Plastik poşete ilk kez zam geldi

Poşet ücreti ne kadar oldu?
2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin ücreti 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseltildi.
Türkiye’de kişi başı yıllık poşet tüketim adedinin 2025 yılında 40’ın altında olması hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda karton torba kullanımının yaygınlaştırılması ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için yeni önlemler alınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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