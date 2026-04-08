Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 5'e büyük güncelleme: Arayüz tamamen yenileniyor

    Sony, PlayStation 5 için uzun süredir beklenen arayüz güncellemesini test etmeye başladı. Yeni tasarım, daha hızlı erişim ve sade navigasyon ile kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

    Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak dağıtılmaya başlanan yeni PlayStation 5 sistem güncellemesi, konsolun ana ekran arayüzünü kökten değiştiriyor. Şu an için beta kullanıcılarıyla sınırlı olan güncellemenin kısa süre içinde daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. İşte Playstation 5 ve 5 Pro'da yenilikler...

    Arayüz yenileniyor

    Yeni PlayStation 5 arayüzü, ana ekran deneyimini çok daha hızlı ve işlevsel bir hale getiriyor. Yeni arayüzde en dikkat çeken değişim ise, üst menü yapısında olacak. Daha önce yalnızca "Oyunlar" ve "Medya" sekmelerinden oluşan yapı, artık beş farklı kategoriye ayrılmış durumda. Kullanıcılar L1 ve R1 tuşlarıyla PlayStation Store, PlayStation Plus, aktif oyunlar, oyun kütüphanesi ve medya uygulamaları arasında anında geçiş yapabiliyor. 

    Önceki arayüzde sıkça eleştirilen yatay kaydırma zorunluluğu da ortadan kaldırılmış durumda. Artık kullanıcıların uzun listeler arasında gezinmesine gerek kalmadan tek hamlede istedikleri bölüme ulaşabilmesi hedefleniyor. Ayrıca ikonların küçültülmesiyle birlikte arka plan görsellerine daha fazla alan ayrıldığı ve genel sistem tepkiselliğinin artırıldığı paylaşıldı.

    Güncelleme yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı değil. Özellikle PlayStation 5 Pro kullanıcıları için sunulan PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) desteği, arayüzde daha net ve keskin metinler sunulmasını sağlıyor. Bu da sistem genelinde daha temiz bir görüntü deneyimi anlamına geliyor.

    Kötü haber şu ki, çoğumuz bu yeni kullanıcı arayüzüne geçmeden önce biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Bu arayüz yalnızca PlayStation Beta Programı kapsamında kullanılabiliyor. Ancak yeni arayüzün ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara açılacağını söyleyelim.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mazda 323 1.6 glx yorumlar resident evil 0 türkçe yama sinyal gücü ve sinyal kalitesi 0 en iyi ayakkabı boyası remzi hoca yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum