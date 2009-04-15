Pioneer, 8x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Optik sürücü pazarının saygın isimlerinden Pioneer, hazırladığı yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu. Firmanın BDR-2203 kod adını taşıyan yeni sürücüsü, Blu-ray medyalara 8x hızında kayıt yapabiliyor. Dahili tasarıma sahip olan ve SATA arabirimini destekleyen sürücü, BD-R ve BD-R DL medyalara 8x, BD-RE ve BD-RE DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R (DL) ve DVD+RW disklere 8x, DV-RW'lere 6x, DVD-RAM medyalara 5x, CD-R disklere 32x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabiliyor. CyberLink'in PowerDirector, PowerDVD ve Power2Go isimli uygulamalarıyla birlikte gelen Blu-ray sürücünün ay sonuna doğru 250$'lık fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
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radikal.com.tr/...
@ender23
dostum yakın zamanda bilkent üniversitesinde yapılan bir çalışma ile ilgili bir makale okudum. nanoteknoloji kullanarak standart boyutlarda bir dvd medya ya standart dvd'nin 1000lerce katı veri depolanabileceği belirtilmiş, evet 1000lerce..aynı makalede proje yöneticisi " maalesef türkiye'de üretimi yapacak şirket yok" demiş..
Saygılar..
2 yıl sonra 100 Dolar altına iner bunlar.
Ön tarafa bir PIONEER yazısı koysamış güzel olurmuş.