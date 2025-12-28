Giriş
    Plastik poşetlerin fiyatı iki katına çıkıyor; 1 Ocak'tan itibaren yeni fiyat geçerli olacak

    Plastik poşetler yeni yılda zamlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, 1 Ocak 2026'dan itibaren poşetlerin fiyatı iki katına çıkacak.

    Plastik poşetlerin fiyatı iki katına çıkıyor; 1 Ocak'tan itibaren yeni fiyat geçerli olacak Tam Boyutta Gör
    Plastik poşetlerin sebep olduğu çevre kirliliğini azaltmak için 2019 yılında bu poşetlerin ücretli satılması zorunlu hâle getirildiğinde, poşetlerin birim biyatı 25 kuruş olarak belirlenmişti. Sonraki dört yıl boyunca sabit kalan plastik poşet fiyatı, bu yılın başında ikiye katlanarak 50 kuruşa yükseldi. Şimdi yeni yıla girerken bir zam haberi daha geldi. Plastik poşetlerin Türkiye genelindeki fiyatı bir kez daha yüzde 100 artarak 1 TL'ye çıkacak. Yeni fiyat, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

    Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi. Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dâhil 1 lira olmasına karar verildi.

    Plastik Atık Oluşumundaki Azalma Dikkat Çekiyor

    Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

    Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

