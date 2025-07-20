Pixel Watch 4’ün hem fiyatı hem tanıtım tarihi belli oldu

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Google’ın yeni akıllı saati Pixel Watch 4, 20 Ağustos 2025’te tanıtılacak ve gelen sızıntılar, fiyat konusunda bu yıl kullanıcıları üzmeyeceğini gösteriyor. İki farklı boyutta ve hem Wi-Fi hem LTE seçenekleriyle piyasaya çıkması beklenen saatin, geçen yılki modellerle aynı seviyede fiyatlandırılması gündemde. Bu da Pixel Watch 4’ü 2025’in fiyat-performans açısından dikkat çeken akıllı saatlerinden biri hâline getirebilir.

Sızdırılan bilgilere göre 41 mm’lik modelin yalnızca Wi-Fi versiyonu 399 dolar, LTE destekli versiyonu ise 499 dolardan satışa sunulacak. Daha büyük olan 45 mm’lik modelin Wi-Fi’lı versiyonu 449 dolar, LTE versiyonu ise 549 dolar etiket taşıyacak. Wi-Fi ve LTE seçenekleri arasındaki 100 dolarlık fiyat farkının, önceki nesilde olduğu gibi bu seride de korunacağı görülüyor. Bu fiyatların, Pixel Watch 3’ün çıkış rakamlarıyla birebir örtüştüğü de dikkat çeken bir diğer detay.

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Donanımsal açıdan bakıldığında Pixel Watch 4, geçen yılki modelde yer alan Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisini koruyor. Ancak bu kez, yapay zekâ işlemleri için özel bir yardımcı işlemci de saatin içinde yer alacak. Bu sayede Gemini gibi akıllı özelliklerin daha verimli çalışması hedefleniyor. Ayrıca ekran tarafında da önemli bir güncelleme söz konusu: Yeni nesil AMOLED LTPO panelin 3.000 nit parlaklığa ulaşabildiği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere önceki modelde bu değer 2.000 nit seviyesindeydi.

Batarya tarafında da küçük ama anlamlı bir artış var. 41 mm’lik versiyonun pili 327 mAh kapasiteye çıkarken, 45 mm’lik modelde bu rakam 459 mAh’e yükseliyor. Bu iyileştirme sayesinde günlük kullanımla iki güne varan bir pil ömrü sunulabileceği öngörülüyor. Tüm bu yeniliklerle birlikte Pixel Watch 4’ün, Galaxy Watch 8 gibi rakiplerle daha sağlam bir rekabete girmesi bekleniyor.

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