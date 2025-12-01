Bilim insanları titreşimden elektrik üreten yeni nanojeneratörü duyurdu

Su ve silikondan elektrik
Cihazın merkezinde, elektrik iletebilen, nanometre boyutunda gözeneklerle işlenmiş ve suyu iten bir silikon yapı bulunuyor. Bu yapı sayesinde suyun gözenek ağına giriş ve çıkış hızları kontrol ediliyor ve triboelektrik etki stabil biçimde ortaya çıkarılıyor. Su gözeneklerin içine itildiğinde ve geri çekildiğinde, sıvıyla katı yüzey arasındaki temas yük oluşturuyor. Cihaz da bu yükü kaybetmeden kullanılabilir bir elektriğe dönüştürüyor.
Küçük cihazlar için alternatif olabilir
Keza su algılama, spor takibi, akıllı tekstiller veya robotik dokunma sensörleri gibi sürekli basınç, hareket veya titreşim üreten ortamlarda kendi enerjisini üreterek çalışabilecek. Örneğin araç süspansiyon sistemlerinde oluşan titreşimlerden elektrik üretmek mümkün olabilir ve bu enerji lastik, fren veya yol koşullarını izleyen sensörlere güç sağlayabilir.
Bu çalışmanın dikkat çekici yanlarından biri, gelişmiş malzemeler yerine bol bulunan ve üretimi ucuz silikon ile suyun kullanılması. Bu durum, teknolojinin yaygınlaştırılmasını ve maliyetinin düşürülmesini kolaylaştırabilir.
