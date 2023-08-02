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    Plastik poşete ilk kez zam geldi

    Plastik atığın azaltılması ve çevreyi korumak için marketlerde ve mağazalarda poşetler 25 kuruş olarak ücretlendiriliyordu. Plastik poşet ücretine ilk kez zam geldi.
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    Plastik poşete ilk kez zam geldi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği mevzuatına uyum için 1 Ocak 2019’da marketlerde ve mağazalarda ücretsiz poşet verilmesi yasaklanmıştı. 1 Ocak 2019’dan beri 25 kuruş olan poşet ücreti ilk kez zamlanarak 38,5 kuruşa yükseltildi.

    Poşet ücreti ne kadar oldu?

    2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin ücreti 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseltildi.

    Türkiye’de kişi başı yıllık poşet tüketim adedinin 2025 yılında 40’ın altında olması hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda karton torba kullanımının yaygınlaştırılması ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için yeni önlemler alınacak.

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