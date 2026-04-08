PlayStation 5'e büyük güncelleme: Arayüz tamamen yenileniyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak dağıtılmaya başlanan yeni PlayStation 5 sistem güncellemesi, konsolun ana ekran arayüzünü kökten değiştiriyor. Şu an için beta kullanıcılarıyla sınırlı olan güncellemenin kısa süre içinde daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. İşte Playstation 5 ve 5 Pro'da yenilikler...

Arayüz yenileniyor

Yeni PlayStation 5 arayüzü, ana ekran deneyimini çok daha hızlı ve işlevsel bir hale getiriyor. Yeni arayüzde en dikkat çeken değişim ise, üst menü yapısında olacak. Daha önce yalnızca "Oyunlar" ve "Medya" sekmelerinden oluşan yapı, artık beş farklı kategoriye ayrılmış durumda. Kullanıcılar L1 ve R1 tuşlarıyla PlayStation Store, PlayStation Plus, aktif oyunlar, oyun kütüphanesi ve medya uygulamaları arasında anında geçiş yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Önceki arayüzde sıkça eleştirilen yatay kaydırma zorunluluğu da ortadan kaldırılmış durumda. Artık kullanıcıların uzun listeler arasında gezinmesine gerek kalmadan tek hamlede istedikleri bölüme ulaşabilmesi hedefleniyor. Ayrıca ikonların küçültülmesiyle birlikte arka plan görsellerine daha fazla alan ayrıldığı ve genel sistem tepkiselliğinin artırıldığı paylaşıldı.

Güncelleme yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı değil. Özellikle PlayStation 5 Pro kullanıcıları için sunulan PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) desteği, arayüzde daha net ve keskin metinler sunulmasını sağlıyor. Bu da sistem genelinde daha temiz bir görüntü deneyimi anlamına geliyor.

Kötü haber şu ki, çoğumuz bu yeni kullanıcı arayüzüne geçmeden önce biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Bu arayüz yalnızca PlayStation Beta Programı kapsamında kullanılabiliyor. Ancak yeni arayüzün ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara açılacağını söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: