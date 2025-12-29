Plan-S ile Türk Telekom arasında iş birliği: Uydu tabanlı IoT hizmeti sunulacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin özel uydu şirketi Plan-S ile Türk Telekom arasında iş birliği yapıldığı duyuruldu. Türk Telekom’un hizmet portföyüne, Plan-S’in yüzde 100 iştiraki Connecta tarafından sağlanan Yakın Dünya Yörüngesi (LEO) uydu IoT haberleşme hizmetleri eklenecek.

Bu iş birliği ile Türk Telekom, Connecta ile birlikte müşterilerine uydu tabanlı nesnelerin interneti çözümleri sunacak. Çok sayıda terminal cihazın tedarik edilerek yaygınlaştırılması yol haritası sayesinde Connecta IoT Network hizmetleri çok geniş bir alanda, mobil operatör standartlarında sunulacak. Karasal şebekeler uyduyla tamamlanacak ve böylece farklı bölgelerde, farklı kullanım senaryolarında kesintisiz ve yaygın kapsama sağlanacak. Cihazların iletişimi Plan-S'ın kendi uyduları üzerinden yapılacak.

Anlaşma, Connecta'nın sunduğu uydu IoT haberleşme servislerinin Türk Telekom standartlarında ürünleştirilerek uçtan uca yönetilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Türk Telekom bünyesinde kurulacak çekirdek ağ yazılım altyapısıyla müşteri, cihaz ve veri yönetimi operasyonları Türk Telekom'un kendi sistemleri üzerinden yürütülecek. Uydu IoT servisleri, Türk Telekom markası altında bütünleşik bir servis modeliyle sunularak tek noktadan kullanıcı deneyimi sağlanacak.

Uydu tabanlı IoT cihazları, mobil şebekeden bağımsız olarak iletişim kurabildiği için kırsal alanlarda ve yerleşim alanından uzakta hizmet verebiliyor. Bağlantı sürekliliği sağlandığı için tarım, hayvancılık, enerji, lojistik gibi alanlarda GSM tabanlı IoT cihazlar yerine uydu tabanlı IoT cihazlar tercih ediliyor.

