Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pizza Hut’ın yapay zekalı teslimat sistemi 100 milyon dolarlık krize dönüştü

    Pizza Hut’ın yapay zeka destekli teslimat sistemi Dragontail, teslimat sürelerini uzattığı ve satışları düşürdüğü iddiasıyla şirkete 100 milyon dolarlık dava açılmasına yol açtı.

    Pizza Hut’ın yapay zekalı teslimat sistemi krize d Tam Boyutta Gör
    Pizza Hut’ın yapay zeka destekli teslimat yönetim sistemi “Dragontail”, ABD’de dev bir hukuk savaşının merkezine yerleşti. Çok sayıda eyalette faaliyet gösteren franchise işletmecisi Chaac Pizza Northeast (Chaac), sistemin şirket operasyonlarını ciddi şekilde zarara uğrattığını öne sürerek Pizza Hut’a karşı 100 milyon dolarlık dava açtı.

    Chaac’ın iddiasına göre Dragontail sisteminin 100’den fazla restoranda devreye alınmasının ardından teslimat performansı dramatik şekilde kötüleşti. Şirket, daha önce siparişlerin yüzde 90’ının 30 dakika veya daha kısa sürede müşterilere ulaştığını, yeni sistem sonrası ise siparişlerin yarısının 45 dakikayı aşmaya başladığını savunuyor.

    Satışlar düşüşe geçti

    Chaac’ın mahkemeye sunduğu bilgilere göre özellikle New York bölgesinde şirket, yapay zeka sistemine geçiş öncesinde yüzde 10’un üzerinde çift haneli satış büyümesi yakalamıştı. Ancak Dragontail entegrasyonundan sonra satış performansının yüzde 10 düştüğü bildirildi.

    Dava dosyasında ayrıca şirketin yeni sistem için yeterli eğitim sağlamadığı, teknik destek taleplerini karşılıksız bıraktığı ve müşteri memnuniyetindeki sert düşüşe rağmen gerekli müdahaleleri yapmadığı iddiaları da yer alıyor. Dolayısıyla Pizza Hut’ın franchise sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürülüyor.

    Sorunun merkezi Doordash entegrasyonu

    Davada öne çıkan en dikkat çekici noktalardan biri ise sistemin çalışma şekli oldu. Dragontail kullanılmadan önce restoran yöneticileri ile teslimat platformu Doordash arasında manuel bir kontrol mekanizması bulunuyordu. Restoran çalışanları, sipariş hazır olduğunda özel tabletler üzerinden bilgileri elle giriyor ve böylece sipariş akışını doğrudan yönetebiliyordu.

    Ancak Dragontail sisteminin Pizza Hut terminallerine ve mutfak ekranlarına entegre edilmesiyle bu ara kontrol katmanı ortadan kalktı. Yeni sistem, Doordash sürücülerine siparişlerin durumu, bahşiş miktarı, nakit ödeme bilgisi ve aynı restorandaki diğer siparişler gibi çok daha fazla veri sağlamaya başladı.

    İddiaya göre bazı sürücüler hazır siparişleri hemen teslim almak yerine, fırındaki diğer siparişlerin de tamamlanmasını bekleyerek aynı anda birden fazla teslimat yapmaya yöneldi. Bu bekleme süresinin zaman zaman 15 dakikaya kadar çıktığı belirtiliyor. Ayrıca düşük bahşişli veya nakit ödeme içermeyen siparişlerin sürücüler tarafından reddedildiği öne sürülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honor magic pad 3 pro ##002# nedir frene basınca direksiyon titremesi seng hangi bölüm djarum black migros

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum