Pickle 1 tanıtıldı: Yapay zeka destekli ilk “ruh bilgisayarı”

Pickle, Pickle 1’i bir akıllı telefon alternatifi olarak konumlandırmıyor. Şirketin asıl hedefi, kullanıcının hayatına eşlik eden bir hafıza katmanı oluşturmak. Konuşmaları hatırlayan, bağlamı koruyan ve dünyayı sizinle birlikte algılayan bir yapay zeka asistan fikri, bazı kullanıcılar için son derece cazip, bazıları için ise rahatsız edici olabilir.
2026’nın ikinci çeyreğinde piyasada
Pickle 1’in satış fiyatı 1.300 dolar olarak açıklanırken sınırlı sayıdaki ilk üretim partisi için 799 dolarlık daha düşük bir fiyat etiketi belirlendi. Cihazın 2026’nın ikinci çeyreğinde sevkiyata çıkması planlanıyor. Yaklaşık 68 gram ağırlığındaki ürün, günlük kullanımda rahatsızlık yaratmaması hedeflenerek tasarlanmış bir AR gözlük formunda geliyor. Ancak şirket, kullanılan cam türüne, reçeteli lenslere veya ek aksesuarlara bağlı olarak ağırlığın değişebileceğini belirtiyor.
Pickle, cihazın 12 saate kadar karma kullanım süresi sunduğunubelirtiyor. Bahsedilen 12 saatlik kullanım süresi 4 saat aktif AR ekran görüntüleme, 2 saat aktif AR uzamsal görüntüleme ve bekleme modundan oluşuyor. Gerçek hayattaki pil performansı ise doğrudan kullanım yoğunluğuna bağlı olacak.
Pickle 1’in kullanımına ilişkin yaş uyarıları da oldukça net. Cihazın 13 yaş altındaki çocuklar için uygun olmadığı, 13-18 yaş arasındaki kullanıcıların ise ebeveyn gözetiminde kullanması gerektiği ifade ediliyor. Bunun temel gerekçesi olarak uzun süreli kullanımda oluşabilecek göz yorgunluğu ve görsel stres gösteriliyor.
Pickle OS ile geliyor
Cihazda bulunan entegre kameralar, mikrofonlar ve sensörler ise gerçek dünyadaki bağlamı algılayabiliyor. Bu sayede mesaj gönderme, araç çağırma, restoran rezervasyonu yapma veya alışveriş gibi işlemler, uygulama açmadan ve menüler arasında gezmeden doğal etkileşimlerle gerçekleştirilebiliyor.