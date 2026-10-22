PHP krizinde son durum: e-Devlet hizmetlerinde kesinti yok

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Tam Boyutta Gör İki gündür internet dünyasını kasıp kavuran PHP altyapısındaki açık için güncelleme yayınlandı ve kritik hizmetler hızlı bir şekilde hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Siber Güvenlik Başkanlığı ülkemizdeki kamu hizmetleri üzerinde tam kontrol sağlamış durumda.

e-Devlet sıkıntısız

Dün akşam dijital hizmet sunan kurumları denetleyen ve uyarılarını yapan Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet konusunda da açıklama yayınladı. 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren ve hali hazırda ülkemizin en kritik platformu haline gelen e-devlet krizden etkilenmedi.

PHP krizi ülkemizi alarma geçirdi 19 sa. önce eklendi

Yapılan açıklamaya göre e-Devlet hizmetinde yapılan güvenlik kontrolleri tamamlandı ve hizmetlerin güvenliğini etkileyen herhangi bir soruna rastlanmadı. Diğer taraftan Siber Olaylara Müdahale ekipleri de ulusal ölçekte güvenlik taramalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk gündeme gelmedi.

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