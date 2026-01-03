PlayStation 5’in ROM anahtarları sızdı, kalıcı Jailbreak kapısı açıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2020 sonunda piyasaya sürülen PlayStation 5, bugüne kadar birçok hacker grubunun hedefi oldu. Konsolun yazılımındaki açıklar üzerinden sistemin derinlerine erişmeye çalışan gruplar, kullanıcıların normalde ulaşamayacağı özelliklere erişim sağlamaya çalıştı. Yeni yıl ise PlayStation 5 topluluğu için beklenmedik bir gelişmeyle başladı.

PlayStation 5 artık kırılabilir

Yeni yıl gecesi, psdevwiki.com ve özel Discord sunucularında büyük bir veri sızıntısı paylaşıldı. Sızıntının kaynağı olarak konsol hack sahnesinde tanınan “BrutalSam_” ve “Shadzey1” isimleri öne çıkıyor. Bu sızıntı, PlayStation 5’in en kritik güvenlik katmanı olan Level 0 BootROM anahtarlarını içeriyordu. BootROM, konsol açıldığında çalışan ilk kod parçası olarak sistemin başlatma zincirini doğrulayan ve şifreleyen yapı olarak biliniyor. Dolayısıyla bu anahtarlara erişmek bir anlamda da sistemin kalbine ulaşmak anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Önceki yazılım tabanlı açıklar sadece güncellemelerle kapatılabilirken BootROM anahtarları silikona gömülü olduğu için hiçbir yazılım güncellemesiyle Sony’nin bunu düzetlmesi mümkün değil. Bu durum kalıcı “custom firmware” (özel donanım yazılımı) geliştirme ve “kalıcı jailbreak” imkanını ortaya çıkarıyor. Yani konsolun “kırılmasından” bahsediyoruz.

Sony, gelecekte muhtemelen bir donanım revizyonu (CFI-3000 serisi) sunarak anahtarları değiştirecek olsa da mevcut konsollar kalıcı olarak bu güvenlik açığına sahip. Kabaca 60 milyon konsol bu durumdan etkilenecek.

Kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Her ne kadar sıradan kullanıcılar sızan anahtarlarla doğrudan bir işlem yapamayacak olsa da bu sızıntı özel donanım yazılımı geliştirme sürecini hızlandıracak. Artık sistem, her seferinde yazılım açığı kullanmaya gerek kalmadan modifiye bir işletim sistemiyle çalıştırılabilecek. Bu durum, firmware güncellemelerinin açığı kapatma riskini de ortadan kaldırıyor.

Sızıntının emülasyon topluluğu için de büyük potansiyeli var. BootROM anahtarları, emülatörlerin doğruluk ve uyumluluğunu artırmak için gerekli bilgileri sağlıyor. Böylece PS5, farklı sistemlerin oyunlarını çalıştırabilecek bir emülasyon merkezi hâline gelebilir. Hatta topluluk yıllardır beklediği şekilde PlayStation 3 oyunları RPCS3 üzerinden native olarak oynatılabilir.

