, güncellenmemiş sistemlerde saldırganların kimlik doğrulaması olmadan sunucularda zararlı kod çalıştırmasına olanak tanıyabileceği belirtiliyor. Bu süreçte ise açıktan birçok ülke ve site etkilenmiş durumda.

PHP açığından etkilenen ülkeler

PHP geliştiricileri, 21 Ekim'de güvenlik güncellemelerini yayımlarken uluslararası siber güvenlik kurumları da kuruluşlara sistemlerini vakit kaybetmeden güncelleme çağrısı yaptı. Güncellemenin hemen uygulanamadığı durumlarda ise internet sitelerinin geçici olarak erişime kapatılması önerildi.

Bilgilere göre güvenlik önlemleri kapsamında çeşitli ülkelerde kamu kurumlarının, sağlık kuruluşlarının ve diğer organizasyonların internet hizmetleri geçici olarak kapatıldı. Öne çıkan ülkeler ve bildirilen önlemler şöyle:

Hollanda: Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin yanı sıra Rotterdam Limanı, Overheid.nl kamu portalı, KNVB futbol federasyonu, ülkenin en büyük beş siyasi partisinin internet siteleri ve çok sayıda hastanenin siteleri önlem amacıyla erişime kapatıldı.

Finlandiya: Devletin bilişim hizmetlerini sağlayan Valtori, kamuya açık devlet internet hizmetlerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Kurum, kapanmanın bir veri ihlalinden kaynaklanmadığını ve o aşamada açıkları istismar etme girişimi tespit etmediğini bildirdi.

Fransa: Yerel yönetimlerin idari internet siteleri, güvenlik güncellemeleri beklenirken geçici olarak erişime kapatıldı.

Belçika: Dışişleri Bakanlığı internet sitelerini önlem amacıyla devre dışı bıraktı. Ülkenin siber güvenlik merkezi ise Belçika'daki sitelere yönelik doğrulanmış bir saldırı kaydetmediğini açıkladı.

Birleşik Krallık: BBC'nin bazı internet sayfaları ve Edinburgh Belediyesi'nin bazı hizmetleri güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

Japonya: Maliye Bakanlığı dahil bazı kamu kurumları için önlemler gündeme gelirken havayolu şirketi ANA, internet sitesi ve uygulama hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Apple Wallet biniş kartları da bu kesintiden etkilendi.

Avustralya: Ülkenin siber güvenlik kurumu Australian Signals Directorate tarafından kullanılan cyber.gov.au internet sitesinin de PHP açığından etkilendiği bildirildi.

Wikipedia dahil popüler siteler de önlem aldı

Açığın etkilediği platformlar arasında Wikipedia'nın arkasındaki Wikimedia Foundation da bulunuyor. Kurum, PHP kullanan kendi sistemlerinin ve gönüllüler tarafından işletilen bazı sistemlerin güvenlik açığından etkilendiğini açıkladı. Wikimedia, güvenli biçimde güncellenene kadar bazı hizmetlerini önlem amacıyla devre dışı bıraktı.

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Sorunun etkisi yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı değil. WordPress başta olmak üzere PHP kullanan içerik yönetim sistemleriyle çalışan internet siteleri de risk altında bulunuyor. Ancak bir sitenin PHP kullanması, mutlaka saldırıya uğradığı veya verilerinin ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Erişime kapatılan sitelerin önemli bir bölümü, olası saldırıları önlemek amacıyla geçici olarak devre dışı bırakıldı.

PHP açığı nasıl kapatılır?

PHP ekibi, iki kritik güvenlik açığı için PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35 sürümlerini yayımladı. Açıklar CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla takip ediliyor. PHP kullanan internet sitesi yöneticilerinin sürümlerini kontrol ederek uygun güvenlik güncellemesini yüklemesi gerekiyor. PHP ekibi, tam koruma için güncellemenin gerekli olduğunu belirtiyor. Güncelleme yapılamayan sistemlerin ise risk giderilene kadar dış ağlardan izole edilmesi veya geçici olarak kapatılması öneriliyor.

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