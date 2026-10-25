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    İnternetin yüzde 70'ine güç veren PHP, sadece 1 çalışanla ayakta kalıyor

    İnternet sitelerinin yüzde 70'inin arkasında bulunan PHP, ciddi kaynak sıkıntısı yaşıyor. Dilin güvenliğini ve gelişimini destekleyen ekipte yalnızca bir tam zamanlı çalışan bulunuyor.

    PHP'nin arkasındaki ekipte yalnızca 1 tam zamanlı çalışan var Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip açık kaynaklı PHP programlama dili, internet altyapısının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Küresel ölçekteki internet sitelerinin yüzde 70'ine kadarının PHP altyapısını kullandığı tahmin edilirken dili geliştiren ve destekleyen PHP Foundation, faaliyetlerini oldukça sınırlı kaynaklarla yürütüyor.

    PHP Foundation'ın kaynakları yetersiz

    PHP Foundation İcra Direktörü Elizabeth Barron, Reuters'a yaptığı açıklamada vakfın yalnızca bir tam zamanlı çalışanı bulunduğunu ve bu kişinin de kendisi olduğunu söyledi. Ekipte ayrıca çoğunluğu yarı zamanlı çalışan 14 yüklenici yer alıyor. Yönetim kurulu üyeleri ise gönüllü olarak görev yapıyor ve herhangi bir ücret almıyor.

    Kâr amacı gütmeyen vakfın finansmanı bağışlar ve hibeler üzerinden sağlanıyor. PHP'nin internet siteleri ve kurumsal sistemler açısından taşıdığı öneme karşın bu kaynakların güvenlik çalışmalarını desteklemek için yetersiz kaldığı belirtiliyor.

    Açıklar küresel interneti sarstı

    Geçtiğimiz hafta PHP'de ortaya çıkarılan iki ciddi güvenlik açığı, siber saldırılara karşı korunmak için internet sitelerinin harekete geçmesine neden oldu. Vakıf, söz konusu açıkların araştırılması ve giderilmesi için OpenAI'ın yanı sıra siber güvenlik şirketleri Wiz ve Calif ile birlikte çalıştı. Çarşamba günü yayımlanan yamalar da bu çalışmaların bir parçasıydı.

    Web güvenliği şirketi Cloudflare, açıklarla bağlantılı milyonlarca saldırı girişimi bildirirken AWS ise açıklarının kamuoyuna duyurulmadan önce saldırganlar tarafından istismar edilmiş olabileceğini bildirdi.

    Öte yandan yapay zeka, PHP ekibi açısından hem avantaj hem de yeni bir iş yükü kaynağı olarak öne çıkıyor. Araştırmacıların yaklaşık 10 yıldır varlığını sürdüren güvenlik açıklarını tespit etmesine yardımcı olan yapay zeka araçları, programcıların daha verimli çalışmasını da sağlıyor. Buna karşın yapay zeka destekli kod geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaşması, PHP projesine gönderilen kod değişikliği önerilerinin sayısını artırıyor.

    Barron'a göre proje, bir yıl öncesine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla kod değişikliği önerisi alıyor. Ancak katkıda bulunan geliştiricilerin sayısı aynı oranda artmış değil. Gönderilen kodların ve hata raporlarının incelenmesi, yalnızca otomatik araçlarla yürütülebilecek bir süreç olmaktan uzak. Barron, bu çalışmaların değerlendirilmesi için ciddi miktarda insan emeği ve deneyim gerektiğini vurguluyor. Artan katkı sayısı, sınırlı personelle çalışan vakfın bakım ve güvenlik süreçlerini daha da zorlaştırıyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

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