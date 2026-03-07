Pixar yeni projelerini paylaştı: Incredibles 3, Monster Inc ve iki yeni orijinal film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncak Hikâyesi, Wall-e, Up gibi unutulmaz animasyon filmlerini sinema dünyasına kazandıran Pixar, bu hafta yeni bir filmle sinemalara döndü. Bu hafta pek çok ülkede vizyona giren Hoppers (Hoplayanlar), stüdyonun son yıllardaki en beğenilen işi oldu. Hem eleştirmenerden hem izleyicilerden yüksek puanlar alan Hoppers ile yeniden ivme kazanan Pixar, bugün hazırlık aşamasındaki yeni projelerini paylaştı. Bu projeler arasında hem heyecan yaratan devam filmleri, hem de iki yepyeni orijinal hikâye var.

Incredibles 3, Monster Inc. 3 ve Coco 2 Geliyor

Wall Street Journal ile paylaşılan bilgiler Incredibles 3'ün (İnanılmaz Aile 3) 2028'de sinemaseverlerle buluşacağını doğrularken, Monsters Inc. 3 için de hazırlıkların başladığını ortaya çıkardı. Son olarak 2012 yılında Monsters University ile sinemalara konuk olan Sevimli Canavarlar (Monsters Inc.) serisi 2029 ya da 2030'da beyaz perdeye geri dönecek..

Pixar'ın şimdidden takvime eklediği iki film daha var: Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Toy Story 5 ve 2029 yılında çıkacak Coco 2.

Tabii Pixar bunların yanı sıra orijinal filmler de çıkarmaya devam edecek. Bu orijinal projelerden ilki, stüdyonun el çizimi ilk filmi olmasıyla heyecan yaratan Gattto olacak. Gatto, 5 Mart'ta sinemaseverlelre buluşacak.

Bunun yanı sıra hazırlanan One Gost Market, Asya mitlerine konu olan doğaüstü pazararı ve orada yolları kesişen canlı-cansız varlıkları konu alacak. Stüdyo ayrıca tarihindeki ilk müzikal filmi de hazırlıyor. Bu müzikal animasyonu, Turning Red'in yönetmeni Domee Shi yönetecek.

