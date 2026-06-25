Plaka tanıma sistemleri artık iPhone sinyallerini de takip edecek

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Tam Boyutta Gör Plaka tanıma sistemleri araçların yanı sıra artık sürücü ve yolcuların taşıdığı elektronik cihazları da izleyebilecek. ABD'de geliştirilen yeni teknoloji iPhone, AirPods, akıllı saat ve diğer Bluetooth cihazlarının kablosuz sinyallerini toplayarak kolluk kuvvetlerine yeni bir takip imkanı sunmayı hedefliyor.

Yeni gözetim sistemi geliyor

Otomatik Plaka Tanıma (ALPR) sistemleri dünya genelinde uzun süredir güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Şimdi ise Leonardo US Cyber and Security Solutions, mevcut plaka tanıma altyapısını daha kapsamlı bir gözetim sistemine dönüştürecek yeni bir çözüm geliştirdi.

Şirketin SignalTrace adını verdiği teknoloji Bluetooth, Wi-Fi ve RFID sinyallerini algılayan sensörleri mevcut kamera sistemlerine entegre ediyor. Böylece araçta veya çevresinde bulunan elektronik cihazların yaydığı kablosuz sinyaller de kayıt altına alınabiliyor.

iPhone, AirPods ve akıllı saatler dijital iz bırakıyor

Tam Boyutta Gör Geliştirilen sistem iPhone'lar, AirPods'lar, akıllı saatler, fitness bileklikleri, RFID etiketleri ve diğer Bluetooth özellikli cihazlardan yayılan sinyalleri tespit ederek bunları sınıflandırıyor. Toplanan bilgiler daha sonra plaka tanıma kameralarının elde ettiği verilerle eşleştiriliyor.

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Şirket, bu sayede belirli kişilere ait elektronik cihazların oluşturduğu benzersiz bir dijital parmak izi oluşturulabileceğini belirtiyor. Sistem ayrıca aynı iki telefonun veya diğer cihazların sürekli birlikte hareket ettiğini tespit ederek aralarındaki ilişkiyi analiz edebiliyor.

Leonardo, bu analizlerin konvoyların belirlenmesi ve hareket düzenlerinin ortaya çıkarılması gibi güvenlik amaçlı kullanımlara katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Cihazların içeriği okunmuyor

Leonardo, SignalTrace'ın yalnızca cihazlardan yayılan sinyalleri algıladığını, cihazların içeriklerini çözmediğini veya okumadığını vurguluyor. Şirkete göre veriler yalnızca kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine kullanılacak.

Bununla birlikte sistemin kullanımında mahkeme kararı veya arama izni gerekliliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması ise gizlilik tartışmalarını beraberinde getiriyor. Öte yandan SignalTrace, daha önce Elsag EOC Plug adıyla pazarlanıyordu. Bluetooth tabanlı yeni kimlik tespit özelliğinin kullanımda olup olmadığı bilinmiyor. Ancak eski çözümün 25'ten fazla ülkede yaklaşık 4.000 müşteri tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

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Plaka tanıma sistemleri artık iPhone sinyallerini de takip edecek

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