Pioneer, 8x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Optik sürücü pazarının saygın isimlerinden Pioneer, hazırladığı yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu. Firmanın BDR-2203 kod adını taşıyan yeni sürücüsü, Blu-ray medyalara 8x hızında kayıt yapabiliyor. Dahili tasarıma sahip olan ve SATA arabirimini destekleyen sürücü, BD-R ve BD-R DL medyalara 8x, BD-RE ve BD-RE DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R (DL) ve DVD+RW disklere 8x, DV-RW'lere 6x, DVD-RAM medyalara 5x, CD-R disklere 32x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabiliyor. CyberLink'in PowerDirector, PowerDVD ve Power2Go isimli uygulamalarıyla birlikte gelen Blu-ray sürücünün ay sonuna doğru 250$'lık fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.