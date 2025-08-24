Pixel 10 serisi, uydu üzerinden WhatsApp aramasını destekleyen ilk modeller olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz günlerde Pixel 10 serisini tanıttı. Yeni telefonlar uydu üzerinden iletişim özellikleriyle geliyor, ancak bu yetenek sadece acil durumlarla sınırlı kalmayacak.

28 Ağustos'ta kullanıma sunulacak

Şirket, Pixel 10 serisinin uydu bağlantısı üzerinden WhatsApp sesli ve görüntülü arama desteği sunan ilk telefonlar olduğunu açıkladı. Böylece, şebekenin çekmediği yerlede dahi WhatsApp üzerinden sohbet etmek mümkün olacak. X platformunda duyurulan özellik, 28 Ağustos'tan itibaren çalışmaya başlayacak.

Ancak bu özelliği kullanabilmek için destekleyen bir operatöre ihtiyaç duyuluyor, ayrıca ek ücretin de talep edilebileceği belirtiliyor. Şu an için hangi operatörlerin hizmeti destekleyeceği bilinmiyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.

