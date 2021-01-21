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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Piyasada iPhone modelleri en az değer kaybediyor

    Bir telefonu ikinci el olarak satmak istediğinizde en fazla değeri iPhone modellerinde görüyorsunuz. Alt seviye Android telefonlar ise çok hızlı değer kaybediyor.
    2 sa.
    827
    43
    7
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Piyasada iPhone modelleri en az değer kaybediyor
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    Bir telefonu satın aldıktan ve kullanmaya başladıktan sonra ikinci el statüsüne geçtiğini hepimiz biliyoruz. İkinci el artık sıfır fiyatın altına doğru yolculuğun başladığı an oluyor. Bununla birlikte her telefon modeli aynı oranda değer kaybetmiyor.

    iPhone en az değer kaybeden model

    BankMyCell platformu tarafından eskiyi getir yeniyi götür tarzındaki değişim kampanyaları baz alınarak yapılan analizlere göre iPhone modelleri en az değer kaybeden model. 700$ üzeri Android telefonlarda değer nispeten az iken 350$ altındaki Android telefonlarda ise adeta dibe vuruluyor.

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    Bir telefonun değişim için verilirken biçilen ikinci el değeri ve piyasaya çıktığı gün değeri baz alınarak yapılan karşılaştırmalarda Apple markasının ortalama 2020 değer kaybı yüzde 22.35 olmuş. LG markası yüzde 26.46, Nokia markası yüzde 30.29, Samsung markası da yüzde 33.46 değer kaybediyor. HTC’nin ise yüzde 50 üzerinde değer kaybettiği anlaşılıyor.

    700$ üzeri iPhone modelleri ile yapılan analizlerde ilk yıl ortalama yüzde 16 civarında değer kaybı oluyor. 700$ üzeri Android telefonlarda yüzde 33 civarında değer kaybederken 350$ altı Android telefonlar ise yüzde 50 üzerinde değer kaybediyor.

    Piyasada iPhone modelleri en az değer kaybediyor
    Tam Boyutta Gör

    4 yılın sonunda ise iPhone modellerinin yüzde 66 civarında değer kaybettiği görülüyor. 700$ üzeri Android telefonlarda yüzde 81 civarı, 350$ altı telefonlarda ise yüzde 95 civarı bir değer kaybı yaşanıyor.

    Bu değer kayıpları bir telefonun ne kadar benimsendiğini de gösteriyor. Örneğin iPhone 7 ve iPhone 7 Plus çok az değişime giriyor. Bu sayede değer kaybı da çok düşük kalıyor. iPhone 8 Plus ve iPhone XS Max ise en fazla değer kaybeden modeller olmuş.

    Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Galaxy A50 yine en az değer kaybeden telefonlar arasında. LG G5 ve LG V20 modelleri de değer kaybını düşük seviyede tutmuş. Motorola Moto X4 ve G7 en fazla değer kaybeden telefonlar olarak dikkat çekiyor.

    Piyasada iPhone modelleri en az değer kaybediyor
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    https://www.phonearena.com/news/android-phones-lose-more-value-each-year-than-ios-handsets_id129618 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    10 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    10 saat önce
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    Yürüyen Hoparlör 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone , cep telefonu sektöründe bir standart oluşturdu çünkü.
    Yanıtla +7
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    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence asıl sebep marka imajı ve diğer markalar gibi on bin tane model çıkarmaması .
    Yanıtla +5
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz bunu yıllardır söylüyoruz ama dandroid fanları bunu görmezden geliyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    samsung daha 2.ele düşmeden sıfırken %30 değer kaybediyor .....
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekrem71 yakında "su ıslaktır" diye haber yapmaya da başlar bu gidişle. =D
    Yanıtla +1
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz bunu yıllardır söylüyoruz ama dandroid fanları bunu görmezden geliyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Ben de görmezden gelenler arasındayım çünkü hayatımda hiç ikinci elde elektronik bir şey satmadım. Ya birisine verdim ya da keyif için kırıp içini açtım. Ayrıca etrafımda benim gibi bir sürü insan var daha geçen çalışır haldeki masaüstü pc yi yenisini aldık diye baltayla parçaladık kalan parçaların da lehimlerini söküp chipleri çıkardık. Para derdi olmayanlar için ikinci el değerinin hiçbir önemi yok.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çünkü alan kişi ileride diğer markalara göre daha yüksek fiyatla satacağını bildiğinden, gönül rahaylığıyla alıp satabiliyor. Diğer arkadaşlarında dediği gibi markanın imajı ve sektördeki oluşturmuş olduğu standartlar bunda çok etkili.
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    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence asıl sebep marka imajı ve diğer markalar gibi on bin tane model çıkarmaması .
    Yanıtla +5
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    Yürüyen Hoparlör 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone , cep telefonu sektöründe bir standart oluşturdu çünkü.
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