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    PlayStation 4 özel oyunu Erica, iOS cihazlara geliyor

    19 Ağustos 2019'da PlayStation 4 için yayınlanan interaktif oyun Erica, iOS cihazlara geliyor. 15 Ocak'ta oyunun ücretsiz bir deneme sürümü erişime açılacak.
    11 sa.
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    Cep Telefonları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation 4 özel oyunu Erica, iOS cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment Europe'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Flavourworks'ün yaptığı 2019 yılında PlayStation 4 için yayınlanan interaktif macera oyunu Erica, iOS cihazlara geliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı"

    Metacritic'te 100 üzerinden 69 puan alan interaktif macera oyunu Erica, iOS cihazlar için yayınlanacak. Oyunun ücretsiz bir deneme sürümü 15 Ocak'ta erişime sunulacak. Ancak tam sürümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Oyunu geliştiren stüdyonun açıklamasına göre, direkt olarak mobil cihaza getirilen bir oyun olmayacak. Oyunun kontrolleri de mobil cihazlar için özelleştirilecek.

    Ne yazık ki şu an için oyunun bir mağaza sayfası açılmış değil. Ancak büyük bir ihtimalle ücretli bir oyun olacaktır. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    • Sizi gizemin tam kalbine yerleştiren etkileşimli bir canlı aksiyon gerilimine kendinizi kaptırın.
    • Babasının ölümünün ardındaki şok edici gerçeği bir araya getirerek Erica'nın geçmişini araştırın.
    • Hikâyenin gelişimini ve birden fazla alternatif sonu etkileyen eylemlerinizin sonuçlarıyla yüzleşin.


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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    PalaSakal 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun çoktan gelmiş.bakabilirsiniz.
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    keremec (Kerem Safa ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kontrollerinin mobil cihazlar için özelleştirilmesine gerek yok çünkü halihazırda zaten mobil için tasarlanmış. Playlink ile bağlanınca sürekli bağlantı kopuyordu, Ds4 ile oynamayı denedim ama bu işkenceye dayanamadım sildim. Ds4'de sadece dokunmatik yüzeyi kullanıyordu. Bildiğin işkence. Bir çakmak yakmak ne kadar zor olabilir ki? Seçimi bile dokunmatik yüzeyle yaptırıyordu, gidip yanlış şeyi seçiyordum.
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