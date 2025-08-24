Pixel 10 serisi, uydu üzerinden WhatsApp aramasını destekleyen ilk modeller olacak

28 Ağustos'ta kullanıma sunulacak
Şirket, Pixel 10 serisinin uydu bağlantısı üzerinden WhatsApp sesli ve görüntülü arama desteği sunan ilk telefonlar olduğunu açıkladı. Böylece, şebekenin çekmediği yerlede dahi WhatsApp üzerinden sohbet etmek mümkün olacak. X platformunda duyurulan özellik, 28 Ağustos'tan itibaren çalışmaya başlayacak.
Ancak bu özelliği kullanabilmek için destekleyen bir operatöre ihtiyaç duyuluyor, ayrıca ek ücretin de talep edilebileceği belirtiliyor. Şu an için hangi operatörlerin hizmeti destekleyeceği bilinmiyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: