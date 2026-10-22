PHP krizi konusunda Siber Güvenlik Başkanlığı duyuru yayınladı

PHP krizi büyüyor
Başkanlık ulusal ölçekte güvenlik taramalarına başlarken ilgili kurum ve kuruluşlara da güvenlik bildirimlerini iletti. Kamu kurumlarının, kritik altyapı işletmecilerinin ve özel sektör kuruluşlarının gerekli güvenlik güncellemelerini hızlı bir şekilde uygulamasını istedi.
Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurum ve kuruluşlara verilen talimatlar şu şekilde:
“- Üreticinin resmî güvenlik güncellemesinin yayımlanmasını takiben etkilenen sistemlerin belirlenmesi ve ilgili sistemlerin üretici tarafından sağlanan güvenli sürümlere gecikmeksizin yükseltilmesi,
- Yönetim arayüzlerine ve kritik PHP servislerine yönelik dış erişimlerin güvenlik duvarı (Firewall/ACL) kuralları ile yalnızca güvenilir/yetkili IP adresleriyle sınırlandırılması,
- Yurt dışı erişim ihtiyacı bulunmayan sistemlerin ivedilikle uluslararası trafiğe kapatılması gerekmektedir.”Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: