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Pioneer, 8x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pioneer, 8x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu
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Optik sürücü pazarının saygın isimlerinden Pioneer, hazırladığı yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu. Firmanın BDR-2203 kod adını taşıyan yeni sürücüsü, Blu-ray medyalara 8x hızında kayıt yapabiliyor. Dahili tasarıma sahip olan ve SATA arabirimini destekleyen sürücü, BD-R ve BD-R DL medyalara 8x, BD-RE ve BD-RE DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R (DL) ve DVD+RW disklere 8x, DV-RW'lere 6x, DVD-RAM medyalara 5x, CD-R disklere 32x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabiliyor. CyberLink'in PowerDirector, PowerDVD ve Power2Go isimli uygulamalarıyla birlikte gelen Blu-ray sürücünün ay sonuna doğru 250$'lık fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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ocosman 10 yıl
almam 200 krş dvd varken
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ocosman 10 yıl
almam 200 krş dvd varken
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1963bursa 10 yıl
6x yazıcılar 149$ a satılırken 8x 250$ a zaten pahalı, yukarıdaki yorumumu buna oturtmaya çalıştım, iyi ifade edememişim, adamlar halen kaymak yiyelim davasındalar....Öte yandan 6x yazıcı için 149$ da pahalı.
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sertacaygun 10 yıl
CyberLink'in programları çok pahalı ve büyük. Öyle programları barındırmaktansa, KMPlayer'a destek çık. Hem kullanıcı daha ucuza alsın, hem de ücretsiz programlara destek çıkmış olursun.
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teutara 10 yıl
okumak isteyenler için,,
radikal.com.tr/...
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teutara 10 yıl
benzer senaryoları sürekli izler olduk. hatırlıyorum ilk cd-rom alışımı, verdiğim rakam astronomikti o zamanlar. bir de dvd geçiş, özellikle dvdrw.. çok net hatırlıyorum 4X asus dvdrw almıştım, 210 usd den. inanmazsınız, kullanmıyorum ama hatıra olarak saklıyorum, çerçeve içine girse duvara asıcam..
@ender23
dostum yakın zamanda bilkent üniversitesinde yapılan bir çalışma ile ilgili bir makale okudum. nanoteknoloji kullanarak standart boyutlarda bir dvd medya ya standart dvd'nin 1000lerce katı veri depolanabileceği belirtilmiş, evet 1000lerce..aynı makalede proje yöneticisi " maalesef türkiye'de üretimi yapacak şirket yok" demiş..
Saygılar..
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ender23 10 yıl
gariban tübitak dediğin kuruluşada blu-rayi geliştiren firmalar kadar maddi destek verilse acaba kaç tb yi bir diske sokarlar merak içindeyim
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
250 Dolar şuan için herkesin verebileceği rakkam değil.

2 yıl sonra 100 Dolar altına iner bunlar.
Ön tarafa bir PIONEER yazısı koysamış güzel olurmuş.
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emre sönmez 10 yıl
harddiskin en iyi çözüm olmasıyla birlikte, bluray için bir sorun daha var.. şu anda bütün medya kuruluşları ve bilimsel toplulukların işi gücü optik veri depolama birimleri geliştirmek. ve şu anda bir diske TB larca veri kaydetmeyi başardılar. bir iki yıl içinde petabyte ı telaffuz etmeye başlayacağımızdan kuşkum yok. veri depolama hakkında ne biliyosak hepsini unutcaz :D bizim gariban tübitak bile oturup çalışıyo bi diske 300 gb veri kaydediyo :D aslında bu bluray sürücüler için doğru pazarlama taktiğini uyguluyolar.. hazır herkes tarafından bilinmeden, satabildikleri kadar yüksek fiyata satıyolar :D sokaktaki vatandaş da artık bluray den haberdar olunca ucuza satma vakti gelicek, ama o vakit yeni depolama birimleriyle tanışma vaktimiz olacak :D ve o zamana kadar sattığı bütün bluray sürücüler ve boş medyalar için "iyi ki yüksek fiyattan sattık" diyecekler :D ( ay bee.. bu fikirlerle fazla yaşamam ben :D tutmayın beni, Pioneer a CEO olmaya gidiyorum :P
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CoxeD 10 yıl
Saçma sapan fiyatlar bunu alacağına git 1.5 TB HDD al. Medya derdide yok...
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max975 10 yıl
sanki fiyatlar düşüyor..
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