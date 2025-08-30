Pixel 10'da, 3 GB RAM'in yapay zekaya ayrıldığı ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 10 serisi, geçen yıla göre önemli donanımsal güncellemelerle ykaın zamanda piyasaya sürüldü. Google, tüm seride 3nm süreciyle üretilen ilk yongası Tensor G5'i kullandı, ancak bellek tarafında temel model 12 GB RAM ile gelmeye devam ediyor. Fakat, bu belleğin tamamı kullanıcılara ayrılmış değil. 12 GB RAM’in 3 GB’lık kısmı doğrudan yapay zeka işlemlerine ayırmış durumda.

Pixel 10 serisi, saf performans açısından rakiplerinin gerisinde kalsa da, yapay zeka performansıyla rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bunun için Tensor'ün NPU’sunun ve AICore’un belli bir bellek alanına ihtiyacı var. Şirket bu noktada Pixel 9’da izlediğinden farklı yol izliyor. Pixel 9’da tüm 12 GB bellek uygulamalar tarafından kullanılabiliyordu; yapay zeka özellikleri gerektiğinde RAM’den yükleniyordu. Pixel 10’da ise bu işlemler için 3 GB’lık alan baştan rezerve ediliyor.

Yapay zeka özellikleri daha hızlı çalışıyor

Bu değişiklik, Pixel 9 kullanıcılarının zaman zaman hissettiği gecikmeyi ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Önceki modelde yapay zeka özelliklerini kullanmak biraz zaman alıyordu, çünkü gerekli veriler RAM’e sonradan yükleniyordu. Pixel 10’da ise bu süreç anında gerçekleşiyor, dolayısıyla yapay zeka odaklı işlemler çok daha hızlı çalışıyor.

Tabii bunun bir bedeli var. RAM'in bir kısmı yapay zekaya ayrıldığı için arka planda aynı anda daha az uygulama açık kalabilecek. Bu noktada 16 GB RAM ile gelen Pixel 10 Pro, daha esnek bir kullanım sunuyor. Yine de günlük kullanımda 9 GB boş RAM çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Üstelik Google, RAM verimliliğini artıran güncellemeler yayımlamaya devam ederse, giriş modelini tercih edenler için de sorun olmayacaktır.

