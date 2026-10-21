PHP krizi interneti vurdu: Dünya çapında web siteleri kapatılıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

İnternetin önemli bir bölümüne güç veren PHP programlama dilinde yapay zeka destekli araştırmalar sonucunda iki kritik güvenlik açığı keşfedildi. Açıklar için güncelleme yayımlanırken zamanında önlem alamayan kurumlara internet sitelerini geçici olarak erişime kapatmaları tavsiye edildi. Finlandiya hükümeti, Hollanda'daki kamu kurumları ve bazı BBC sayfaları da erişim sorunları yaşadı.

PHP’deki güvenlik açıkları interneti tehdit ediyor

Güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen açıklar için çarşamba günü bir düzeltme yayımlandı. Ancak güncellemeyi zamanında uygulayamayan kuruluşlara sistemlerini güvenli hale getirene kadar erişime kapatmaları önerildi.

Güvenlik açıklarının etkisi kısa sürede kamu kurumlarından medya kuruluşlarına kadar uzandı. Finlandiya hükümeti, kamuya açık web hizmetlerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Hollanda'nın ulusal siber güvenlik kurumu da kendi internet sitesini erişime kapattığını duyurdu. Ülkedeki Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü ile parlamentonun alt kanadı Tweede Kamer'ın internet sitelerine de erişilemedi.

İngiltere'de Edinburgh Belediyesi'nin internet sitesi de erişilemez hale gelirken BBC'nin bazı sayfaları da erişilemez hale geldi.

Wikipedia'yı işleten Wikimedia Vakfı da güvenlik açıklarına karşı önlem aldığını bildirdi. Vakıf, güvenli biçimde güncellenene kadar bazı sistemlerini tedbir amacıyla devre dışı bıraktığını açıkladı. Bu adım nedeniyle çarşamba günü Wikipedia'nın bazı bölümlerine erişimde sorunlar yaşandı. Dijital sanat platformu DeviantArt ise internet sitesini geçici bakım gerekçesiyle erişime kapattı.

Güvenlik açıkları yapay zeka ile keşfedildi

Açıklar, siber güvenlik şirketleri Calif ve Wiz bünyesindeki araştırmacılar tarafından tespit edildi. Çalışmalar, OpenAI tarafından başlatılan ve yazılımlardaki güvenlik sorunlarını bulup gidermeyi amaçlayan Patch the Planet programı kapsamında yürütüldü. Programa katılan Calif ve PHP Foundation, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka araçlarına erişerek web geliştirme teknolojilerindeki güvenlik açıklarını araştırdı.

OpenAI, blog yazısında keşfin yakın dönemin en önemli güvenlik sorunlarından biri olduğunu belirtti. Şirketin kendi bünyesindeki bir araştırmacının da benzer sorunu yaklaşık aynı dönemde tespit ettiği aktarıldı.

Wiz'e göre on yılı aşkın süredir fark edilmeyen açıklar gelişmiş yapay zeka araçlarının kullanıldığı birkaç haftalık çalışmanın ardından ortaya çıkarıldı. Şirket, ileri seviye yapay zeka modellerinin farklı uygulamalarda çalışan istismar yöntemlerinin geliştirilmesini ve uyarlanmasını saatler içinde mümkün kıldığını belirtti.

Wiz, güvenlik açıklarının internetin yaklaşık yüzde 70'ini etkileyebileceğini tahmin ediyor.

PHP'nin geniş kullanım alanı dikkate alındığında, sorunun çok sayıda internet sitesi ve çevrim içi hizmeti ilgilendirdiği değerlendiriliyor.

PHP Foundation, bulgularını ve kapsamlı düzeltmeyi ayın ilerleyen günlerinde duyurmayı planlıyordu. Ancak güvenlik açığına ilişkin ayrıntıların salı günü sosyal medyada sızdırılması, kuruluşun açıklamasını öne çekmesine neden oldu.

Kurumlara sistemlerini kapatma uyarısı yapıldı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBA) yayımladığı uyarıda güncellemeyi uygulayamayan kuruluşlara sistemlerini çevrim dışı bırakmalarını tavsiye etti. Kurum, bu tür güvenlik açıklarının sunucuların dosya sistemlerine veya veri tabanlarına doğrudan erişim sağlayabilecek yollar oluşturabildiğine dikkat çekti.

Beyaz Saray ise federal kurumların soruna yönelik düzeltme çalışmalarını hızlandırmak için önde gelen yapay zeka laboratuvarlarıyla birlikte çalıştığını açıkladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kuruluşlara kamuya açık internet sitelerinin PHP kullanıp kullanmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Avrupa Birliği ve Avustralya'daki ilgili kurumlar da PHP kullanan kuruluşların güvenlik güncellemelerini uygulamasını istedi. NCSC, düzeltmenin hemen yapılamadığı durumlarda sistemlerin risk tamamen giderilene kadar erişime kapatılmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İnternetin temel taşlarından PHP'de kritik açık: Acil yama yolda 17 sa. önce eklendi

Avrupa Birliği Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (CERT-EU) ise açıkların risk seviyelerinin, kimlik doğrulaması gerektirmeden uzaktan kod çalıştırma ihtimaline işaret ettiğini bildirdi. Böyle bir saldırı, saldırganların hedef sistemlerde zararlı yazılım çalıştırmasına veya internet sitelerini devre dışı bırakmasına olanak tanıyabilir.

PHP kullanan sistemlerin tespit edilmesi gerekiyor

Siber güvenlik şirketi Huntress, PHP'nin WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi yaygın içerik yönetim sistemlerinin yanı sıra paylaşımlı barındırma hizmetlerinde, kontrol panellerinde ve çok sayıda yazılımda kullanıldığına dikkat çekti. Bazı ürünlerde PHP'nin arka planda çalıştığının kullanıcılar veya sistem yöneticileri tarafından fark edilmeyebileceği belirtildi.

Sophos Counter Threat Unit bünyesinden siber güvenlik uzmanı Don Smith, bu açıkların saldırganlar açısından öncelikli hedeflerden biri haline gelebileceğini söyledi.

İnternet altyapı şirketi Cloudflare'ın teknoloji yöneticisi Dane Knecht de açıklarla bağlantılı ilk saldırıların görülmeye başladığını açıkladı. Knecht, yeni saldırı yöntemleri ortaya çıktıkça savunma önlemlerini güncellediklerini belirtti.

PHP 8.1 ve önceki sürümler için yükseltme çağrısı

Güvenlik açıklarının hangi PHP sürümlerini etkilediğine ilişkin kapsamın henüz tam olarak netleşmediği bildirildi. CERT-EU, sorunun 2004 yılında yayımlanan PHP 5 dahil olmak üzere daha eski sürümlere kadar uzanabileceği uyarısında bulundu.

Bununla birlikte PHP Foundation tarafından yayımlanan düzeltmeler yalnızca daha yeni sürümleri kapsıyor. PHP 8.1 ve daha eski sürümleri kullananların daha güncel bir sürüme geçmesi öneriliyor.

Web geliştirme amacıyla oluşturulan PHP, sunucularda çalışarak kullanıcıların internet sitelerini ziyaret ettiklerinde gördükleri içeriklerin ve işlevlerin oluşturulmasında rol oynuyor. İnternetin tamamı bu dili kullanmasa da yaygınlığı, söz konusu güvenlik açıklarını çok sayıda kuruluş için önemli bir risk haline getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

PHP krizi interneti vurdu: Dünya çapında web siteleri kapatılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: