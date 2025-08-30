Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel 10'da, 3 GB RAM'in yapay zekaya ayrıldığı ortaya çıktı

    Yakın zamanda tanıtılan Pixel 10'da, 12 GB RAM'in 3 GB'ının yapay zekaya ayrıldığı tespit edildi. Bu sayede yapay zeka işlemleri daha hızlı gerçekleştiriliyor.   

    Pixel 10'da, 3 GB RAM'in yapay zekaya ayrıldığı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Pixel 10 serisi, geçen yıla göre önemli donanımsal güncellemelerle ykaın zamanda piyasaya sürüldü. Google, tüm seride 3nm süreciyle üretilen ilk yongası Tensor G5'i kullandı, ancak bellek tarafında temel model 12 GB RAM ile gelmeye devam ediyor. Fakat, bu belleğin tamamı kullanıcılara ayrılmış değil. 12 GB RAM’in 3 GB’lık kısmı doğrudan yapay zeka işlemlerine ayırmış durumda.

    Pixel 10 serisi, saf performans açısından rakiplerinin gerisinde kalsa da, yapay zeka performansıyla rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bunun için Tensor'ün NPU’sunun ve AICore’un belli bir bellek alanına ihtiyacı var. Şirket bu noktada Pixel 9’da izlediğinden farklı yol izliyor. Pixel 9’da tüm 12 GB bellek uygulamalar tarafından kullanılabiliyordu; yapay zeka özellikleri gerektiğinde RAM’den yükleniyordu. Pixel 10’da ise bu işlemler için 3 GB’lık alan baştan rezerve ediliyor.

    Yapay zeka özellikleri daha hızlı çalışıyor

    Bu değişiklik, Pixel 9 kullanıcılarının zaman zaman hissettiği gecikmeyi ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Önceki modelde yapay zeka özelliklerini kullanmak biraz zaman alıyordu, çünkü gerekli veriler RAM’e sonradan yükleniyordu. Pixel 10’da ise bu süreç anında gerçekleşiyor, dolayısıyla yapay zeka odaklı işlemler çok daha hızlı çalışıyor.

    Tabii bunun bir bedeli var. RAM'in bir kısmı yapay zekaya ayrıldığı için arka planda aynı anda daha az uygulama açık kalabilecek. Bu noktada 16 GB RAM ile gelen Pixel 10 Pro, daha esnek bir kullanım sunuyor. Yine de günlük kullanımda 9 GB boş RAM çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Üstelik Google, RAM verimliliğini artıran güncellemeler yayımlamaya devam ederse, giriş modelini tercih edenler için de sorun olmayacaktır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uluslararası saraybosna üniversitesi ekşi evrakmobil@turktelekom. com.tr üniversite için gerekli eşyalar 2012 honda civic 1.6 i-vtec eco elegance yorumlar askerlik tecili için gerekli belgeler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum