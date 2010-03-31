Pioneer Computers, Intel Atom işlemcili DreamBook Lite R12'yi duyurdu

Pioneer Computers, DreamBook Lite serisinin yeni üyesi DreamBook Lite R12'yi duyurdu

Pioneer Computers DreamBook Lite serisinin son üyesi R12'de Intel Atom N270 1.6 Ghz işlemci kullanılmış, 12.1 inç'lik LED aydınlatmalı ekrana sahip olan DreamBook Lite R12 1280 x 800 çözünürlük sunuyor. Intel 945GSE SMA grafik işlemcisine sahip olan bilgisayar, maksimum 2GB sistem belleği ve 1 TB depolama alanı sunuyor. 1.3 mp dahili kameranında bulunduğu R12'de 3/1 kart okuyucu, WiFi standart olarak sunulurken 3.5 G ve Bluetooth opsiyonel olarak ilave edilebiliyor. İşletim sistemi tercihinde de kullanıcılara tercih hakkı sunuluyor. Kullanıcılar, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemlerinden dilediğini seçebilecek.

Pioneer Computers DreamBook Lite serisinin yeni üye DreamBook Lite R12'nin 499$'dan başlayan fiyatla satılacağı belirtildi