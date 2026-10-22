Kritik PHP güvenlik yaması yayınlandı! Peki PHP nasıl güncellenir?

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Tam Boyutta Gör PHP'de keşfedilen iki kritik güvenlik açığının ardından internet sitesi sahiplerine güncelleme çağrısı yapıldı. WordPress dahil milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP'yi güncellemek, sitenin barındırıldığı sunucuya ve hosting hizmetine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki PHP nasıl güncellenir, hangi sürüme geçmek gerekiyor ve güncelleme sırasında nelere dikkat edilmeli?

PHP güncellemesi neden önemli?

PHP, internet sitelerinin sunucu tarafında çalışan bir programlama dili. WordPress, Drupal ve Joomla gibi içerik yönetim sistemleri ile çeşitli e-ticaret platformları bu teknolojiden yararlanıyor. PHP'nin güncel tutulması, bilinen güvenlik açıklarının kapatılması ve internet sitesinin yeni yazılım bileşenleriyle uyumlu çalışması açısından önem taşıyor.

21 Ekim 2026'da PHP geliştiricileri, uzaktan kod çalıştırılmasına imkan verebilen iki kritik güvenlik açığı için güncelleme yayımladı. CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla takip edilen açıklar, saldırganların bazı koşullarda sunucularda kimlik doğrulaması olmadan kod çalıştırmasına imkan tanıyabiliyor. PHP ekibi her iki açığın da CVSS 4.0 ölçeğinde 10 üzerinden 9,2 risk puanına sahip olduğunu bildirdi.

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Güvenlik düzeltmeleri PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35 sürümleriyle yayımlandı. PHP geliştiricileri, web isteklerini işleyen tüm PHP kurulumlarının kontrol edilmesini ve güncellenmesini öneriyor. PHP 8.1 ve daha eski sürümleri kullananların ise bu sürümlerin destek durumunu dikkate alarak daha güncel bir sürüme geçmesi gerekiyor. Bazı Linux dağıtımları eski sürümlerine güvenlik düzeltmesi taşıyabildiğinden bu sistemlerde dağıtımın resmî güvenlik duyurusu da kontrol edilmeli.

Bir internet sitesinin PHP sürümü nasıl öğrenilir?

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PHP sürümünü kontrol etmenin en kolay yolu, sitenin barındırıldığı hosting paneline bakmak. Kullanılan panele göre menülerin adı değişse de PHP ayarları genellikle yazılım veya sunucu yönetimi bölümünde yer alıyor.

WordPress kullananlar, yönetim panelindeki Araçlar > Site Sağlığı > Bilgi bölümünden de PHP sürümünü görebilir. Burada sunucu yapılandırmasına ilişkin başka bilgiler de bulunuyor.

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Kendi sunucusunu yönetenler ise terminal üzerinden php -v komutunu çalıştırarak komut satırında kullanılan PHP sürümünü öğrenebilir. Ancak önemli bir ayrıntı var. Bu komutun gösterdiği sürüm, internet sitesinin isteklerini karşılayan PHP sürümünden farklı olabilir. Örneğin komut satırında güncel bir sürüm bulunurken web sunucusu eski bir PHP sürümünü kullanmaya devam edebilir.

Bu nedenle yalnızca tek bir kontrol yöntemine güvenmek yerine sitenin gerçekten hangi PHP sürümüyle çalıştığını doğrulamak gerekiyor.

PHP güncellemesinden önce neler yapılmalı?

PHP sürümünü değiştirmeden önce hazırlık yapmak, güncelleme sonrasında yaşanabilecek sorunların önüne geçebilir. Özellikle ziyaretçi trafiği yüksek olan veya ticari işlemler gerçekleştiren sitelerde doğrudan canlı sistem üzerinde deneme yapmak risk oluşturuyor.

Güncelleme öncesinde şu adımları izlemek gerekiyor:

Dosyaları ve veritabanını yedekleyin. Bir sorun yaşanması durumunda siteyi önceki durumuna döndürmek için güncel ve çalışır bir yedeğe ihtiyaç var.

Bir sorun yaşanması durumunda siteyi önceki durumuna döndürmek için güncel ve çalışır bir yedeğe ihtiyaç var. WordPress, tema ve eklentileri kontrol edin. Kullanılan bileşenlerin hedeflenen PHP sürümünü desteklediğinden emin olun.

Kullanılan bileşenlerin hedeflenen PHP sürümünü desteklediğinden emin olun. Mümkünse test ortamı kullanın. PHP sürümünü önce sitenin bir kopyasında değiştirerek temel işlevleri deneyin.

PHP sürümünü önce sitenin bir kopyasında değiştirerek temel işlevleri deneyin. Mevcut PHP sürümünü ve ayarlarını kaydedin. Bir sorun yaşanırsa hangi değişikliklerin yapıldığını belirlemek kolaylaşır.

Yedek almak, uyumluluk kontrolünün yerini tutmuyor. Site yeni PHP sürümüyle çalışmadığında yedeğe dönmek geçici bir çözüm sağlayabilir ancak güvenlik açığı bulunan sürümde kalmak uzun vadeli bir çözüm değil.

cPanel üzerinden PHP nasıl güncellenir?

cPanel kullanan hosting hesaplarında PHP sürümü genellikle MultiPHP Manager üzerinden değiştirilebiliyor. Ancak kullanılabilecek sürümler, hosting sağlayıcısının sunucuda yüklediği ve etkinleştirdiği sürümlere bağlı.

İşlem için şu adımlar izlenebilir:

Hosting hesabınıza giriş yaparak cPanel’i açın. Software (Yazılım) bölümündeki MultiPHP Manager seçeneğine girin. PHP sürümünü değiştireceğiniz alan adını seçin. Sürüm listesinden kullanmak istediğiniz PHP sürümünü belirleyin. Apply (Uygula) seçeneğine tıklayın. İşlem tamamlandıktan sonra siteyi açarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yalnızca sürüm numarasına bakarak güncellemenin tamamlandığını varsaymamak. Örneğin sitenin PHP 8.4 kullanması, en son güvenlik düzeltmelerinin kurulu olduğu anlamına gelmiyor. Hosting sağlayıcısının sunduğu paket veya sürüm revizyonunun ilgili güvenlik yamalarını içerdiği doğrulanmalı.

MultiPHP Manager’da güncel bir sürüm görünmüyorsa kullanıcının bunu tek başına yüklemesi mümkün olmayabilir. Bu durumda hosting sağlayıcısıyla iletişime geçmek gerekiyor.

Hosting sağlayıcısı üzerinden PHP nasıl güncellenir?

Paylaşımlı hosting veya yönetilen sunucu kullanan kişilerde PHP’nin kurulumu ve güncellenmesi çoğunlukla hizmet sağlayıcısının kontrolünde. Bazı şirketler PHP sürümünü müşteri panelinden değiştirmeye izin verirken bazıları güncelleme talebinin destek ekibine iletilmesini istiyor.

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Panelde PHP ayarlarını bulamıyorsanız destek ekibine başvurarak sitenin kullandığı sürümü ve ilgili güvenlik düzeltmelerinin yüklenip yüklenmediğini sorabilirsiniz. Talebinizde yalnızca “PHP’yi güncelleyin” demek yerine, sitenin çalıştığı web sunucusu için güvenlik yamalarının uygulanmasını istediğinizi belirtmek daha net olacaktır.

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WordPress’i güncellemek ile sunucudaki PHP sürümünü güncellemek de farklı işlemler. WordPress’in yeni sürümünü yüklemek, sunucuda kullanılan PHP sürümünü otomatik olarak değiştirmez. Aynı şekilde tema ve eklentileri güncellemek de PHP güvenlik yamalarının kurulduğu anlamına gelmiyor.

Kendi sunucusunda PHP kullananlar ne yapmalı?

VPS, özel sunucu veya kendi yönettiği bulut altyapısında PHP çalıştıranların güncelleme süreci kullandıkları işletim sistemine ve kurulum yöntemine göre değişiyor. PHP işletim sisteminin paket yöneticisiyle, kaynak koddan derlenerek, konteyner içinde veya PHP-FPM gibi farklı çalışma biçimleriyle kullanılabiliyor.

Bu nedenle öncelikle internet trafiğini karşılayan PHP kurulumunun belirlenmesi gerekiyor. Sunucuda birden fazla PHP sürümü yüklüyse yalnızca birini güncellemek, sitenin kullandığı sürüm eski kaldığı sürece yeterli olmayabilir.

Genel olarak şu kontroller yapılmalı:

Web sunucusunun hangi PHP sürümünü kullandığını belirleyin.

Kullanılan işletim sistemi ve paket deposu için yayımlanan güvenlik güncellemelerini kontrol edin.

İlgili PHP paketlerini veya konteyner imajını güvenlik düzeltmelerini içeren sürüme yükseltin.

Gerekliyse PHP-FPM hizmetini ya da ilgili uygulama süreçlerini yeniden başlatın.

Güncellemenin ardından sitenin doğru sürümle çalıştığını ve hata üretmediğini doğrulayın.

Üretim ortamındaki sunucularda güncellemeyi doğrudan uygulamak yerine, mümkünse önce test ortamında denemek gerekiyor. Konteyner kullanan sistemlerde yalnızca çalışan konteyneri değiştirmek yeterli olmayabilir. Yeni PHP sürümünü içeren imajın hazırlanması ve uygulamanın bu imajla yeniden dağıtılması gerekebilir.

PHP 8.1 ve daha eski sürümler kullananlar ne yapmalı?

PHP’nin her sürümü süresiz olarak güvenlik güncellemesi almıyor. Destek süresi sona eren sürümler için PHP projesi tarafından düzenli güvenlik yamaları yayımlanmıyor. PHP 8.1 ve daha eski sürümleri kullananların bu nedenle daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor.

Bazı işletim sistemi dağıtımları ve uzun süreli destek sunan ticari sağlayıcılar, eski sürümlere belirli güvenlik düzeltmelerini geriye taşıyabiliyor. Bu yüzden yalnızca sürüm numarasına bakarak bir sistemin kesinlikle yamalanmadığı sonucuna varmak da doğru değil. Ancak düzeltmenin gerçekten ilgili pakete uygulandığı doğrulanmalı.

Hosting sağlayıcınız eski bir PHP sürümü kullanıyorsa, güvenlik güncellemelerinin sunulup sunulmadığını sorun. Destek sona ermişse ve gerekli yamalar sağlanmıyorsa desteklenen bir PHP sürümüne geçiş planlanmalı. Bu geçişten önce sitenin yazılım ve eklenti uyumluluğunun kontrol edilmesi gerekiyor.

PHP güncellemesinden sonra site nasıl kontrol edilir?

Güncelleme tamamlandıktan sonra sitenin açılması tek başına yeterli bir kontrol değil. Bazı sorunlar yalnızca belirli sayfalarda veya kullanıcı işlemlerinde ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle sitenin temel işlevlerini denemek gerekiyor.

Güncelleme sonrasında şu kontroller yapılabilir:

Ana sayfanın ve önemli alt sayfaların açıldığını doğrulayın.

Yönetim paneline giriş yapmayı deneyin.

Formları, arama işlevini ve kullanıcı kayıt işlemlerini test edin.

E-ticaret sitesi kullanıyorsanız sepet, ödeme ve sipariş süreçlerini kontrol edin.

PHP ve web sunucusu hata kayıtlarını inceleyin.

Sitenin gerçekten yamalanmış PHP sürümünü kullandığını yeniden doğrulayın.

Bir hata ortaya çıkarsa hata kayıtları sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olabilir. Sorunun PHP sürümünden mi, eski bir eklentiden mi yoksa sunucu yapılandırmasından mı kaynaklandığını anlamadan rastgele ayarları değiştirmek yeni problemlere yol açabilir.

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PHP sürümü nasıl güncellenir? PHP sürümü öğrenme ve güncelleme

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