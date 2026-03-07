Pixar yeni projelerini paylaştı: Incredibles 3, Monster Inc ve iki yeni orijinal film

Incredibles 3, Monster Inc. 3 ve Coco 2 Geliyor
Wall Street Journal ile paylaşılan bilgiler Incredibles 3'ün (İnanılmaz Aile 3) 2028'de sinemaseverlerle buluşacağını doğrularken, Monsters Inc. 3 için de hazırlıkların başladığını ortaya çıkardı. Son olarak 2012 yılında Monsters University ile sinemalara konuk olan Sevimli Canavarlar (Monsters Inc.) serisi 2029 ya da 2030'da beyaz perdeye geri dönecek..
Pixar'ın şimdidden takvime eklediği iki film daha var: Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Toy Story 5 ve 2029 yılında çıkacak Coco 2.
Tabii Pixar bunların yanı sıra orijinal filmler de çıkarmaya devam edecek. Bu orijinal projelerden ilki, stüdyonun el çizimi ilk filmi olmasıyla heyecan yaratan Gattto olacak. Gatto, 5 Mart'ta sinemaseverlelre buluşacak.
Bunun yanı sıra hazırlanan One Gost Market, Asya mitlerine konu olan doğaüstü pazararı ve orada yolları kesişen canlı-cansız varlıkları konu alacak. Stüdyo ayrıca tarihindeki ilk müzikal filmi de hazırlıyor. Bu müzikal animasyonu, Turning Red'in yönetmeni Domee Shi yönetecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
