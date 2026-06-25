Plaka tanıma sistemleri artık iPhone sinyallerini de takip edecek

Yeni gözetim sistemi geliyor
Otomatik Plaka Tanıma (ALPR) sistemleri dünya genelinde uzun süredir güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Şimdi ise Leonardo US Cyber and Security Solutions, mevcut plaka tanıma altyapısını daha kapsamlı bir gözetim sistemine dönüştürecek yeni bir çözüm geliştirdi.
Şirketin SignalTrace adını verdiği teknoloji Bluetooth, Wi-Fi ve RFID sinyallerini algılayan sensörleri mevcut kamera sistemlerine entegre ediyor. Böylece araçta veya çevresinde bulunan elektronik cihazların yaydığı kablosuz sinyaller de kayıt altına alınabiliyor.
iPhone, AirPods ve akıllı saatler dijital iz bırakıyor
Şirket, bu sayede belirli kişilere ait elektronik cihazların oluşturduğu benzersiz bir dijital parmak izi oluşturulabileceğini belirtiyor. Sistem ayrıca aynı iki telefonun veya diğer cihazların sürekli birlikte hareket ettiğini tespit ederek aralarındaki ilişkiyi analiz edebiliyor.
Leonardo, bu analizlerin konvoyların belirlenmesi ve hareket düzenlerinin ortaya çıkarılması gibi güvenlik amaçlı kullanımlara katkı sağlayacağını ifade ediyor.
Cihazların içeriği okunmuyor
Leonardo, SignalTrace'ın yalnızca cihazlardan yayılan sinyalleri algıladığını, cihazların içeriklerini çözmediğini veya okumadığını vurguluyor. Şirkete göre veriler yalnızca kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine kullanılacak.
Bununla birlikte sistemin kullanımında mahkeme kararı veya arama izni gerekliliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması ise gizlilik tartışmalarını beraberinde getiriyor. Öte yandan SignalTrace, daha önce Elsag EOC Plug adıyla pazarlanıyordu. Bluetooth tabanlı yeni kimlik tespit özelliğinin kullanımda olup olmadığı bilinmiyor. Ancak eski çözümün 25'ten fazla ülkede yaklaşık 4.000 müşteri tarafından kullanıldığı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: