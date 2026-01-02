Pickle 1 tanıtıldı: Yapay zeka destekli ilk “ruh bilgisayarı”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Y Combinator destekli girişim Pickle, yeni giyilebilir cihazı Pickle 1’i resmen duyurdu. Şirket, artırılmış gerçeklik tabanlı bu ürünü dünyanın ilk “soul computer” (ruh bilgisayarı) olarak tanımlıyor. Pickle 1’in temel iddiası ise kullanıcısıyla birlikte görmek, duymak ve günlük hayatı hatırlamak. Yapay zeka destekli bu AR gözlük, kişisel hafıza ve dijital eşlikçi kavramlarını bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Sonunun Humane veya Rabbit R1 gibi olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Pickle, Pickle 1’i bir akıllı telefon alternatifi olarak konumlandırmıyor. Şirketin asıl hedefi, kullanıcının hayatına eşlik eden bir hafıza katmanı oluşturmak. Konuşmaları hatırlayan, bağlamı koruyan ve dünyayı sizinle birlikte algılayan bir yapay zeka asistan fikri, bazı kullanıcılar için son derece cazip, bazıları için ise rahatsız edici olabilir.

2026’nın ikinci çeyreğinde piyasada

Pickle 1’in satış fiyatı 1.300 dolar olarak açıklanırken sınırlı sayıdaki ilk üretim partisi için 799 dolarlık daha düşük bir fiyat etiketi belirlendi. Cihazın 2026’nın ikinci çeyreğinde sevkiyata çıkması planlanıyor. Yaklaşık 68 gram ağırlığındaki ürün, günlük kullanımda rahatsızlık yaratmaması hedeflenerek tasarlanmış bir AR gözlük formunda geliyor. Ancak şirket, kullanılan cam türüne, reçeteli lenslere veya ek aksesuarlara bağlı olarak ağırlığın değişebileceğini belirtiyor.

Pickle, cihazın 12 saate kadar karma kullanım süresi sunduğunubelirtiyor. Bahsedilen 12 saatlik kullanım süresi 4 saat aktif AR ekran görüntüleme, 2 saat aktif AR uzamsal görüntüleme ve bekleme modundan oluşuyor. Gerçek hayattaki pil performansı ise doğrudan kullanım yoğunluğuna bağlı olacak.

Tam Boyutta Gör Şirket, yoğun AR kullanımı veya sürekli kayıt sırasında alüminyum kasanın ısınabileceğini, güvenli sıcaklık sınırları aşılırsa performans düşüşü yaşanabileceğini ya da cihazın geçici olarak kapanabileceğini de kabul ediyor.

Pickle 1’in kullanımına ilişkin yaş uyarıları da oldukça net. Cihazın 13 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığı, 13-18 yaş arasındaki kullanıcıların ise ebeveyn gözetiminde kullanması gerektiği ifade ediliyor. Bunun temel gerekçesi olarak uzun süreli kullanımda oluşabilecek göz yorgunluğu ve görsel stres gösteriliyor.

Pickle OS ile geliyor

Tam Boyutta Gör Pickle 1, Pickle OS adı verilen bir yapay zeka sistemiyle çalışıyor. Şirket, bu hafıza odaklı işletim sisteminin birkaç günlük kullanım içinde kullanıcının alışkanlıklarını, tercihlerini ve niyetlerini öğrenebildiğini söylüyor. Günlük olaylar, kişisel notlar ve tekrar eden davranışlar, sistem tarafından aranabilir “hafıza baloncukları” haline getiriliyor. Bu yapı sayesinde, geçmişte görülen bir bilgi ya da yaşanan bir olay, tam ihtiyaç duyulduğu anda yeniden kullanıcının karşısına çıkarılabiliyor. Bu baloncuklar sonradan düzenlenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan şirket, yapay zekanın hatalı, tutarsız veya tamamen kurgusal bilgiler üretebileceği açıkça belirtiliyor ve kullanıcıların önemli konularda kendi doğrulamalarını yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca cihazın bir tıbbi ürün olmadığı, sağlıkla ilgili yorumların profesyonel tıbbi tavsiyelerin yerini tutamayacağı özellikle belirtiliyor.

Cihazda bulunan entegre kameralar, mikrofonlar ve sensörler ise gerçek dünyadaki bağlamı algılayabiliyor. Bu sayede mesaj gönderme, araç çağırma, restoran rezervasyonu yapma veya alışveriş gibi işlemler, uygulama açmadan ve menüler arasında gezmeden doğal etkileşimlerle gerçekleştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Pickle, gizlilik ve güvenliği de ürünün merkezine koyduğunu özellikle vurguluyor. Şirkete göre tüm veriler, donanım düzeyinde izole edilmiş güvenli alanlar içinde işleniyor ve yalnızca geçici olarak bellekte tutuluyor. AR lensler üzerinden görüntülenen içeriklerin ise yalnızca kullanıcı tarafından görülebildiği belirtiliyor. Şifreleme, parmak izi doğrulama ve tek dokunuşla devreye alınabilen “off-the-record” modu sayesinde, kullanıcılar hangi anların kaydedileceği veya hatırlanacağı üzerinde doğrudan kontrole sahip oluyor.

