Plastik atıklar, güneş ışığı sayesinde hidrojen yakıt hücresi hammaddesine dönüştürüldü

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İnsanlık için büyük bir problem olmaya başlayan plastik atıklar, geri dönüşüm gibi yöntemlerle tekrar kullanıma sokulsa da söz konusu malzemelerin farklı yöntemlerle faydalı hale getirilmesi çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bu çalışmalardan biri ise plastik atıkların yakıt kaynaklarına dönüştürülmesi üzerine yapılıyor.

Singapur Nanang Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının bulduğu yöntem, plastik atıkları formik aside dönüştürme prensibine dayanıyor. Formik asit, hidrojen yakıt hücrelerinde elektrik üretmek için kullanılan bir kimyasal. Bu kimyasalı plastik atıklardan elde etmek için ise yüksek ısı kullanımını gerektiren kimyasal bir reaksiyon gerekli. Bu yöntem de ne yazık ki çok da çevreci değil.

Araştırma ekibi bu sorunu aşmak için ışık enerjisini kullanan yeni bir tür fotokatalizör geliştirmiş. Ekibin buradaki amacı ise bahsi geçen malzeme yardımıyla kimyasal reaksiyonları hızlandırmak olmuş. Ekipçe geliştirilen fotokatalizörün kaynağı ise ucuz ve biyouyumlu olan vanadyum isimli metal. Bu metal genelde, uçaklarda ve arabalarda kullanılan çelik ile alüminyum alaşımları oluşturmak için kullanılıyor. Ancak bilim insanları yaptıkları incelemelerde bu metalin plastik geri dönüşümü işleminde de kullanılabileceğini bulmuş.

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Vanadyum bazlı katalizörü tüketici plastikleri içeren ve 85 santigrat dereceye ısıtılmış bir çözeltiye koyan araştırmacılar, bu karışımı daha sonra yapay güneş ışığına maruz bırakmış. Takip eden altı gün içinde de çözeltinin karbon-karbon bağları parçalanmış.

Hedef hidrojen gazı da üretebilmek

Tüm bu işlemler sonucu yukarıda da bahsedilen formik asidi elde eden araştırmacılar, bu kimyasalın yakıt hücreli araba hayallerimizin gerçekleştirmek için önemli bir aday olduğu görüşündeler. Zira geçtiğimiz yıl İsviçreli bilim insanları, dünyanın ilk formik asit tabanlı yakıt hücresini üretmişler ve bununla da yıllık 7.000 kWh elektrik üretileceğini ifade etmişlerdi.

Doğada çözünmeyen polietilen gibi plastiklerin ağır metaller içermeyen katalizör ve güneş ışığı sayesinde parçalarına ayrılması sayesinde farklı kimyasal ürünler ile yakıtlar üretilebileceğini ifade eden araştırmacıların bir sonraki hedefi ise parçalarına ayrılan plastiklerden farklı farklı kimyasallar elde edebilmek. Bunlar arasında hidrojen gazı da bulunuyor.

Araştırma sonuçları Science Advances dergisinde yayınlanmış durumda.

https://newatlas.com/materials/light-plastic-waste-hydrogen-fuel-cells/