Piyasada iPhone modelleri en az değer kaybediyor

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Bir telefonu satın aldıktan ve kullanmaya başladıktan sonra ikinci el statüsüne geçtiğini hepimiz biliyoruz. İkinci el artık sıfır fiyatın altına doğru yolculuğun başladığı an oluyor. Bununla birlikte her telefon modeli aynı oranda değer kaybetmiyor.

iPhone en az değer kaybeden model

BankMyCell platformu tarafından eskiyi getir yeniyi götür tarzındaki değişim kampanyaları baz alınarak yapılan analizlere göre iPhone modelleri en az değer kaybeden model. 700$ üzeri Android telefonlarda değer nispeten az iken 350$ altındaki Android telefonlarda ise adeta dibe vuruluyor.

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Bir telefonun değişim için verilirken biçilen ikinci el değeri ve piyasaya çıktığı gün değeri baz alınarak yapılan karşılaştırmalarda Apple markasının ortalama 2020 değer kaybı yüzde 22.35 olmuş. LG markası yüzde 26.46, Nokia markası yüzde 30.29, Samsung markası da yüzde 33.46 değer kaybediyor. HTC’nin ise yüzde 50 üzerinde değer kaybettiği anlaşılıyor.

700$ üzeri iPhone modelleri ile yapılan analizlerde ilk yıl ortalama yüzde 16 civarında değer kaybı oluyor. 700$ üzeri Android telefonlarda yüzde 33 civarında değer kaybederken 350$ altı Android telefonlar ise yüzde 50 üzerinde değer kaybediyor.

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4 yılın sonunda ise iPhone modellerinin yüzde 66 civarında değer kaybettiği görülüyor. 700$ üzeri Android telefonlarda yüzde 81 civarı, 350$ altı telefonlarda ise yüzde 95 civarı bir değer kaybı yaşanıyor.

Bu değer kayıpları bir telefonun ne kadar benimsendiğini de gösteriyor. Örneğin iPhone 7 ve iPhone 7 Plus çok az değişime giriyor. Bu sayede değer kaybı da çok düşük kalıyor. iPhone 8 Plus ve iPhone XS Max ise en fazla değer kaybeden modeller olmuş.

Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Galaxy A50 yine en az değer kaybeden telefonlar arasında. LG G5 ve LG V20 modelleri de değer kaybını düşük seviyede tutmuş. Motorola Moto X4 ve G7 en fazla değer kaybeden telefonlar olarak dikkat çekiyor.

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https://www.phonearena.com/news/android-phones-lose-more-value-each-year-than-ios-handsets_id129618

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