Tam Boyutta Gör Google, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek "Made by Google" etkinliğinde merakla beklenen Pixel 11 modellerini duyurmayı planlıyor Ayrıca etkinlik kapsamında Tensor G6 yonga seti de karşımıza çıkacak. Son olarak bekleyiş sürerken, Pixel 11 serisine güç vermesi beklenen Tensor G6 hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaşıldı.

5 yıllık bir GPU mimarisi ile geliyor

Sızdırılan bilgilere göre Google Tensor G6, grafik tarafında 2021 yılında tanıtılan PowerVR CXT-48-1536 GPU ile gelebilir. Bu durum, yeni nesil bir yonga setinde yaklaşık 5 yıllık bir GPU mimarisinin kullanılabileceği anlamına geliyor. İşin dikkat çeken tarafı ise CPU cephesinde daha güncel bir yaklaşımın benimsenmesi.

Tensor G6'nın modern ARM çekirdekleriyle gelmesi ve 4.11 GHz seviyesine ulaşması beklenirken, çekirdek sayısının 8'den 7'ye düşmesi (1+4+2 yapı) maliyet ve verimlilik odaklı bir tasarım tercihine işaret ediyor. Google'ın ise bu kararda, işlemcinin kalıp boyutunu küçültme ve üretim maliyetlerini kontrol altında tutma hedefiyle hareket ettiği söyleniyor.

Grafik tarafındaki potansiyel açığın ise yapay zekâ birimi üzerinden telafi edilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım AI işlemlerinde avantaj sağlayabilir, ancak oyun ve grafik performansı tarafında bazı soru işaretleri doğuruyor. Öte yandan işlemciye yeni nesil Titan M3 güvenlik çipinin eşlik etmesi bekleniyor. Bu da veri güvenliği ve biyometrik koruma tarafında önemli bir artı anlamına geliyor.

Tüm bu bilgiler ışığında, Google Pixel 11 serisiyle birlikte gelecek Tensor G6’nın performans dengesi şimdiden tartışma konusu olmuş durumda. Google’ın yapay zekâ öncelikli yaklaşımı, klasik donanım beklentileriyle ne kadar örtüşecek, bunu görmek için biraz daha beklemek gerekecek.

Pixel 11 serisinden kötü haber: Tensor G6 maliyete odaklanıyor

