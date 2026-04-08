PlayStation 5'e büyük güncelleme: Arayüz tamamen yenileniyor

Arayüz yenileniyor
Yeni PlayStation 5 arayüzü, ana ekran deneyimini çok daha hızlı ve işlevsel bir hale getiriyor. Yeni arayüzde en dikkat çeken değişim ise, üst menü yapısında olacak. Daha önce yalnızca "Oyunlar" ve "Medya" sekmelerinden oluşan yapı, artık beş farklı kategoriye ayrılmış durumda. Kullanıcılar L1 ve R1 tuşlarıyla PlayStation Store, PlayStation Plus, aktif oyunlar, oyun kütüphanesi ve medya uygulamaları arasında anında geçiş yapabiliyor.
Güncelleme yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı değil. Özellikle PlayStation 5 Pro kullanıcıları için sunulan PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) desteği, arayüzde daha net ve keskin metinler sunulmasını sağlıyor. Bu da sistem genelinde daha temiz bir görüntü deneyimi anlamına geliyor.
Kötü haber şu ki, çoğumuz bu yeni kullanıcı arayüzüne geçmeden önce biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Bu arayüz yalnızca PlayStation Beta Programı kapsamında kullanılabiliyor. Ancak yeni arayüzün ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara açılacağını söyleyelim.
