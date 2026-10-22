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    PHP krizi konusunda Siber Güvenlik Başkanlığı duyuru yayınladı

    PHP kodlarında ortaya çıkan iki kritik açık ile ilgili ayrıntıların kötü niyetli saldırganların eline geçmiş olması ihtimali tüm dünyada hükümetleri harekete geçirdi. 

    PHP krizi Tam Boyutta Gör
    Tüm dünyayı etkisi altına alan PHP krizinde ülkemizde de hareketli saatler yaşanıyor zira uzaktan kod çalıştırma yeteneği nedeniyle sistem kaynaklarına izinsiz erişim imkânı ortaya çıktı. Pek çok kurum PHP altyapısında hizmetlerini sunduğu için hızlı güncelleme önem taşıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı da gerekli talimatları yayınladı.

    PHP krizi büyüyor

    Başkanlık ulusal ölçekte güvenlik taramalarına başlarken ilgili kurum ve kuruluşlara da güvenlik bildirimlerini iletti. Kamu kurumlarının, kritik altyapı işletmecilerinin ve özel sektör kuruluşlarının gerekli güvenlik güncellemelerini hızlı bir şekilde uygulamasını istedi.

    Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurum ve kuruluşlara verilen talimatlar şu şekilde:

    “- Üreticinin resmî güvenlik güncellemesinin yayımlanmasını takiben etkilenen sistemlerin belirlenmesi ve ilgili sistemlerin üretici tarafından sağlanan güvenli sürümlere gecikmeksizin yükseltilmesi,

    - Yönetim arayüzlerine ve kritik PHP servislerine yönelik dış erişimlerin güvenlik duvarı (Firewall/ACL) kuralları ile yalnızca güvenilir/yetkili IP adresleriyle sınırlandırılması,

    - Yurt dışı erişim ihtiyacı bulunmayan sistemlerin ivedilikle uluslararası trafiğe kapatılması gerekmektedir.”

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