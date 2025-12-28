Plastik poşetlerin fiyatı iki katına çıkıyor; 1 Ocak'tan itibaren yeni fiyat geçerli olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Plastik poşetlerin sebep olduğu çevre kirliliğini azaltmak için 2019 yılında bu poşetlerin ücretli satılması zorunlu hâle getirildiğinde, poşetlerin birim biyatı 25 kuruş olarak belirlenmişti. Sonraki dört yıl boyunca sabit kalan plastik poşet fiyatı, bu yılın başında ikiye katlanarak 50 kuruşa yükseldi. Şimdi yeni yıla girerken bir zam haberi daha geldi. Plastik poşetlerin Türkiye genelindeki fiyatı bir kez daha yüzde 100 artarak 1 TL'ye çıkacak. Yeni fiyat, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi. Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dâhil 1 lira olmasına karar verildi.

Bataryaları yöneten kurallar değişiyor: İşte taslak yönetmelik 1 sa. önce eklendi

Plastik Atık Oluşumundaki Azalma Dikkat Çekiyor

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Plastik poşetlerin fiyatı iki katına çıkıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: