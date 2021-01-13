PlayStation 4 özel oyunu Erica, iOS cihazlara geliyor

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment Europe'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Flavourworks'ün yaptığı 2019 yılında PlayStation 4 için yayınlanan interaktif macera oyunu Erica, iOS cihazlara geliyor.

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Metacritic'te 100 üzerinden 69 puan alan interaktif macera oyunu Erica, iOS cihazlar için yayınlanacak. Oyunun ücretsiz bir deneme sürümü 15 Ocak'ta erişime sunulacak. Ancak tam sürümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Oyunu geliştiren stüdyonun açıklamasına göre, direkt olarak mobil cihaza getirilen bir oyun olmayacak. Oyunun kontrolleri de mobil cihazlar için özelleştirilecek.

Ne yazık ki şu an için oyunun bir mağaza sayfası açılmış değil. Ancak büyük bir ihtimalle ücretli bir oyun olacaktır. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Sizi gizemin tam kalbine yerleştiren etkileşimli bir canlı aksiyon gerilimine kendinizi kaptırın.

Babasının ölümünün ardındaki şok edici gerçeği bir araya getirerek Erica'nın geçmişini araştırın.

Hikâyenin gelişimini ve birden fazla alternatif sonu etkileyen eylemlerinizin sonuçlarıyla yüzleşin.

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