Bilim insanları titreşimden elektrik üreten yeni nanojeneratörü duyurdu

Tam Boyutta Gör Avrupa merkezli bir araştırma ekibi, küçük cihazlarda pil kullanımını azaltabilecek yeni bir triboelektrik jeneratör üretti. DESY ve Hamburg Teknoloji Üniversitesi'nin ortak çalışması olan bu sistem,suyun nanoskobik gözeneklerden geçerken oluşturduğu sürtünmeyi elektriğe dönüştürüyor. Ekibin amacı ise, silikon ve su gibi temel malzemeleri kullanarak bakım gerektirmeyen bir güç kaynağı oluşturmak.

Su ve silikondan elektrik

Cihazın merkezinde, elektrik iletebilen, nanometre boyutunda gözeneklerle işlenmiş ve suyu iten bir silikon yapı bulunuyor. Bu yapı sayesinde suyun gözenek ağına giriş ve çıkış hızları kontrol ediliyor ve triboelektrik etki stabil biçimde ortaya çıkarılıyor. Su gözeneklerin içine itildiğinde ve geri çekildiğinde, sıvıyla katı yüzey arasındaki temas yük oluşturuyor. Cihaz da bu yükü kaybetmeden kullanılabilir bir elektriğe dönüştürüyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibi yaklaşık yüzde 9’luk bir dönüşüm verimliliğine ulaştığını söylüyor. Bu rakam, triboelektrik sistemler için oldukça yüksek ve düşük güçlü elektroniklerde gerçek kullanım senaryolarına yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bataryasız sensör sistemleri için önemli bir alternatif olabileceğini söyleyelim.

Küçük cihazlar için alternatif olabilir

Keza su algılama, spor takibi, akıllı tekstiller veya robotik dokunma sensörleri gibi sürekli basınç, hareket veya titreşim üreten ortamlarda kendi enerjisini üreterek çalışabilecek. Örneğin araç süspansiyon sistemlerinde oluşan titreşimlerden elektrik üretmek mümkün olabilir ve bu enerji lastik, fren veya yol koşullarını izleyen sensörlere güç sağlayabilir.

Bu çalışmanın dikkat çekici yanlarından biri, gelişmiş malzemeler yerine bol bulunan ve üretimi ucuz silikon ile suyun kullanılması. Bu durum, teknolojinin yaygınlaştırılmasını ve maliyetinin düşürülmesini kolaylaştırabilir.

