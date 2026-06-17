Google Pixel Watch için Wear OS 7 yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Wear OS 7 güncellemesi şu anda Pixel Watch 2 ve daha yeni modeller için yayınlanıyor. Google’ın akıllı saatler için yalnızca üç yıllık yazılım desteği sunması nedeniyle ilk nesil Pixel Watch bu güncellemeyi alamayacak.
Wear OS 7 neler sunuyor?
Wear OS 7 ile birlikte Android telefonlarda kullanılan "Canlı Güncellemeler" özelliği akıllı saatlere de taşınıyor. Kullanıcılar artık teslimat durumu, yolculuk bilgileri ve benzeri gerçek zamanlı bildirimleri doğrudan saat ekranından takip edebilecek.
Google ayrıca önümüzdeki aylarda Wear OS 7'ye eklenecek yeni özelliklerin de ön gösterimini yaptı. Bunların başında Gemini Intelligence geliyor. Şirketin yeni yapay zeka platformu, karmaşık görevleri kullanıcı adına gerçekleştirebilecek ve yalnızca telefonlarla sınırlı kalmayacak.
Gemini entegrasyonu ile birlikte kullanıcılar, "Create My Widget" özelliği sayesinde ihtiyaç duydukları widget'ı yalnızca sesli tarif ederek oluşturabilecek. Ayrıca Google'ın yeni "Neural Expressive" tasarım dili de Wear OS ekosistemine gelecek.
Bunun yanında Gemini, Gmail ve Docs gibi Google servislerinde depolanan kişisel verilere erişerek kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgileri daha hızlı sunabilecek.
Google, Wear OS 7'nin yalnızca akıllı saatlerle sınırlı kalmayacağını belirtiyor. Şirket ve Samsung tarafından geliştirilen ilk "Intelligent Eyewear" akıllı gözlüklerin de bu yıl içerisinde Wear OS ekosistemiyle daha sıkı entegrasyon sunacağı ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: