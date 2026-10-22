PHP krizinde son durum: e-Devlet hizmetlerinde kesinti yok

e-Devlet sıkıntısız
Dün akşam dijital hizmet sunan kurumları denetleyen ve uyarılarını yapan Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet konusunda da açıklama yayınladı. 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren ve hali hazırda ülkemizin en kritik platformu haline gelen e-devlet krizden etkilenmedi.
Yapılan açıklamaya göre e-Devlet hizmetinde yapılan güvenlik kontrolleri tamamlandı ve hizmetlerin güvenliğini etkileyen herhangi bir soruna rastlanmadı. Diğer taraftan Siber Olaylara Müdahale ekipleri de ulusal ölçekte güvenlik taramalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk gündeme gelmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: